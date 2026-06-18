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Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást

Lakhatatlanná vált a Függetlenség sugárúti tömbházlakás • Fotó: Olti Angyalka

Lakhatatlanná vált a Függetlenség sugárúti tömbházlakás

Fotó: Olti Angyalka

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Tűz keletkezett egy székelyudvarhelyi tömbházlakás második emeleti lakásában a Függetlenség sugárúton szerda délután. A lángokat körülbelül egy óra alatt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.

Székelyhon

2026. június 18., 12:382026. június 18., 12:38

A tűzben több bútordarab, elektronikai eszközök, és más anyagi javak is megsemmisültek. A szakértői vélemény szerint a tüzet nagy valószínűséggel

egy feszültség alatt levő televízió meghibásodása nyomán keletkezett rövidzárlat okozta.

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Érdeklődésünkre Kakassy Norbert önkormányzati képviselő elmondta, még a helyszínen felvették a kapcsolatot a lakás tulajdonosával, hogy szállást biztosíthassanak neki. Egy éjszakára sikerült megoldania ismerősöknél a lakhatását, de hosszabb távon ideiglenes szállásra lesz szüksége, erről csütörtökön egyeztet az önkormányzat a bajba jutott székelyudvarhelyivel.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Ilyen helyzetben a közösségnek segítenie kell, és ha nekünk van erre lehetőségünk, kötelességünk meglépni” – emelte ki.

A szakértői véleményre utalva az önkormányzati képviselő kifejtette, a tömbház többi lakása nem vált lakhatatlanná.

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Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról

Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk.

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Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban

Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Tűzeset
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