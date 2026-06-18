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Fotó: Pinti Attila
Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.
2026. június 18., 09:382026. június 18., 09:38
2026. június 18., 10:462026. június 18., 10:46
Az elriasztást végző csapat tagjaira támadt szerdán este fél tíz körül egy medve a Kászonokban, közülük ketten megsérültek – erősítette meg a Székelyhonnak Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója.
Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.
Ugyanitt az elmúlt napokban is történt medvetámadás, mint a hét elején megírtuk, mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá egy medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban. Mindkét sérültet kórházba kellett szállítani.
Két kászonimpéri férfit vittek medvetámadás következtében szerzett sérülésekkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba. Az egyik sérült 48, a másik 65 éves – tudtuk meg a kórház sajtóosztályától. A 48 éves férfi bal alkarján harapott és pontszerű sebeket, valamint az arcán felületes sérülést szenvedett, míg a 65 éves férfi bal combján és jobb alkarján harapott sérülésekkel jelentkezett.
Mindkét beteg megkapta a szükséges ellátást a sürgősségi osztályon, sebészeti vizsgálaton estek át, majd a kórház fertőző betegségek osztályára utalták őket további kezelés céljából. Állapotuk stabil, de néhány napig a kórházban maradnak a szükséges kezelés céljából – tudtuk meg.
Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta.
Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében Szeben megyében. Látszik tehát, hogy nemcsak Székelyföldön, hanem országszerte egyre nagyobb gondokat okoznak a medvét, két napja két medvetámadás is történt, az egyik Brassó megyében, ahol egy egy 53 éves férfira, Argeș megyében, a Transzfogarasi úton pedig egy külföldi turistára támadt medve. Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út az utóbbi években a medvék miatt is vonzza a külföldi turistákat.
A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazók, akik közül sokan – a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére – etetik, filmezik a nagyvadakat. A politikum is érzi, hogy lépni kell: nemrég a barnamedve uniós védettségének rugalmasabbá tételét kezdeményezi az Európai Bizottságnál Tánczos Barna, a kormány megbízott mezőgazdasági minisztere annak érdekében, hogy Románia tagállamként hatékonyabban tudjon fellépni az emberélet és a mezőgazdaság védelmében.
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