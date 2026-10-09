Nem habozott a kézdivásárhelyi diák, amikor jelentős pénzösszeget talált az utcán

Példamutató becsületességéért részesült elismerésben egy kézdivásárhelyi diák, aki több mint ezer lejt talált az utcán, és saját elhatározásából átadta a pénzt a rendőrségnek.

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A fiatal néhány héttel ezelőtt bukkant rá a pénzre Kézdivásárhely egyik utcájában. Nem habozott, a talált összeget bevitte a rendőrségre, hogy az visszakerülhessen jogos tulajdonosához.

egyszerűen úgy gondolta, ez a helyes cselekedet.

A rendőrök a diákot elismerő oklevéllel jutalmazták, amelyet az osztályában tartott rendőrségi foglalkozás alkalmával adtak át neki.

Az osztályfőnöke is méltatta a fiatal tettét, hangsúlyozva, hogy büszkék lehetnek egy ilyen tanulóra, aki becsületességével, tisztességével és felelősségtudatával példát mutat a közösség számára – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.