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Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat

Forintban többet számolnak. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Forintban többet számolnak. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Kijöttek a friss, az idei áprilisi hónapra vonatkozó átlagfizetési adatok mind Magyarországon, mind pedig Romániában. Hasonlítsuk össze!

Székelyhon

2026. június 18., 08:052026. június 18., 08:05

Magyarországon a 2026. áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint (mintegy 11 540 lej),

a nettó átlagkeresete pedig 541 200 forint (mintegy 8090 lej) volt.

A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdai jelentésére hivatkozva.

A bruttó kereset mediánértéke 616 000 forintot (mintegy 9200 lejt), a nettó kereset mediánértéke pedig 436 400 forintot (6524 lejt) ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb a tavaly áprilisinál.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett, két gyermeket nevelő negyven év alatti anyák szja-mentessége és a harminc év alatti anyák adókedvezményének bővülése – emelte ki a KSH jelentése.

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A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint (10 636 lej) volt, ami 8,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 705 000 (10 540), a költségvetésben 720 200 (10 767), a nonprofit szektorban 747 000 forintot (11 168 lejt) tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A pénzügyi, biztosítási szektorban 1 419 100 forint (21 216 lej) volt az áprilisi bruttó átlagkereset, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén pedig 491 ezer forint (7340 lej).

És akkor Romániában...

Márciushoz képest áprilisban 95 lejjel (1,6 százalékkal)

5843 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában

közölte múlt héten az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9740 lej volt, 162 lejjel (1,6 százalékkal) kisebb, mint az előző hónapban.

A reálkereseti index 2026 áprilisában 93,5 százalék volt 2025 áprilisához és 97,6 százalék 2026 márciusához viszonyítva. Az 1990 októberéhez viszonyított áprilisi mutató 245 százalék volt, ami 6,1 százalékponttal kisebb a márciusi értéknél.

A legnagyobb nettó átlagbért – 15 429 lejt – a kőolaj- és gázkitermelésben, a legkisebbet – 2915 lejt – pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték. A legnagyobb – 24,6 százalékos – nettó bércsökkenést a film-, videó- és televíziós műsorok gyártása, valamint a hangfelvételek és a zenei kiadói tevékenységek területén jegyezték.

A közszférában az előző hónaphoz képest áprilisban csökkent a nettó átlagfizetés az oktatásban (2,2 százalékkal) és a közigazgatásban (0,3 százalékkal), illetve enyhén nőtt az egészségügyben és szociális ellátásban (0,7 százalékkal).

Külföld Belföld Társadalom Gazdaság
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