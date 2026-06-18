Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea

2026. június 18., csütörtök

Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek

Keres még négy felnőttet a rendőrség Hargita megyében az idei eltűnéses esetek közül. Az év első öt hónapjában 32 bejelentést regisztráltak, a 11 eltűnt gyermeket mind megtalálták, a felnőttek közül azonban négyen továbbra sem kerültek elő.