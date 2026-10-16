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Helyiadó-fizetés: az online platformon sem kisebb a zűrzavar, mint egy posztkommunista hivatalban

Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné megnézni, hogy egy megyében mely településeken lehet online adókat, illetékeket, esetleg bírságokat fizetni

Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné megnézni, hogy egy megyében mely településeken lehet online adókat, illetékeket, esetleg bírságokat fizetni

Fotó: Haáz Vince

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Elvileg ugyan számos helyi adó és illeték kifizethető online, a gyakorlatban sok településen a virtuális ügyfélszolgálati ablakig sem jut el az adófizető, az ablak ugyanis nem létezik. Sok pénzt veszíthetnek ez miatt az önkormányzatok.

Széchely István

2026. október 16., 07:572026. október 16., 07:57

Februárban döntött arról a kormány, hogy minden területi közigazgatási egységnek, tehát az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell az Országos Elektronikus Online Fizetési Rendszerhez (SNEP), azaz a Ghișeul.ro platformhoz, amit azért hoztak létre, hogy az adófizetők a hivatalok felkeresése nélkül, otthonról is ki tudják fizetni a helyi adókat, illetékeket.

A csatlakozásra fél éve volt a polgármesteri hivataloknak – augusztus 25-én járt le a határidő –,

ellenkező esetben a vonatkozó sürgősségi kormányrendelet értelmében elveszíthetik a jövedelemadó-visszaosztásból származó pénzeket és az állami költségvetésből várt más fejlesztési összegeket.

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Ám amint az kiderült, a szankció veszélye jónéhány településen nem tudja felgyorsítani a folyamatot, ugyanis számos polgármesteri hivatalban a helyi adók kiszámításhoz szükséges adatok digitalizációja sem történt még meg.

A digitalizáció hiánya a fő probléma

Hargita megyében 9 olyan település van, amelynél nem lehet eljutni a fizetési ablakig a Ghișeul.ro-n: Csíkdánfalva, Gyergyóditró, Gyergyóújfalu, Gyimesfelsőlok, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Kápolnásfalu, Nagygalambfalva és Gyergyóvárhegy.

Ezek közül ötnél azonban számtalan helyi adónemet és illetéket felsorol a platform, amelyek a bejelentkezés után kifizethetők. Ám erre a bejelentkezés után sincs lehetőség, ami megkérdőjelezi számos más település esetében is a platform által közölt információk hitelességét. És ezt csak megerősíti az, amit az egyik érintett község hivatalnoka elmondott. Általános probléma szerinte az, hogy

nincs digitalizálva az a rengeteg telekkönyvi és más adat, amelyek alapján az adott település lakói meg tudnák nézni a platformon, hogy mennyi adót kell fizessenek.

Így tehát a település csatlakozhatna ugyan a platformhoz, de az online adófizetés akkor se lenne működőképes.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Több községben is abban reménykednek, hogy a folyamatban lévő digitalizációs pályázatok által meg tudják teremteni az online platformhoz való csatlakozás alapjait. Egyelőre azonban

nemhogy a digitalizációs munkát, hanem a platform működtetéséhez szükséges adminisztrációs munkát se lenne, aki elvégezze,

ugyanis a hivatalban mindenkinek 5–6 feladata van még a fő tevékenységén kívül, mivel leépítések voltak idén az önkormányzatoknál – mondta.

Ellentmondások

Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné megnézni, mely településeken lehet online adókat, illetékeket, esetleg bírságokat fizetni. A Ghișeul.ro-n ugyan található egy hivatkozás a platformhoz csatlakozott településekről, ám oda ABC-sorrendben beömlesztették az ország összes közigazgatási egységét. Hasonló a helyzet a bejelentkezéssel történő fizetésben részt vevő közigazgatási egységek listájára kattintva is, bár azon már kevesebb település szerepel.

A harmadik lehetőség a térképen kiválasztani a megyét. Így már csak az ott található településeket listázza a rendszer, és azokat egyenként végignézve ellenőrizhető, hogy mely településen lehet online fizetni. De az adatok ellentmondásosak:

  • a bejelentkezéssel történő fizetésben részt vevő közigazgatási egységek listáján nem szerepelnek a felsorolt községek,

  • a csatlakozott közigazgatási egységek listáján viszont ott vannak, de némelyik nem aktív, másoknál viszont számtalan adónemet felsorol a rendszer, miközben azok nem kifizethetők online.

A nem problémás közigazgatási egységek némelyikénél sem világos, hogy pontosan milyen adókat és illetékeket lehet online fizetni, ugyanis némelyik adónem helyett csak egy szám szerepel az „adók megtekintése/ fizetés” listán.

A platformhoz való csatlakozást tekintve más megyékben sem jobb helyzet, sőt, némelyikben sokkal rosszabb.

A csatlakozásra megszabott határidő végén országszerte 269 olyan polgármesteri hivatal volt a mintegy 900-ból, amely nem volt becsatlakozva a Ghișeul.ro rendszerbe.

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