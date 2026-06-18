Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért

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Fotó: Tuchiluș Alex
Közösen kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvék szigorú védelmi szabályainak felülvizsgálatát. A két ország szerint a növekvő állomány egyre nagyobb terhet ró a helyi közösségekre, a gazdákra és a közbiztonságra.
Közös állásfoglalásban kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvékre vonatkozó szigorú védelmi szabályok rugalmasabb alkalmazását azokban a térségekben, ahol a faj állománya tartósan stabilizálódott. A kérdés a Mezőgazdasági és Halászati Tanács következő ülésén is napirendre kerül – számol be az Agerpres, a mezőgazdasági minisztérium közleménye alapján. A két ország arra hívta fel a figyelmet, hogy
miközben aránytalanul nagy terhet viselnek a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében.
Románia és Szlovákia az élőhelyvédelmi irányelv pontosítását, valamint a barnamedve védettségi státuszának módosítását szorgalmazza azoknál az állományoknál, amelyek helyzete stabilnak tekinthető. Emlékeztettek arra is, hogy korábban a farkas védelmi besorolását már enyhítették az Európai Unióban.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint
Úgy fogalmazott: Románia bizonyította, hogy képes fenntartani egy életképes barnamedve-populációt, ugyanakkor a helyi közösségek és gazdálkodók egyre nagyobb terheket viselnek, ezért
Az ügyvivő miniszter emlékeztetett arra is, hogy egy hete jelentette be: kezdeményezni fogja a barnamedve levételét a szigorúan védett fajok listájáról. Hozzátette, a román parlament ugyan elfogadta a medvekilövési kvóták megduplázását célzó törvényt, annak hatályba lépésére még várni kell, mivel az ügy az alkotmánybíróság előtt van.
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