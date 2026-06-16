Kilőtték a svájci turistára támadó medvét

Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.

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Kilőtték azt az „agresszív medvét, amely hétfőn megtámadott egy svájci turistát a Transzfogarasi úton, a Vidraru-tó közelében” – közölte kedden a Romsilva, hozzátéve, hogy a beavatkozáson jelen voltak az Argeș megyei erdészeti igazgatóság alkalmazottai, a csendőrök és Arefu község polgármesteri hivatalának képviselői.

A Romsilvánál ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a medvékre figyelmeztető, illetve a nagyvadak etetésének tiltására vonatkozó táblákat helyeztek ki, valamint