Ha létezik esemény, amely tökéletesen megtestesíti a benzingőzös szenvedélyt, a sebesség iránti rajongást és az autósport nyers erejét, akkor az a Rodrag Fest. A tavalyi siker után 2026. június 27–28-án második alkalommal tér vissza Románia egyik legizgalmasabb autós rendezvénye a legendás Transilvania Motor Ring versenypályára, ahol két napon keresztül minden a sebességről, a teljesítményről és a látványról szól.

Támogatói tartalom 2026. június 19., 09:002026. június 19., 09:00

A Rodrag Racing az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a román drag racing szcénának, a Román Autósport Szövetség támogatásával szervezett bajnoki futamok pedig egyre több versenyzőt és nézőt vonzanak. A szervezet célja nem csupán a versenyzés, hanem egy olyan motorsport-közösség építése, amely a szenvedélyről, a sportszerűségről és a látványos show-elemekről szól.

Fotó: Rodrag Fest

Több mint egy autós rendezvény A Rodrag Fest nem egyszerűen egy versenyhétvége. Ez az esemény egy olyan találkozópont, ahol a tuningkultúra, a motorsport és az autórajongás minden formája helyet kap.

Fotó: Rodrag Fest

A programban helyet kapnak: Drag Racing futamok a legerősebb gépekkel,

Time Attack versenyek a pálya leggyorsabb köridejéért,

szlalom versenyek, ahol a precizitás és a vezetési tudás kerül előtérbe,

autókiállítások és különleges építések,

egész hétvégés autós programok, bemutatók és közösségi események.

Fotó: Rodrag Fest

Mindez egy olyan helyszínen, amelyet kifejezetten a motorsport szerelmeseinek építettek, és amely mára Románia egyik legmodernebb versenypályájaként ismert. Brutális teljesítmények a rajtvonalnál A Rodrag versenyein nem ritkák a 700–1500 lóerő közötti versenygépek. A mezőnyben rendszeresen feltűnnek több mint 900 lóerős BMW-k, Audi dragsterek és egyedi építésű versenyautók, amelyek a negyedmérföldes távon elképesztő gyorsulást produkálnak. A korábbi eseményeken olyan gépek is rajthoz álltak, amelyek 8-10 másodperc közötti időket futottak a 402 méteres távon, ezzel európai szinten is figyelemre méltó teljesítményt nyújtva.

Fotó: Rodrag Fest

Az égett gumi szaga, a turbók süvítése, a rajtnál felszabaduló több ezer lóerő és a közönség üdvrivalgása olyan hangulatot teremt, amelyet minden autórajongónak legalább egyszer át kell élnie. Közösség, szenvedély és show A Rodrag Fest egyik legnagyobb erőssége, hogy nemcsak a versenyzőknek szól. A családok, a tuningrajongók, a fotósok és azok is megtalálják a számításukat, akik egyszerűen csak szeretnének elmerülni az autós kultúra világában.

Fotó: Rodrag Fest

A rendezvény szervezői egyértelműen azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a drag racinget szélesebb közönség számára is elérhetővé és látványossá tegyék. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy a Rodrag néhány év alatt az egyik legígéretesebb autósport-márkává nője ki magát Romániában. Június végén minden út a Transylvania Motor Ringre vezet Szereted az adrenalint? Imádod az égett gumi szagát és a brutális lóerőket? Akkor 2026. június 27–28-án ott a helyed a Rodrag Festen! A legerősebb gépek. A legvadabb futamok. Két nap tömény autós őrület. A rajtvonal már vár.

Fotó: Rodrag Fest

További információk és jegyek: https://www.rodrag.ro/ Rodrag Fest 2026 – ahol a sebesség nem csupán számokban mérhető, hanem élményben is. (X – fizetett hirdetés)