Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen

Archív
Fotó: Csató Andrea
Régészeti bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncerttel és fényfestéssel készül a Múzeumok Éjszakájára a Haáz Rezső Múzeum június 20-án Székelyudvarhelyen.
2026. június 19., 10:202026. június 19., 10:20
2026. június 19., 11:102026. június 19., 11:10
A rendezvény helyszínei a Haberstumpf-villa, a múzeumkert, valamint a Jézus-kápolna lesznek.
A program 15 órakor Udvarhelyi Bábszínház előadásával indul. Ezt követően többek között
szerepel a kínálatban.
Az est folyamán rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak: Egyed Emese irodalomtörténész a Petőfi nyomában című programon, Oláh-Gál Róbert matematikus pedig a Bolyaiakhoz kapcsolódó sétákon vezeti végig az érdeklődőket. A látogatók egy
a Piros.Produkció irányításával.
A zenei kínálatot a Siculus Jazz Band koncertje gazdagítja, majd 22 órától fényfestés kezdődik a múzeum épületén. Az est 23 órakor rendhagyó tárlatvezetéssel zárul.
A Jézus-kápolnában 20.30-tól az Amabile Classic Trio együttes koncertjét hallgathatja meg a közönség, vendégként Török-Derzsi Hajnalka közreműködésével.
Részletes program a múzeum közösségi oldalán található.
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