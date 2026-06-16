Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik

A medve kiszámíthatatlan, a bajt pedig jobb megelőzni – vélekedett a berecki polgármester, és a sürgősségi bizottság egyhangú döntésével összhangban kilövette a faluba, a házak kertjébe bejáró medvét.

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A háztól húsz méterre, egy udvaron lőttek ki tegnap éjjel a Bereck községhez tartozó Martonosban egy fiatal medvét, amelyik már „otthonosan érezte magát” a faluban. Korábban már próbálták elriasztani a kertekből, az állatok közeléből, ám

a sokadik eset után végül a kilövés mellett döntöttek, ugyanis az emberekre állandó veszélyt jelentett.

A falunak ugyanerre a részére egy másik medve is bejár, a másik végén pedig még egy nagyvad be van szokva, közölte a polgármester. Mivel ezek is potenciális veszélyt jelentenek, valószínűleg esetükben is hasonló megoldás lesz. Ugyanis egy, az ember közelségéhez szokott medve nem fog változtatni magatartásán, viselkedése pedig nagyon kiszámíthatatlan – vélekedett az elöljáró.

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„Nekünk az a feladatunk, hogy a közösségünket megvédjük, és az én szempontból az emberélet fontosabb, mint a medvéé” – mondta Dimény Zoltán, aki amiatt is háborgott, hogy a községházán a napi feladatokkal is alig tudnak megbirkózni, ráadásul éjjel a medvékhez kell kivonulni. Holott a medveveszély elhárítása nem a polgármester hatáskörébe tartozó feladata kellene legyen – adott hangot véleményének.