Kilőtték a svájci turistára támadó medvét

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Fotó: Pinti Attila
Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.
Kilőtték azt az „agresszív medvét, amely hétfőn megtámadott egy svájci turistát a Transzfogarasi úton, a Vidraru-tó közelében” – közölte kedden a Romsilva, hozzátéve, hogy a beavatkozáson jelen voltak az Argeș megyei erdészeti igazgatóság alkalmazottai, a csendőrök és Arefu község polgármesteri hivatalának képviselői.
A Romsilvánál ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a medvékre figyelmeztető, illetve a nagyvadak etetésének tiltására vonatkozó táblákat helyeztek ki, valamint
„Kérjük, ne etessék és ne közelítsék meg a vadállatokat. Az a medve, amelyik hozzászokik az emberek jelenlétéhez és az általuk adott élelemhez, veszélyessé válik – mind a turisták, mind saját maga számára” – közölték a Romsilva képviselői.
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