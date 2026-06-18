Medvét láttak Szécsenyben

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A 20 óra 47 perckor érkező riasztás szerint a nagyvadat a Csíkszeredához tartozó Szécsenyben, a Mókus utca 76-os házszámánál látták.

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Az utóbbi időszakban megugrott a medveészlelések és medvetámadások száma, több, a lakott területekre bemerészkedő és visszajáró medvét lőttek ki.

korábban írtuk Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.

Legutóbb szerda került puskavégre a Kászonokban egy medve, ami korábban két férfit sebesített meg, majd az újabb megjelenése miatt összehívott készenléti bizottság tagjaira is rátámadt.