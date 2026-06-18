Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának

Fotó: Presidency
Portugália és Szlovákia drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának – nyilatkozta Nicușor Dan a csütörtöki EU-csúcs előtt.
2026. június 18., 21:192026. június 18., 21:19
2026. június 18., 21:372026. június 18., 21:37
A román államfő szerint ezzel hatra emelkedett azoknak az országoknak a száma, amelyek ilyen jellegű támogatást nyújtanak Romániának. Korábban az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország és Spanyolország is hasonló felajánlást tett.
Az államfő üdvözölte, hogy
„Nagy örömünkre szolgál, hogy Moldova Köztársaság és Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási folyamatot” – fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint.
A csütörtökön és pénteken zajló EU-csúcs egyik fő témája a 2028-2034-es többéves költségvetés. Ennek kapcsán Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy
Ez a 16 állam egy csütörtöki ülésen egyeztet, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a Tanácson belül a költségvetési vitában – magyarázta.
Emlékeztetett: Románia álláspontja változatlanul az, hogy jelentős forrásokat kell biztosítani a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret alapvető pilléreire, azaz a kohéziós és a közös agrárpolitikára, hogy a kevésbé fejlett tagállamok is felzárkózhassanak és növelhessék versenyképességüket.
Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő a csütörtöki EU-csúcs előtt kijelentette, hogy Románia jövendőbeli kormánya Nyugat-barát lesz, és nagyon oda fog figyelni az ország pénzügyeire és a reformokra.
A romániai politikai válságra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Nicușor Dan emlékeztetett, hogy a miniszterelnök kijelölése az államelnök hatáskörébe tartozik, és a parlamenti pártokkal folytatott konzultációk után
Arra is emlékeztetett, hogy figyelmeztette a pártokat, tegyék félre az - egyébként jogos - pártérdekeket az ország érdekében.
„Más hozzáfűznivalóm jelenleg nincs ehhez, sokkal részletesebben tudunk majd beszélni a témáról, amikor lezárul ez az eljárás, bárhogyan is végződjön” – fogalmazott az államfő.
Arra a kérdésre, hogy a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson számít-e a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) voksaira, Dan azt válaszolta, hogy ez a kérdés a miniszterelnökre tartozik.
Adrian Veștea kijelölt kormányfő csütörtökön kijelentette, a jelenlegi helyzetben nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni. Azt is közölte, hogy a rendelkezésére álló időt arra kívánja fordítani, hogy széles körű megállapodás szülessen a kormányprogramról. Ennek érdekében tovább egyeztet a parlamenti pártokkal – tette hozzá.
Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak csütörtökön este.
Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.
Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.
Közösen kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvék szigorú védelmi szabályainak felülvizsgálatát. A két ország szerint a növekvő állomány egyre nagyobb terhet ró a helyi közösségekre, a gazdákra és a közbiztonságra.
Keres még négy felnőttet a rendőrség Hargita megyében az idei eltűnéses esetek közül. Az év első öt hónapjában 32 bejelentést regisztráltak, a 11 eltűnt gyermeket mind megtalálták, a felnőttek közül azonban négyen továbbra sem kerültek elő.
Bár a marosvásárhelyi Víkendtelep hivatalos megnyitóját pénteken 17 órakor tartják, a strandolni vágyókat már reggel 9 órától fogadják.
CT-készüléket kapott a Szentegyházi Egészségügyi Központ, ami lehetőséget teremt a településen élőknek, hogy elvégeztessék ezeket a vizsgálatokat. Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere valóra vált álomnak nevezte az orvosi eszköz beüzemelését.
Életét vesztette egy 64 éves külföldi munkás, miután 12 méter magasból lezuhant, miközben az A3-as autópálya építésén dolgozott a Szeben megyei Felek (Avrig) közelében.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy 5,313 milliárd lej összértékű állami támogatási programot feldolgozóipari beruházásokra, amely a termelési kapacitások fejlesztését és a reálgazdasági befektetések ösztönzését célozza.
szóljon hozzá!