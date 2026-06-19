Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Rodrag Fest 2026 – Ahol a lóerők találkoznak az adrenalinnal Pr-cikk

• Fotó: Rodrag Fest

Fotó: Rodrag Fest

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ha létezik esemény, amely tökéletesen megtestesíti a benzingőzös szenvedélyt, a sebesség iránti rajongást és az autósport nyers erejét, akkor az a Rodrag Fest. A tavalyi siker után 2026. június 27–28-án második alkalommal tér vissza Románia egyik legizgalmasabb autós rendezvénye a legendás Transilvania Motor Ring versenypályára, ahol két napon keresztül minden a sebességről, a teljesítményről és a látványról szól.

Támogatói tartalom

2026. június 19., 09:002026. június 19., 09:00

A Rodrag Racing az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a román drag racing szcénának, a Román Autósport Szövetség támogatásával szervezett bajnoki futamok pedig egyre több versenyzőt és nézőt vonzanak. A szervezet célja nem csupán a versenyzés, hanem egy olyan motorsport-közösség építése, amely a szenvedélyről, a sportszerűségről és a látványos show-elemekről szól.

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

Több mint egy autós rendezvény

A Rodrag Fest nem egyszerűen egy versenyhétvége. Ez az esemény egy olyan találkozópont, ahol a tuningkultúra, a motorsport és az autórajongás minden formája helyet kap.

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

A programban helyet kapnak:

  • Drag Racing futamok a legerősebb gépekkel,

  • Time Attack versenyek a pálya leggyorsabb köridejéért,

  • szlalom versenyek, ahol a precizitás és a vezetési tudás kerül előtérbe,

  • autókiállítások és különleges építések,

  • egész hétvégés autós programok, bemutatók és közösségi események.

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

Mindez egy olyan helyszínen, amelyet kifejezetten a motorsport szerelmeseinek építettek, és amely mára Románia egyik legmodernebb versenypályájaként ismert.

Brutális teljesítmények a rajtvonalnál

A Rodrag versenyein nem ritkák a 700–1500 lóerő közötti versenygépek. A mezőnyben rendszeresen feltűnnek több mint 900 lóerős BMW-k, Audi dragsterek és egyedi építésű versenyautók, amelyek a negyedmérföldes távon elképesztő gyorsulást produkálnak. A korábbi eseményeken olyan gépek is rajthoz álltak, amelyek 8-10 másodperc közötti időket futottak a 402 méteres távon, ezzel európai szinten is figyelemre méltó teljesítményt nyújtva.

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

Az égett gumi szaga, a turbók süvítése, a rajtnál felszabaduló több ezer lóerő és a közönség üdvrivalgása olyan hangulatot teremt, amelyet minden autórajongónak legalább egyszer át kell élnie.

Közösség, szenvedély és show

A Rodrag Fest egyik legnagyobb erőssége, hogy nemcsak a versenyzőknek szól. A családok, a tuningrajongók, a fotósok és azok is megtalálják a számításukat, akik egyszerűen csak szeretnének elmerülni az autós kultúra világában.

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

A rendezvény szervezői egyértelműen azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a drag racinget szélesebb közönség számára is elérhetővé és látványossá tegyék. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy a Rodrag néhány év alatt az egyik legígéretesebb autósport-márkává nője ki magát Romániában.

Június végén minden út a Transylvania Motor Ringre vezet

Szereted az adrenalint? Imádod az égett gumi szagát és a brutális lóerőket? Akkor 2026. június 27–28-án ott a helyed a Rodrag Festen!

A legerősebb gépek. A legvadabb futamok. Két nap tömény autós őrület.

A rajtvonal már vár.

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

További információk és jegyek: https://www.rodrag.ro/

Rodrag Fest 2026 – ahol a sebesség nem csupán számokban mérhető, hanem élményben is.

(X – fizetett hirdetés)

• Fotó: Rodrag Fest Galéria

Fotó: Rodrag Fest

Fesztivál Autó Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
Régi rivalizálás, nagy tét: Hargita–Kovászna megyék történelmi párharcai az osztályozón
„A magyarok is beszéljenek és írjanak románul”. Az anyanyelvhasználat ellen hergel egy AUR-os politikus
Jogellenes az 5+6-os szabály, nem alkalmazzák a Szuperligában
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Székelyhon

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
Székelyhon

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
Régi rivalizálás, nagy tét: Hargita–Kovászna megyék történelmi párharcai az osztályozón
Székely Sport

Régi rivalizálás, nagy tét: Hargita–Kovászna megyék történelmi párharcai az osztályozón
„A magyarok is beszéljenek és írjanak románul”. Az anyanyelvhasználat ellen hergel egy AUR-os politikus
Krónika

„A magyarok is beszéljenek és írjanak románul”. Az anyanyelvhasználat ellen hergel egy AUR-os politikus
Jogellenes az 5+6-os szabály, nem alkalmazzák a Szuperligában
Székely Sport

Jogellenes az 5+6-os szabály, nem alkalmazzák a Szuperligában
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 19., péntek

Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció

Pénteken, a tanórák után kezdődik a nyári vakáció az iskolások számára.

Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció
Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció
2026. június 19., péntek

Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke

Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.

Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke
Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke
2026. június 19., péntek

Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke
2026. június 18., csütörtök

Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának

Portugália és Szlovákia drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának – nyilatkozta Nicușor Dan a csütörtöki EU-csúcs előtt.

Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának
Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának
2026. június 18., csütörtök

Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának
2026. június 18., csütörtök

Medvét láttak Szécsenyben

Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak csütörtökön este.

Medvét láttak Szécsenyben
Medvét láttak Szécsenyben
2026. június 18., csütörtök

Medvét láttak Szécsenyben
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés

Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.

Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés
Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés
2026. június 18., csütörtök

Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés
2026. június 18., csütörtök

Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.

Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
2026. június 18., csütörtök

Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
2026. június 18., csütörtök

Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere

Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.

Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere
Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere
2026. június 18., csütörtök

Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért

Közösen kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvék szigorú védelmi szabályainak felülvizsgálatát. A két ország szerint a növekvő állomány egyre nagyobb terhet ró a helyi közösségekre, a gazdákra és a közbiztonságra.

Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért
Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért
2026. június 18., csütörtök

Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért
2026. június 18., csütörtök

Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek

Keres még négy felnőttet a rendőrség Hargita megyében az idei eltűnéses esetek közül. Az év első öt hónapjában 32 bejelentést regisztráltak, a 11 eltűnt gyermeket mind megtalálták, a felnőttek közül azonban négyen továbbra sem kerültek elő.

Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek
Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek
2026. június 18., csütörtök

Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek
2026. június 18., csütörtök

Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep

Bár a marosvásárhelyi Víkendtelep hivatalos megnyitóját pénteken 17 órakor tartják, a strandolni vágyókat már reggel 9 órától fogadják.

Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep
Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep
2026. június 18., csütörtök

Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!