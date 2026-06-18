Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának

Portugália és Szlovákia drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának – nyilatkozta Nicușor Dan a csütörtöki EU-csúcs előtt.

Székelyhon 2026. június 18., 21:192026. június 18., 21:19 2026. június 18., 21:372026. június 18., 21:37

A román államfő szerint ezzel hatra emelkedett azoknak az országoknak a száma, amelyek ilyen jellegű támogatást nyújtanak Romániának. Korábban az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország és Spanyolország is hasonló felajánlást tett. Hirdetés Az államfő üdvözölte, hogy

az EU megnyitotta Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezetcsoportját.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy Moldova Köztársaság és Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási folyamatot” – fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint. A csütörtökön és pénteken zajló EU-csúcs egyik fő témája a 2028-2034-es többéves költségvetés. Ennek kapcsán Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy

a kohéziós politika fenntartását támogató 16 tagállam azonos álláspontot képvisel.

Ez a 16 állam egy csütörtöki ülésen egyeztet, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a Tanácson belül a költségvetési vitában – magyarázta. Emlékeztetett: Románia álláspontja változatlanul az, hogy jelentős forrásokat kell biztosítani a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret alapvető pilléreire, azaz a kohéziós és a közös agrárpolitikára, hogy a kevésbé fejlett tagállamok is felzárkózhassanak és növelhessék versenyképességüket.

Fotó: Presidency

Románia jövendőbeli kormánya Nyugat-barát lesz és odafigyel a reformokra Nicușor Dan államfő a csütörtöki EU-csúcs előtt kijelentette, hogy Románia jövendőbeli kormánya Nyugat-barát lesz, és nagyon oda fog figyelni az ország pénzügyeire és a reformokra. A romániai politikai válságra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Nicușor Dan emlékeztetett, hogy a miniszterelnök kijelölése az államelnök hatáskörébe tartozik, és a parlamenti pártokkal folytatott konzultációk után

előbb Eugen Tomacot, majd Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, mert az egyeztetések alapján azt szűrte le, hogy ez jelentheti a megoldást a politikai és kormányválságra.