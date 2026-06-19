A felkarcsont esete, avagy miért hasznos, ha végre magyarul írt tankönyveink is lesznek?

Fotó: Haáz Vince
Nem csak magyar nyelvre fordított, román fogalmi logikára épített szövegekből tanulhatnak ezután a magyar diákok, hanem magyar szerzők által írt tankönyvekből is. De miért hasznos, ha egy gyerek a saját anyanyelvén írt szövegből építi fel tudását?
Romániában az oktatási minisztérium által eddig jóváhagyott, hivatalos tankönyvek szinte mindegyike – kivétel a magyar nyelv és irodalom, a magyar kisebbség történelme és hagyományai, valamint a zene és a vallás – román szerzők munkája, amelyeket magyar nyelvre fordítanak. A hazai magyar tankönyvellátás eddig tehát fordításokra épült.
A tanügyminisztérium az új tantervek bevezetéséhez kapcsolódó legújabb tankönyvkiírásában azonban 33, kilencedik osztályos tankönyvre vonatkozó kiírás szerepel magyar nyelven, ami azt jelenti, hogy ezek
A tankönyvek használata és utánnyomása több éven át biztosított, ugyanis a szerződések hosszabb távra szólnak.
Az anyanyelvi oktatás akkor teljes értékű, ha a tankönyv is azon a nyelvben születik, amelyen gondolkodik a diák, és nem csupán abba van átültetve. Ez talán még fontosabb a természettudományos tantárgyak esetében, ahol a pontos fogalomhasználat alapvetően befolyásolja a tudás minőségét.
Joó Borbála, Maros megyei biológiatanár úgy véli, több okból is fontos lenne az, hogy a hazai magyar diákok magyar biológiatanárok anyanyelven írt könyveiből tanuljanak, hiszen
Románul számos, biológiával kapcsolatos fogalmat latin megnevezéssel illetnek, a magyar nyelvben pedig árnyalt magyar megnevezések szerepelnek. „Ez pedig a vizsgák esetében is fontos, hiszen azokat is a román szövegből fordítják magyarra,
A kérdésnek románul van értelme, hiszen azt humerusnak nevezik ők, és nem egyértelmű, hogy az melyik testrész csontja, viszont a magyar nyelvben a felkar csontját felkarcsontnak nevezik” – hozta fel példaként Joó Borbála a vizsgakérdést.
A természettudományos tantárgyak esetében a pontos fogalomhasználat alapvetően befolyásolja a tudás minőségét
Fotó: Máthé István
Hozzátette, kevés a román hivatalos elnevezés, ők a latint használják, esetleg népies elnevezéseik vannak románul, ezért a tankönyv sem tud árnyaltabb példákkal szolgálni egy magyar diák számára, hiszen
Ugyanakkor egy korábban megjelent biológiatankönyvben gyakran előfordul az is, hogy az ábra és a szöveg nincs összhangban, és az sem mindegy, hogy tanárként lehetőséged van választani több alternatív tankönyv közül vagy csupán egy-két lefordított változat áll rendelkezésedre – sorolta a biológia szakos tanár.
Kántor Boglárka, az RMDSZ oktatásért felelős parlamenti képviselője a Székelyhonnak úgy fogalmazott,
A politikus felhívta arra is a figyelmet, hogy a románból fordított tankönyvekben gyakran szembejönnek olyan hibák a fordításokban, amelyek már-már megmosolyogtatnak. Ilyen például egy matematika tankönyvben fordított hegyesszög elnevezése, amiből szúrósszög lett a fordításban, ez pedig nem biztos, hogy a minőséget tükrözi.
„Olyan magyar tankönyvre van szükség ma, amelyek a magyar diákoknak a nyelvi és a pedagógiai valóságára épülnek.
Ez nem csak oktatási, hanem közösségi kérdés is, hogy olyan használható, korszerű anyagot tudjunk a sajátjaink kezébe adni, amelyek az identitásukhoz is közel állnak, míg ugyanezt a fordításokból nem tapasztalhatják meg” – fejtette ki Kántor Boglárka, aki reméli, hogy ha majd ezek elkészülnek, akkor a magyar pedagógusok is ezeket választják, az iskolák is ezeket a tankönyveket rendelik meg, és a tananyagokhoz idővel készülnek majd digitális tartalmak is.
amely részeként július 23–24-én képzést tartanak Kolozsváron. Már volt egy tavasszal is, amelyen ötven jelentkező volt, de szükség van minél több pedagógusra, hogy jobban át tudják látni a rendszert – magyarázta Kántor Boglárka.
Tankönyvíró képzést hirdet az RMDSZ magyar pedagógusok számára
Fotó: Communitas Alapítvány/Facebook
Már vannak feltöltve licitre tankönyvek, és folyamatosan kerülnek fel újak, ám ezeknél egyelőre nem nyilvános, hogy ki a szerző. A beérkezett tankönyvek kiértékelése hamarosan megkezdődik, de sok anyagról lévén szó, ez időt vesz igénybe. A legjobbakat kiválasztják, de a végső döntés várhatóan augusztus végére születik meg. Közben néhány kiadó a régi román tankönyvek fordításait tölti fel, ezért várhatóan kialakul majd egy versenyhelyzet is – tette hozzá a székelyföldi politikus.
hiszen egy tankönyv elkészítését nem lehet elkapkodni, ezért még nem biztos, hogy szeptemberben kézhez kapják a diákok.
Különösen magas hőmérsékletekre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre vonatkozó figyelmeztetést, illetve elsőfokú (sárga) riasztásokat adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hőhullám Maros megyét is érinti.
Kiemelték és a midiai kikötőbe vontatták csütörtökön a térségben márciusban elsüllyedt Astana vontatóhajót.
Pénteken, a tanórák után kezdődik a nyári vakáció az iskolások számára.
Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.
Portugália és Szlovákia drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának – nyilatkozta Nicușor Dan a csütörtöki EU-csúcs előtt.
Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak csütörtökön este.
Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.
Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.
szóljon hozzá!