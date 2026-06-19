Kiemelték a tengerből az elsüllyedt vontatóhajót, két matróz holttestét továbbra sem találják

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A Midia Marine Terminal csütörtök esti közleménye szerint a hajótest és a hozzákapcsolt úszó daru mélyből való kiemelését és elvontatását a tengeri mentésre szakosodott ARAS Salvage vállalat munkatársai végezték az illetékes hatóságok felügyelete alatt. A vontatóhajót a parti őrség rendelkezésére bocsátják – írja az Agerpres.

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A vállalat emlékeztetett, hogy az ARAS Salvage munkatársai a nyomozóhatóság rendeletére még a mélyben átkutatták az elsüllyedt hajót az eltűnt munkások után kutatva, de