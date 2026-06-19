Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció

Fotó: Veres Nándor
Pénteken, a tanórák után kezdődik a nyári vakáció az iskolások számára.
2026. június 19., 08:502026. június 19., 08:50
2026. június 19., 09:192026. június 19., 09:19
Az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a következő, 2026. szeptember 7-én kezdődő 2026–2027-es tanév 36 tanítási hétből áll, és 2027. június 18-án zárul, néhány kivétellel:
a XII. nappali, a XIII. esti és a csökkentett óralátogatású osztályok esetében a tanév 34 hetes, és 2027. június 4-én ér véget, míg a VIII. osztályban 35 hetes, és 2027. június 11-én zárul.
a műszaki szakközépiskolák felsőbb évfolyamain – a XII. nappali, a XIII. esti és a csökkentett óralátogatású osztályok kivételével –, valamint a szakoktatásban a tanév 37 hetes, és 2027. június 25-én fejeződik be.
a posztliceális képzésben a tanítás időtartamát a tantervek határozzák meg.
A 2026–2027-es tanévben a tanítási időszakok a következők:
2026. szeptember 7. – október 23.;
2026. november 2. – december 22.;
2027. január 11. – február 12., 19. vagy 26. (a megyei tanfelügyelőségek döntésének függvényében);
2027. február 22., március 1. vagy március 8. (a megyei tanfelügyelőségek döntésének függvényében) – április 23.;
2027. május 5. – június 18.
A vakációs időszakok a következők:
2026. október 24. – november 1.;
2026. december 23. – 2027. január 10.;
egy hét 2027. február 15. és március 7. között a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint;
2027. április 24. – május 4.;
2027. június 19.– szeptember 5.
Október 5-én, az oktatás nemzetközi napján, valamint a törvényben és a kollektív szerződésben meghatározott munkaszüneti napokon szünetel a tanítás.
Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet 2026. szeptember 7. és 2027. április 23. között, öt egymást követő munkanapon szervezik meg. Az időpontokról az iskolák döntenek, és a két hetet eltérő tanítási időszakokban kell lebonyolítani – ismerteti az Agerpres.
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