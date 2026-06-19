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Kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája hétfőn

Képünk illusztráció • Fotó: Freepik

Képünk illusztráció

Fotó: Freepik

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Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel.

Székelyhon

2026. június 19., 17:492026. június 19., 17:49

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáznak a diákok, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók – számol be az Agerpres.

Az írásbeli vizsgák 9-kor kezdődnek, a termekbe 8 és 8:30 között lehet bejutni érvényes személyazonosító okmánnyal. A vizsga időtartama a feladatlapok kiosztásától számított két óra.

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A feladatok megoldásához a tanulók csak kékkel író tollat vagy golyóstollat, az ábrákhoz és rajzokhoz pedig csak ceruzát használhatnak.

A vizsgatermekbe tilos bevinni iskolatáskát, hátizsákot, táskát,

és a tankönyvek, szótárak, jegyzetek, könyvek, vázlatok, példatárak vagy más segédeszközök, valamint a mobiltelefonok, elektronikus számítástechnikai vagy kommunikációs eszközök használata sem engedélyezett.

A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-jén délig teszik közzé.

A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A vizsgázók egy szülő/törvényes képviselő jelenlétében tekinthetik meg a kijavított dolgozatukat. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának és nem is teszi kötelezővé azt.

A végleges eredményeket július 8-án közlik.

Az eredményeket névtelenül, a vezeték- és keresztnevet helyettesítő egyedi kódok használatával közlik az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. Az egyéni kódokat a diákok átvételi elismervény aláírása ellenében kapják meg az első vizsgán.

A vizsga során felmerülő esetleges rendellenességeket a 0800801100-as telefonszámon lehet jelenteni.

Ez ingyenesen hívható a vizsganapokon 8 és 16:30 között. A tételeket és a javítókulcsot a vizsganapokon 15 óráig közzéteszik a subiecte.edu.ro honlapon.

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