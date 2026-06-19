Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke

Fotó: Dominic Fritz/Facebook
Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.
Az ANI 2024 júliusában jelentette be, hogy érdekellentétet állapított meg Dominic Fritznél, amiért polgármesterként egy olyan személynek kedvező döntést hozott, aki korábban 25 000 lejes kölcsönnel segítette a választási kampányát. Fritz megtámadta az ANI jelentését a bíróságon, de idén februárban első fokon a temesvári ítélőtábla, majd másodfokon a legfelsőbb bíróság is a feddhetetlenségi ügynökség javára döntött.
Dominic Fritz Facebook-oldalán közölte:
Ugyanakkor büntetésként félévig polgármesteri fizetése tíz százalékát is megvonják tőle. Bejelentette, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságától kér igazságtételt ügyében.
A legfelsőbb bíróság közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – a joggyakorlatuknak megfelelően az érdekellentét megállapításához nem szükséges bizonyítani, hogy tényleges anyagi kár keletkezett, vagy azt, hogy a döntést valóban korrupció befolyásolta. Elég az a tény, hogy a tisztségviselőnek olyan személyes vagy anyagi érdeke fűződött az ügyhöz, amely veszélyeztette a pártatlanságát, ő mégis részt vett a döntés meghozatalában.
A közleményben emlékeztettek: az összeférhetlenségi helyzetben lévő önkormányzati képviselők és vezetők kötelesek távol tartani magukat a döntéshozataltól. Ez a szabály azért fontos, hogy a lakosság bízni tudjon a döntéshozatali eljárások tisztaságában és párttatlanságában, és a közhatalmat senki se használhassa magánérdekek kiszolgálására. „Ez (...) mindenkire egyformán vonatkozik, tisztségtől és pártállástól függetlenül” – szögezte le a legfelsőbb bíróság.
Az ANI szerint Dominic Fritz polgármesterré választása után, 2020 novemberében aláírt, majd a helyi tanács elé terjesztett jóváhagyásraegy övezeti településrendezési tervet (PUZ) módosító határozattervezetet. Az ANI azt kifogásolta, hogy
A helyi sajtó szerint Răzvan-Gabriel Negrișanu építészről van szó, aki a temesvári RD Sign Kft. vezetője és részvényese.
Dominic Fritz akkor „abszurdnak” és „teljesen megalapozatlannak” nevezte az ANI vádjait. Állítása szerint hivatalba lépésekor a szóban forgó adminisztratív eljárás már előrehaladott állapotban volt. Elődje, Nicolae Robu már korábban jóváhagyta a tervet, jómaga – kollégái javaslatára – csak újra aláírta a dokumentumot, tartalmi változtatások nélkül.
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