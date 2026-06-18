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Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.

László Ildikó

2026. június 18., 13:522026. június 18., 13:52

Nem először okozott gondot medve azon a kászoni területen, ahol hétfőn két embert támadott meg. András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hétfőn este személyesen is járt a helyszínen, ahol rövid idő alatt három medvét is látott.

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Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen

Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.

A polgármester a támadást követően a 81-es sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint értesítette az illetékes hatóságokat, majd összeállították a szakbizottságot. Kedden este hajtást szerveztek az érintett területen, ám akkor nem jártak sikerrel, nem láttak medvét.

Másnap délelőtt azonban újabb jelzés érkezett arról, hogy az agresszívnak tartott medve ismét megjelent a legelőn.

Idézet
Nem az erdőben, hanem a legelőn volt, ahol a jószágok élnek

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy közeledik a nyári iskolai szünidő, ilyenkor pedig egyre több 13–14 éves gyermek segít be a családi gazdaságokban, ezért fontosnak tartották, hogy a biztonság kedvéért újabb hajtást szervezzenek.

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A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban

Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.

A hajtás során a medve újból felbukkant, az elriasztást végző csapat tagjaira támadt. A vadőr lövést adott le, amely megsebesítette az állatot, ám az nem esett el azonnal, elmenekült. Egy ideig

követték a medve nyomát, és amikor felbukkant a megsebzett vad, rátámadt a vadőrre és a vadászra is.

A polgármester szerint ebben a helyzetben nem volt más lehetőség, mint az állat kilövése.

„Abban a pillanatban és utólag is úgy gondolom, az emberi élet mindenek felett áll. Mindenkit hazavár a családja” – fogalmazott.

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András Tamás ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Kászon térségében is súlyos problémát jelent a medvék nagy száma. Szinte nincs olyan hét, hogy ne érkezne vadkárbejelentés: amellett, hogy a héten emberekre támadt a medve, egy csordához tartozó tehenet is elpusztított – tudtuk meg. Az elöljáró kiemelte, a vadkárok döntő többségét medvék okozzák.

„Tavaly és idén szinte nem volt olyan hét, amikor ne érkezett volna vadkárjelentés, és ezeknek a 95 százaléka medvéről szól: hol lovakat, hol teheneket, hol juhokat pusztít el” – zárta a polgármester.

Csíkszék medve Kászonok
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