Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért

Közösen kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvék szigorú védelmi szabályainak felülvizsgálatát. A két ország szerint a növekvő állomány egyre nagyobb terhet ró a helyi közösségekre, a gazdákra és a közbiztonságra.

Székelyhon 2026. június 18., 19:332026. június 18., 19:33

Közös állásfoglalásban kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvékre vonatkozó szigorú védelmi szabályok rugalmasabb alkalmazását azokban a térségekben, ahol a faj állománya tartósan stabilizálódott. A kérdés a Mezőgazdasági és Halászati Tanács következő ülésén is napirendre kerül – számol be az Agerpres, a mezőgazdasági minisztérium közleménye alapján. A két ország arra hívta fel a figyelmet, hogy

együttesen az Európai Unió barnamedve-állományának több mint felét adják,

miközben aránytalanul nagy terhet viselnek a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében.

Közlésük szerint a medvepopuláció növekedése egyre nagyobb kihívást jelent a közbiztonság, a mezőgazdaság és a helyi közösségek számára.

Románia és Szlovákia az élőhelyvédelmi irányelv pontosítását, valamint a barnamedve védettségi státuszának módosítását szorgalmazza azoknál az állományoknál, amelyek helyzete stabilnak tekinthető. Emlékeztettek arra is, hogy korábban a farkas védelmi besorolását már enyhítették az Európai Unióban. Hirdetés Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint

a biológiai sokféleség megőrzése és az emberi élet védelme között egyensúlyt kell teremteni.

Úgy fogalmazott: Románia bizonyította, hogy képes fenntartani egy életképes barnamedve-populációt, ugyanakkor a helyi közösségek és gazdálkodók egyre nagyobb terheket viselnek, ezért

a valós helyzethez igazodó kezelési eszközökre van szükség.