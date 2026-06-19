Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke

Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.

Székelyhon 2026. június 19., 08:282026. június 19., 08:28

Az ANI 2024 júliusában jelentette be, hogy érdekellentétet állapított meg Dominic Fritznél, amiért polgármesterként egy olyan személynek kedvező döntést hozott, aki korábban 25 000 lejes kölcsönnel segítette a választási kampányát. Fritz megtámadta az ANI jelentését a bíróságon, de idén februárban első fokon a temesvári ítélőtábla, majd másodfokon a legfelsőbb bíróság is a feddhetetlenségi ügynökség javára döntött. Hirdetés Dominic Fritz Facebook-oldalán közölte:

a döntés nyomán nem veszíti el polgármesteri mandátumát, ellenben annak lejárta után három évig nem tölthet be választott tisztséget.

Ugyanakkor büntetésként félévig polgármesteri fizetése tíz százalékát is megvonják tőle. Bejelentette, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságától kér igazságtételt ügyében. A legfelsőbb bíróság közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – a joggyakorlatuknak megfelelően az érdekellentét megállapításához nem szükséges bizonyítani, hogy tényleges anyagi kár keletkezett, vagy azt, hogy a döntést valóban korrupció befolyásolta. Elég az a tény, hogy a tisztségviselőnek olyan személyes vagy anyagi érdeke fűződött az ügyhöz, amely veszélyeztette a pártatlanságát, ő mégis részt vett a döntés meghozatalában.

A bíróság szerint Fritz esetében teljesülnek ezek a feltételek.

A közleményben emlékeztettek: az összeférhetlenségi helyzetben lévő önkormányzati képviselők és vezetők kötelesek távol tartani magukat a döntéshozataltól. Ez a szabály azért fontos, hogy a lakosság bízni tudjon a döntéshozatali eljárások tisztaságában és párttatlanságában, és a közhatalmat senki se használhassa magánérdekek kiszolgálására. „Ez (...) mindenkire egyformán vonatkozik, tisztségtől és pártállástól függetlenül” – szögezte le a legfelsőbb bíróság. Az ANI szerint Dominic Fritz polgármesterré választása után, 2020 novemberében aláírt, majd a helyi tanács elé terjesztett jóváhagyásraegy övezeti településrendezési tervet (PUZ) módosító határozattervezetet. Az ANI azt kifogásolta, hogy

a PUZ műszaki dokumentációját egy olyan építész cége készítette, aki egyben az USR helyi tanácsosa volt, és korábban 25 000 lej kölcsönnel segítette Fritz kampányát.