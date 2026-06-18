Tűz keletkezett egy székelyudvarhelyi tömbházlakás második emeleti lakásában a Függetlenség sugárúton szerda délután. A lángokat körülbelül egy óra alatt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.

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A tűzben több bútordarab, elektronikai eszközök, és más anyagi javak is megsemmisültek. A szakértői vélemény szerint a tüzet nagy valószínűséggel

egy feszültség alatt levő televízió meghibásodása nyomán keletkezett rövidzárlat okozta.

Érdeklődésünkre Kakassy Norbert önkormányzati képviselő elmondta, még a helyszínen felvették a kapcsolatot a lakás tulajdonosával, hogy szállást biztosíthassanak neki. Egy éjszakára sikerült megoldania ismerősöknél a lakhatását, de hosszabb távon ideiglenes szállásra lesz szüksége, erről csütörtökön egyeztet az önkormányzat a bajba jutott székelyudvarhelyivel.

„Ilyen helyzetben a közösségnek segítenie kell, és ha nekünk van erre lehetőségünk, kötelességünk meglépni” – emelte ki.

A szakértői véleményre utalva az önkormányzati képviselő kifejtette, a tömbház többi lakása nem vált lakhatatlanná.

korábban írtuk Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk.