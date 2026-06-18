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Fotó: Pinti Attila
Folyamatos felmelegedés várható az elkövetkező napokban Románia-szerte, Európa nyugati részét már el is érte a hőhullám.
A hét végéig, illetve a következő hét elejéig szinte minden nap erőteljesebb felmelegedést tapasztalhatunk.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat háromnapos előrejelzése szerint noha csütörtökön még „csak” 23–28 Celsius-fokig melegszik fel Erdélyben, pénteken már 24–30, szombaton pedig 27–33 fok várható napközben.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre, a június 15–28. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Jöhet a nyár.
Ekkor már az éjszakák is enyhébbek lesznek, Erdély szerte a hétvégén, például vasárnapra virradóan csak 8–18 fokig esik vissza a hőmérséklet a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.
A májusi végi kánikulai napok után újabb hőhullám érte el szerdán Franciaországot, amelynek következtében a fokozatosan emelkedő hőmérséklet a nyár hivatalos első napjaira, a hétvégén akár 40 Celsius-fokra is emelkedhet. A mostani kánikula az ország nagy részére kiterjed – írja az MTI a meteorológiai szolgálat, a Météo-France előrejelzésére hivatkozva.
A legtöbb francia régióban már szerdán elérte a hőmérséklet a 30–35 Celsius-fokot, a délnyugati, a középnyugati és a középkeleten országrészben a 36–37 fokot is. Csak az Atlanti-óceán partividékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg.
Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.
Csütörtökön tovább nő a hőségriasztás alá tartozó megyék száma, és „valószínű, hogy csütörtök délutántól narancssárga figyelmeztetés lép életbe a párizsi medencétől az ország középső részéig terjedő területeken” – tette hozzá a Météo-France.
Vasárnap, a zene ünnepén, amikor az utcák és közterek tele vannak zenészekkel és ünneplő emberekkel, több régióban
– figyelmeztetett a Météo-France.
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