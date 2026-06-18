Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat

Kijöttek a friss, az idei áprilisi hónapra vonatkozó átlagfizetési adatok mind Magyarországon, mind pedig Romániában. Hasonlítsuk össze!

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Magyarországon a 2026. áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint (mintegy 11 540 lej),

a nettó átlagkeresete pedig 541 200 forint (mintegy 8090 lej) volt.

A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdai jelentésére hivatkozva.

A bruttó kereset mediánértéke 616 000 forintot (mintegy 9200 lejt), a nettó kereset mediánértéke pedig 436 400 forintot (6524 lejt) ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb a tavaly áprilisinál.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett, két gyermeket nevelő negyven év alatti anyák szja-mentessége és a harminc év alatti anyák adókedvezményének bővülése – emelte ki a KSH jelentése.

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A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint (10 636 lej) volt, ami 8,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 705 000 (10 540), a költségvetésben 720 200 (10 767), a nonprofit szektorban 747 000 forintot (11 168 lejt) tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A pénzügyi, biztosítási szektorban 1 419 100 forint (21 216 lej) volt az áprilisi bruttó átlagkereset, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén pedig 491 ezer forint (7340 lej).

És akkor Romániában...

Márciushoz képest áprilisban 95 lejjel (1,6 százalékkal)