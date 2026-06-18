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Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere

• Fotó: Ciprian Ciucu/Facebook

Fotó: Ciprian Ciucu/Facebook

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Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.

Székelyhon

2026. június 18., 19:482026. június 18., 19:48

2026. június 18., 19:512026. június 18., 19:51

Ugyanabban az ügyben két üzletembert megvesztegetéssel, egy harmadikat pedig vesztegetésben való bűnsegédlet vádolnak. Mindhármukat hatósági felügyelet alá helyezték – számolt be csütörtökön korrupcióellenes ügyészség (DNA) közleménye alapján az Agerpres.

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A DNA közleménye szerint a két üzletember a 2025. november-decemberi választási kampányban reklám- és tanácsadási szolgáltatásokat ajánlott fel Ciucunak, aki – akkor még a főváros hatodik kerületének polgármestereként – cserébe

gondoskodott arról, hogy az üzletemberek megkapják a bukaresti ingatlanfejlesztési projektjükhöz szükséges urbanisztikai bizonylatot és építési engedélyt.

Az ügyészek szerint a felek között az ügyben érintett harmadik hatósági felügyelet alá helyezett üzletember közvetített. A vádhatóság azt is közölte, hogy a nyomozás egy szerencsejátékokhoz kapcsolódó korrupciós ügyből indult ki, amelyben 2025 augusztusától vizsgálódnak.

Belföld
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