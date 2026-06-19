Kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája hétfőn

Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel.

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Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáznak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók – számol be az Agerpres.

Az írásbeli vizsgák 9-kor kezdődnek, a termekbe 8 és 8:30 között lehet bejutni érvényes személyazonosító okmánnyal. A vizsga időtartama a feladatlapok kiosztásától számított két óra.

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A feladatok megoldásához a tanulók csak kékkel író tollat vagy golyóstollat, az ábrákhoz és rajzokhoz pedig csak ceruzát használhatnak.