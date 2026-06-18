Lakhatatlanná vált a Függetlenség sugárúti tömbházlakás
Fotó: Olti Angyalka
Tűz keletkezett egy székelyudvarhelyi tömbházlakás második emeleti lakásában a Függetlenség sugárúton szerda délután. A lángokat körülbelül egy óra alatt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.
A tűzben több bútordarab, elektronikai eszközök, és más anyagi javak is megsemmisültek. A szakértői vélemény szerint a tüzet nagy valószínűséggel
Érdeklődésünkre Kakassy Norbert önkormányzati képviselő elmondta, még a helyszínen felvették a kapcsolatot a lakás tulajdonosával, hogy szállást biztosíthassanak neki. Egy éjszakára sikerült megoldania ismerősöknél a lakhatását, de hosszabb távon ideiglenes szállásra lesz szüksége, erről csütörtökön egyeztet az önkormányzat a bajba jutott székelyudvarhelyivel.
Fotó: Olti Angyalka
„Ilyen helyzetben a közösségnek segítenie kell, és ha nekünk van erre lehetőségünk, kötelességünk meglépni” – emelte ki.
A szakértői véleményre utalva az önkormányzati képviselő kifejtette, a tömbház többi lakása nem vált lakhatatlanná.
Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk.
Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.
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Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.
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