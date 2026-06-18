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Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea

• Fotó: Facebook/Adrian Veștea

Fotó: Facebook/Adrian Veștea

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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.

Székelyhon

2026. június 18., 19:582026. június 18., 19:58

A politikus az elmúlt időszakban a kormányprogram véglegesítésén és a miniszterjelöltek névsorának összeállításán dolgozott, hogy Romániának kiegyensúlyozott és stabil kormánya legyen – áll az általa közzétett Facebook-bejegyzésben, melyet az Agerpres szemlézett. Hangsúlyozta:

a liberálisoknak elsősorban az országgal szemben van kötelességük, ami szerinte a pártérdekeket is felülírja.

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„Sokan közületek azt kérdezik, hogy mi következik a Nemzeti Liberális Párt számára. Ez a vita elengedhetetlen a következő években betöltendő szerepünk megértéséhez.

Idézet
Mély szemléletváltásra van szükség a párt élén

– fogalmazott Veștea, hozzátéve, hogy indulni kíván a PNL elnöki tisztségéért.

Belföld Politika
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