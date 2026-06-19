Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen

Régészeti bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncerttel és fényfestéssel készül a Múzeumok Éjszakájára a Haáz Rezső Múzeum június 20-án Székelyudvarhelyen.

Székelyhon 2026. június 19., 10:202026. június 19., 10:20 2026. június 19., 11:102026. június 19., 11:10

A rendezvény helyszínei a Haberstumpf-villa, a múzeumkert, valamint a Jézus-kápolna lesznek. A program 15 órakor Udvarhelyi Bábszínház előadásával indul. Ezt követően többek között

népi gyermekjátékok és táncház, múzeumi kincskereső, tárlatvezetés, régészeti leletvadászat és fényfestés

szerepel a kínálatban. Az est folyamán rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak: Egyed Emese irodalomtörténész a Petőfi nyomában című programon, Oláh-Gál Róbert matematikus pedig a Bolyaiakhoz kapcsolódó sétákon vezeti végig az érdeklődőket. A látogatók egy

irodalmi nyomozásban is részt vehetnek