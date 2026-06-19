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A felkarcsont esete, avagy miért hasznos, ha végre magyarul írt tankönyveink is lesznek?

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Nem csak magyar nyelvre fordított, román fogalmi logikára épített szövegekből tanulhatnak ezután a magyar diákok, hanem magyar szerzők által írt tankönyvekből is. De miért hasznos, ha egy gyerek a saját anyanyelvén írt szövegből építi fel tudását?

Hajnal Csilla

2026. június 19., 10:272026. június 19., 10:27

Romániában az oktatási minisztérium által eddig jóváhagyott, hivatalos tankönyvek szinte mindegyike – kivétel a magyar nyelv és irodalom, a magyar kisebbség történelme és hagyományai, valamint a zene és a vallás – román szerzők munkája, amelyeket magyar nyelvre fordítanak. A hazai magyar tankönyvellátás eddig tehát fordításokra épült.

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A tanügyminisztérium az új tantervek bevezetéséhez kapcsolódó legújabb tankönyvkiírásában azonban 33, kilencedik osztályos tankönyvre vonatkozó kiírás szerepel magyar nyelven, ami azt jelenti, hogy ezek

nem fordításként készülnek, hanem eleve magyarul írt tananyagok lesznek.

A tankönyvek használata és utánnyomása több éven át biztosított, ugyanis a szerződések hosszabb távra szólnak.

Nagy különbség van a két nyelv között

Az anyanyelvi oktatás akkor teljes értékű, ha a tankönyv is azon a nyelvben születik, amelyen gondolkodik a diák, és nem csupán abba van átültetve. Ez talán még fontosabb a természettudományos tantárgyak esetében, ahol a pontos fogalomhasználat alapvetően befolyásolja a tudás minőségét.

Joó Borbála, Maros megyei biológiatanár úgy véli, több okból is fontos lenne az, hogy a hazai magyar diákok magyar biológiatanárok anyanyelven írt könyveiből tanuljanak, hiszen

biológiából a román fogalomtár teljesen más, mint a magyar nyelvben.

Románul számos, biológiával kapcsolatos fogalmat latin megnevezéssel illetnek, a magyar nyelvben pedig árnyalt magyar megnevezések szerepelnek. „Ez pedig a vizsgák esetében is fontos, hiszen azokat is a román szövegből fordítják magyarra,

Idézet
ezért fordulhat elő olyan banális kérdés is a magyar fordításban, hogy miként nevezik a felkar csontját?

A kérdésnek románul van értelme, hiszen azt humerusnak nevezik ők, és nem egyértelmű, hogy az melyik testrész csontja, viszont a magyar nyelvben a felkar csontját felkarcsontnak nevezik” – hozta fel példaként Joó Borbála a vizsgakérdést.

A természettudományos tantárgyak esetében a pontos fogalomhasználat alapvetően befolyásolja a tudás minőségét • Fotó: Máthé István Galéria

A természettudományos tantárgyak esetében a pontos fogalomhasználat alapvetően befolyásolja a tudás minőségét

Fotó: Máthé István

Hozzátette, kevés a román hivatalos elnevezés, ők a latint használják, esetleg népies elnevezéseik vannak románul, ezért a tankönyv sem tud árnyaltabb példákkal szolgálni egy magyar diák számára, hiszen

nagy különbség van a két nyelv között a fajismerettel kapcsolatos tananyagban.

Ugyanakkor egy korábban megjelent biológiatankönyvben gyakran előfordul az is, hogy az ábra és a szöveg nincs összhangban, és az sem mindegy, hogy tanárként lehetőséged van választani több alternatív tankönyv közül vagy csupán egy-két lefordított változat áll rendelkezésedre – sorolta a biológia szakos tanár.

Így lesz a hegyesszögből szúrósszög

Kántor Boglárka, az RMDSZ oktatásért felelős parlamenti képviselője a Székelyhonnak úgy fogalmazott,

az anyanyelven írt tankönyv ma már nem luxus, hanem esélyegyenlőség.

A politikus felhívta arra is a figyelmet, hogy a románból fordított tankönyvekben gyakran szembejönnek olyan hibák a fordításokban, amelyek már-már megmosolyogtatnak. Ilyen például egy matematika tankönyvben fordított hegyesszög elnevezése, amiből szúrósszög lett a fordításban, ez pedig nem biztos, hogy a minőséget tükrözi.

„Olyan magyar tankönyvre van szükség ma, amelyek a magyar diákoknak a nyelvi és a pedagógiai valóságára épülnek.

Idézet
A kisebbségi oktatásban az eredeti, anyanyelven írt tankönyv mindig természetesebb, pontosabb, mint egy fordítás.

Ez nem csak oktatási, hanem közösségi kérdés is, hogy olyan használható, korszerű anyagot tudjunk a sajátjaink kezébe adni, amelyek az identitásukhoz is közel állnak, míg ugyanezt a fordításokból nem tapasztalhatják meg” – fejtette ki Kántor Boglárka, aki reméli, hogy ha majd ezek elkészülnek, akkor a magyar pedagógusok is ezeket választják, az iskolák is ezeket a tankönyveket rendelik meg, és a tananyagokhoz idővel készülnek majd digitális tartalmak is.

Az RMDSZ meghirdetett egy tankönyvíró pályázatot is a hazai magyar pedagógusok számára,

amely részeként július 23–24-én képzést tartanak Kolozsváron. Már volt egy tavasszal is, amelyen ötven jelentkező volt, de szükség van minél több pedagógusra, hogy jobban át tudják látni a rendszert – magyarázta Kántor Boglárka.

Tankönyvíró képzést hirdet az RMDSZ magyar pedagógusok számára • Fotó: Communitas Alapítvány/Facebook Galéria

Tankönyvíró képzést hirdet az RMDSZ magyar pedagógusok számára

Fotó: Communitas Alapítvány/Facebook

Már vannak feltöltve licitre tankönyvek, és folyamatosan kerülnek fel újak, ám ezeknél egyelőre nem nyilvános, hogy ki a szerző. A beérkezett tankönyvek kiértékelése hamarosan megkezdődik, de sok anyagról lévén szó, ez időt vesz igénybe. A legjobbakat kiválasztják, de a végső döntés várhatóan augusztus végére születik meg. Közben néhány kiadó a régi román tankönyvek fordításait tölti fel, ezért várhatóan kialakul majd egy versenyhelyzet is – tette hozzá a székelyföldi politikus.

A nyomtatás és az iskolákba való eljuttatás szeptemberre nehezen kivitelezhető,

hiszen egy tankönyv elkészítését nem lehet elkapkodni, ezért még nem biztos, hogy szeptemberben kézhez kapják a diákok.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
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