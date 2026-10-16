Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné megnézni, hogy egy megyében mely településeken lehet online adókat, illetékeket, esetleg bírságokat fizetni

Elvileg ugyan számos helyi adó és illeték kifizethető online, a gyakorlatban sok településen a virtuális ügyfélszolgálati ablakig sem jut el az adófizető, az ablak ugyanis nem létezik. Sok pénzt veszíthetnek ez miatt az önkormányzatok.

Széchely István 2026. október 16., 07:572026. október 16., 07:57

Februárban döntött arról a kormány, hogy minden területi közigazgatási egységnek, tehát az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell az Országos Elektronikus Online Fizetési Rendszerhez (SNEP), azaz a Ghișeul.ro platformhoz, amit azért hoztak létre, hogy az adófizetők a hivatalok felkeresése nélkül, otthonról is ki tudják fizetni a helyi adókat, illetékeket.

A csatlakozásra fél éve volt a polgármesteri hivataloknak – augusztus 25-én járt le a határidő –,

ellenkező esetben a vonatkozó sürgősségi kormányrendelet értelmében elveszíthetik a jövedelemadó-visszaosztásból származó pénzeket és az állami költségvetésből várt más fejlesztési összegeket. Hirdetés Ám amint az kiderült, a szankció veszélye jónéhány településen nem tudja felgyorsítani a folyamatot, ugyanis számos polgármesteri hivatalban a helyi adók kiszámításhoz szükséges adatok digitalizációja sem történt még meg. A digitalizáció hiánya a fő probléma Hargita megyében 9 olyan település van, amelynél nem lehet eljutni a fizetési ablakig a Ghișeul.ro-n: Csíkdánfalva, Gyergyóditró, Gyergyóújfalu, Gyimesfelsőlok, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Kápolnásfalu, Nagygalambfalva és Gyergyóvárhegy. Ezek közül ötnél azonban számtalan helyi adónemet és illetéket felsorol a platform, amelyek a bejelentkezés után kifizethetők. Ám erre a bejelentkezés után sincs lehetőség, ami megkérdőjelezi számos más település esetében is a platform által közölt információk hitelességét. És ezt csak megerősíti az, amit az egyik érintett község hivatalnoka elmondott. Általános probléma szerinte az, hogy

nincs digitalizálva az a rengeteg telekkönyvi és más adat, amelyek alapján az adott település lakói meg tudnák nézni a platformon, hogy mennyi adót kell fizessenek.

Így tehát a település csatlakozhatna ugyan a platformhoz, de az online adófizetés akkor se lenne működőképes.

Fotó: Veres Nándor

Több községben is abban reménykednek, hogy a folyamatban lévő digitalizációs pályázatok által meg tudják teremteni az online platformhoz való csatlakozás alapjait. Egyelőre azonban

nemhogy a digitalizációs munkát, hanem a platform működtetéséhez szükséges adminisztrációs munkát se lenne, aki elvégezze,

ugyanis a hivatalban mindenkinek 5–6 feladata van még a fő tevékenységén kívül, mivel leépítések voltak idén az önkormányzatoknál – mondta. Ellentmondások Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné megnézni, mely településeken lehet online adókat, illetékeket, esetleg bírságokat fizetni. A Ghișeul.ro-n ugyan található egy hivatkozás a platformhoz csatlakozott településekről, ám oda ABC-sorrendben beömlesztették az ország összes közigazgatási egységét. Hasonló a helyzet a bejelentkezéssel történő fizetésben részt vevő közigazgatási egységek listájára kattintva is, bár azon már kevesebb település szerepel. A harmadik lehetőség a térképen kiválasztani a megyét. Így már csak az ott található településeket listázza a rendszer, és azokat egyenként végignézve ellenőrizhető, hogy mely településen lehet online fizetni. De az adatok ellentmondásosak: a bejelentkezéssel történő fizetésben részt vevő közigazgatási egységek listáján nem szerepelnek a felsorolt községek,

a csatlakozott közigazgatási egységek listáján viszont ott vannak, de némelyik nem aktív, másoknál viszont számtalan adónemet felsorol a rendszer, miközben azok nem kifizethetők online. A nem problémás közigazgatási egységek némelyikénél sem világos, hogy pontosan milyen adókat és illetékeket lehet online fizetni, ugyanis némelyik adónem helyett csak egy szám szerepel az „adók megtekintése/ fizetés” listán.

A platformhoz való csatlakozást tekintve más megyékben sem jobb helyzet, sőt, némelyikben sokkal rosszabb.