Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt

Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.

László Ildikó 2026. június 18., 13:522026. június 18., 13:52

Nem először okozott gondot medve azon a kászoni területen, ahol hétfőn két embert támadott meg. András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hétfőn este személyesen is járt a helyszínen, ahol rövid idő alatt három medvét is látott. korábban írtuk Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil. A polgármester a támadást követően a 81-es sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint értesítette az illetékes hatóságokat, majd összeállították a szakbizottságot. Kedden este hajtást szerveztek az érintett területen, ám akkor nem jártak sikerrel, nem láttak medvét. Másnap délelőtt azonban újabb jelzés érkezett arról, hogy az agresszívnak tartott medve ismét megjelent a legelőn.

Nem az erdőben, hanem a legelőn volt, ahol a jószágok élnek

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy közeledik a nyári iskolai szünidő, ilyenkor pedig egyre több 13–14 éves gyermek segít be a családi gazdaságokban, ezért fontosnak tartották, hogy a biztonság kedvéért újabb hajtást szervezzenek. korábban írtuk A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban. A hajtás során a medve újból felbukkant, az elriasztást végző csapat tagjaira támadt. A vadőr lövést adott le, amely megsebesítette az állatot, ám az nem esett el azonnal, elmenekült. Egy ideig

követték a medve nyomát, és amikor felbukkant a megsebzett vad, rátámadt a vadőrre és a vadászra is.