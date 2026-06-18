Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere

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Ugyanabban az ügyben két üzletembert megvesztegetéssel, egy harmadikat pedig vesztegetésben való bűnsegédlet vádolnak. Mindhármukat hatósági felügyelet alá helyezték – számolt be csütörtökön korrupcióellenes ügyészség (DNA) közleménye alapján az Agerpres.

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A DNA közleménye szerint a két üzletember a 2025. november-decemberi választási kampányban reklám- és tanácsadási szolgáltatásokat ajánlott fel Ciucunak, aki – akkor még a főváros hatodik kerületének polgármestereként – cserébe