Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea

Fotó: Facebook/Adrian Veștea
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.
A politikus az elmúlt időszakban a kormányprogram véglegesítésén és a miniszterjelöltek névsorának összeállításán dolgozott, hogy Romániának kiegyensúlyozott és stabil kormánya legyen – áll az általa közzétett Facebook-bejegyzésben, melyet az Agerpres szemlézett. Hangsúlyozta:
„Sokan közületek azt kérdezik, hogy mi következik a Nemzeti Liberális Párt számára. Ez a vita elengedhetetlen a következő években betöltendő szerepünk megértéséhez.
– fogalmazott Veștea, hozzátéve, hogy indulni kíván a PNL elnöki tisztségéért.
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