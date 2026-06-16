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Kilőtték a svájci turistára támadó medvét

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.

Székelyhon

2026. június 16., 14:572026. június 16., 14:57

Kilőtték azt az „agresszív medvét, amely hétfőn megtámadott egy svájci turistát a Transzfogarasi úton, a Vidraru-tó közelében” – közölte kedden a Romsilva, hozzátéve, hogy a beavatkozáson jelen voltak az Argeș megyei erdészeti igazgatóság alkalmazottai, a csendőrök és Arefu község polgármesteri hivatalának képviselői.

A Romsilvánál ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a medvékre figyelmeztető, illetve a nagyvadak etetésének tiltására vonatkozó táblákat helyeztek ki, valamint

fokozzák a járőrszolgálatot a csendőrséggel a kockázatos területeken.

„Kérjük, ne etessék és ne közelítsék meg a vadállatokat. Az a medve, amelyik hozzászokik az emberek jelenlétéhez és az általuk adott élelemhez, veszélyessé válik – mind a turisták, mind saját maga számára” – közölték a Romsilva képviselői.

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Az utóbbi időszakban több medvét is kilőttek az ország különböző részein, többek között Székelyföldön is, miután rendszeresen visszatértek lakott területekre.

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A medve kiszámíthatatlan, a bajt pedig jobb megelőzni – vélekedett a berecki polgármester, és a sürgősségi bizottság egyhangú döntésével összhangban kilövette a faluba, a házak kertjébe bejáró medvét.

Belföld medve
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