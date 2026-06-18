Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.

Székelyhon

2026. június 18., 09:382026. június 18., 09:38

2026. június 18., 10:462026. június 18., 10:46

Az elriasztást végző csapat tagjaira támadt szerdán este fél tíz körül egy medve a Kászonokban, közülük ketten megsérültek – erősítette meg a Székelyhonnak Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója.

korábban írtuk

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen

Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.

Ugyanitt az elmúlt napokban is történt medvetámadás, mint a hét elején megírtuk, mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá egy medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban. Mindkét sérültet kórházba kellett szállítani.

Frissítés

Két kászonimpéri férfit vittek medvetámadás következtében szerzett sérülésekkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba. Az egyik sérült 48, a másik 65 éves – tudtuk meg a kórház sajtóosztályától. A 48 éves férfi bal alkarján harapott és pontszerű sebeket, valamint az arcán felületes sérülést szenvedett, míg a 65 éves férfi bal combján és jobb alkarján harapott sérülésekkel jelentkezett.

Mindkét beteg megkapta a szükséges ellátást a sürgősségi osztályon, sebészeti vizsgálaton estek át, majd a kórház fertőző betegségek osztályára utalták őket további kezelés céljából. Állapotuk stabil, de néhány napig a kórházban maradnak a szükséges kezelés céljából – tudtuk meg.

Nagyon gyakorivá váltak a medvetámadások

Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta.

Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében Szeben megyében. Látszik tehát, hogy nemcsak Székelyföldön, hanem országszerte egyre nagyobb gondokat okoznak a medvét, két napja két medvetámadás is történt, az egyik Brassó megyében, ahol egy egy 53 éves férfira, Argeș megyében, a Transzfogarasi úton pedig egy külföldi turistára támadt medve. Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út az utóbbi években a medvék miatt is vonzza a külföldi turistákat.

Hirdetés

A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazók, akik közül sokan – a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére – etetik, filmezik a nagyvadakat. A politikum is érzi, hogy lépni kell: nemrég a barnamedve uniós védettségének rugalmasabbá tételét kezdeményezi az Európai Bizottságnál Tánczos Barna, a kormány megbízott mezőgazdasági minisztere annak érdekében, hogy Románia tagállamként hatékonyabban tudjon fellépni az emberélet és a mezőgazdaság védelmében.

Csíkszék medve Kászonok
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
A másodosztályból jöhet Anderson Ceará utódja a csíki együtteshez
Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része
Gyergyóból Brassóba igazolt a finn alapember
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Székelyhon

Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
Székelyhon

Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
A másodosztályból jöhet Anderson Ceará utódja a csíki együtteshez
Székely Sport

A másodosztályból jöhet Anderson Ceará utódja a csíki együtteshez
Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része
Krónika

Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része
Gyergyóból Brassóba igazolt a finn alapember
Székely Sport

Gyergyóból Brassóba igazolt a finn alapember
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 18., csütörtök

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés

A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
2026. június 18., csütörtök

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert

Az utolsó szakaszánál tart a csíkszeredai tömegközlekedést és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése. Ősszel ezt beüzemelik, így a városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak.

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
2026. június 18., csütörtök

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel

Egy évvel a vatikáni Sixtus-kápolnában adott koncertje után Csíksomlyóra érkezik Alexandru Tomescu. A világhírű hegedűművész Stradivarius-hangszerén szólalnak meg Bartók, Enescu és Piazzolla művei a kegytemplomban.

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
2026. június 16., kedd

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt

A nyár folyamán új sorompó kerül Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába tartó autósok előtt, akik csak meghatározott feltételek mellett juthatnak be ott.

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
2026. június 16., kedd

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát

Elkezdődött a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság csíkszeredai székházának energetikai korszerűsítése, amely várhatóan másfél évig tart. A beruházás során hőszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket is telepítenek.

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
2026. június 16., kedd

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
2026. június 16., kedd

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly

Életének 86. évében elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly. Csíkszereda megbecsült polgárától Korodi Attila polgármester közösségi oldalán emlékezett meg.

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
2026. június 16., kedd

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
2026. június 16., kedd

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató

Mivel nemsokára befejezi a hulladékgyűjtést és szállítást a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft., a cég kedvezményes áron kínálja eladásra a lakosságnak a korábban kiosztott hulladékgyűjtő edényeket.

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató
Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató
2026. június 16., kedd

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet

Jócskán visszaesett a hőmérséklet keddre virradóan a hargitai megyeközpontban, de Székelyföld-szerte lehűlt, tíz fok alatti értékeket mértek.

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
2026. június 16., kedd

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
2026. június 15., hétfő

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére

Kedd reggeltől lehet szavazni a tervezett zsögödi vidámpark nevére, miután a Drakula Park elnevezés – megosztó jellege miatt – társadalmi vitát váltott ki a csíkszeredai közösségben. A nagy volumenű létesítmény tervdokumentációja már elkészült.

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
2026. június 15., hétfő

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
2026. június 14., vasárnap

Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom

Közel ezer hívő és meghívott vendég részvételével áldották meg vasárnap, hét évig tartó felújítást követően a madéfalvi Jézus Szíve-templomot. Az ünnepségen a megújult orgonát is felszentelték.

Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom
Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom
2026. június 14., vasárnap

Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!