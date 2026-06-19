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Kiemelték a tengerből az elsüllyedt vontatóhajót, két matróz holttestét továbbra sem találják

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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Kiemelték és a midiai kikötőbe vontatták csütörtökön a térségben márciusban elsüllyedt Astana vontatóhajót.

Székelyhon

2026. június 19., 10:192026. június 19., 10:19

A Midia Marine Terminal csütörtök esti közleménye szerint a hajótest és a hozzákapcsolt úszó daru mélyből való kiemelését és elvontatását a tengeri mentésre szakosodott ARAS Salvage vállalat munkatársai végezték az illetékes hatóságok felügyelete alatt. A vontatóhajót a parti őrség rendelkezésére bocsátják – írja az Agerpres.

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A vállalat emlékeztetett, hogy az ARAS Salvage munkatársai a nyomozóhatóság rendeletére még a mélyben átkutatták az elsüllyedt hajót az eltűnt munkások után kutatva, de

két személy holtteste még mindig nem került elő.

A kikötőben folytatják majd a hatóságok felügyelete alatt a hajó átkutatását.

Az Astana vontatóhajó március 18-án borult fel és süllyedt el a Midia Marine Terminal tengeri termináljánál végzett kikötési manőver közben. A balesetben két tengerész meghalt, hármat eltűntnek nyilvánítottak. Utóbbiak közül egyiknek a holttestét szerdán, június 17-én, a vontatóhajó kiemelésének előkészítése közben találták meg és emelték ki a búvárok a roncsból, amely 26 méteres mélységben, a parttól mintegy 8 kilométerre volt.

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Kiemelték szerdán a Midia kikötő közelében elsüllyedt Astana vontatóhajó három eltűntnek nyilvánított matróza egyikének holttestét a roncs felszínre hozásakor – tájékoztatott a Midia Marine Terminal.

Belföld
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