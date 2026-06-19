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Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: Csató Andrea

Archív

Fotó: Csató Andrea

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Régészeti bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncerttel és fényfestéssel készül a Múzeumok Éjszakájára a Haáz Rezső Múzeum június 20-án Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. június 19., 10:202026. június 19., 10:20

2026. június 19., 11:102026. június 19., 11:10

A rendezvény helyszínei a Haberstumpf-villa, a múzeumkert, valamint a Jézus-kápolna lesznek.

A program 15 órakor Udvarhelyi Bábszínház előadásával indul. Ezt követően többek között

népi gyermekjátékok és táncház, múzeumi kincskereső, tárlatvezetés, régészeti leletvadászat és fényfestés

szerepel a kínálatban.

Az est folyamán rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak: Egyed Emese irodalomtörténész a Petőfi nyomában című programon, Oláh-Gál Róbert matematikus pedig a Bolyaiakhoz kapcsolódó sétákon vezeti végig az érdeklődőket. A látogatók egy

irodalmi nyomozásban is részt vehetnek

a Piros.Produkció irányításával.

A zenei kínálatot a Siculus Jazz Band koncertje gazdagítja, majd 22 órától fényfestés kezdődik a múzeum épületén. Az est 23 órakor rendhagyó tárlatvezetéssel zárul.

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A Jézus-kápolnában 20.30-tól az Amabile Classic Trio együttes koncertjét hallgathatja meg a közönség, vendégként Török-Derzsi Hajnalka közreműködésével.

Részletes program a múzeum közösségi oldalán található.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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