Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere

Fotó: Ciprian Ciucu/Facebook
Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.
2026. június 18., 19:482026. június 18., 19:48
2026. június 18., 19:512026. június 18., 19:51
Ugyanabban az ügyben két üzletembert megvesztegetéssel, egy harmadikat pedig vesztegetésben való bűnsegédlet vádolnak. Mindhármukat hatósági felügyelet alá helyezték – számolt be csütörtökön korrupcióellenes ügyészség (DNA) közleménye alapján az Agerpres.
A DNA közleménye szerint a két üzletember a 2025. november-decemberi választási kampányban reklám- és tanácsadási szolgáltatásokat ajánlott fel Ciucunak, aki – akkor még a főváros hatodik kerületének polgármestereként – cserébe
Az ügyészek szerint a felek között az ügyben érintett harmadik hatósági felügyelet alá helyezett üzletember közvetített. A vádhatóság azt is közölte, hogy a nyomozás egy szerencsejátékokhoz kapcsolódó korrupciós ügyből indult ki, amelyben 2025 augusztusától vizsgálódnak.
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