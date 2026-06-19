Székelyföldet is „ostromolni kezdi” a hőhullám

Különösen magas hőmérsékletekre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre vonatkozó figyelmeztetést, illetve elsőfokú (sárga) riasztásokat adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hőhullám Maros megyét is érinti.

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A hétfő este 9 óráig érvényes figyelmeztetése szerint fokozatos az időjárás fokozatosan felmelegszik az ország legnagyobb részén, a hőérzet pedig egyre kellemetlenebb lesz, különösen nyugaton és délnyugaton, ahol helyenként kánikula várható. A nappali csúcshőmérsékletek pénteken a tengerparton 24–25 fok, nyugaton és délnyugaton pedig 32 fok körül alakulnak, majd tovább emelkednek, így

Szombaton elsőfokú riasztás lép érvénybe a Körösvidéken, a Bánságban, Máramarosban, Erdély nyugati és középső részén, valamint Olténia nyugati térségeiben az évszakhoz képest szokatlanul magas hőmérsékletek miatt. A nappali maximumok 30 és 34 fok között alakulnak, a legmagasabb értékeket a Nyugati-síkságon mérhetik, ahol a hőmérséklet–páratartalom index (ITU) helyenként eléri a kritikus, 80 egységet.

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Vasárnap tovább fokozódik a hőség: a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, valamint Erdély nyugati és középső részén az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb hőmérsékletek várhatók.