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Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk

Bemutatót tartottak a csíkszeredai tűzoltóságnál az Európai Újraélesztési Nap apropóján • Fotó: Barabás Hajnal

Bemutatót tartottak a csíkszeredai tűzoltóságnál az Európai Újraélesztési Nap apropóján

Fotó: Barabás Hajnal

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A legrosszabb, amit tehetünk egy tehetetlen embertársunkkal szemben, ha nem teszünk semmit. Az Európai Újraélesztési Nap alkalmából a Hargita megyei tűzoltóság bemutatta az újraélesztés legfontosabb lépéseit és az új protokoll szerinti változásokat.

Barabás Hajnal

2026. október 15., 20:272026. október 15., 20:27

Az újraélesztésnél nemcsak az számít, hogy segíteni akarunk, hanem az is, hogy tudjuk, mit és hogyan kell tennünk. Az új protokoll szerint például már nem szükséges ellenőrizni a beteg pulzusát, helyette legfeljebb tíz másodperc alatt meg kell vizsgálni, hogy lélegzik-e.

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Az október 16-i Európai Újraélesztési Nap alkalmából Flora Dénes, a Hargita megyei rohammentő-szolgálat (SMURD) koordinátori asszisztense csütörtökön gyakorlati bemutatón ismertette az életmentés alapjait a sajtó képviselőivel. Mint magyarázta,

az első fontos teendő, hogy ellenőrizzük, hogy biztonságban vagyunk-e,

nem sérülünk-e meg mi magunk is, ha a bajba jutotthoz közelítünk, például nem áll-e fenn az áramütés veszélye, vagy más veszély.

A következő lépés annak ellenőrzése, hogy a sérült eszméleténél van-e.

Hangosan hozzászólunk, és enyhén megrázzuk a vállát. Ha nincs eszméleténél, akkor a légzés ellenőrzése a következő életbevágó teendő. Ezt a román nyelven használt PAS-módszerrel (Privește, Ascultă, Simte – Nézz, Hallgass, Érezz) mutatta be: a segélynyújtó nézi a mellkas mozgását, hallgatja a légzést, és érzi, hogy kiáramlik-e levegő a sérült orrán vagy száján. Ezt a három lépést egyszerre kell elvégezni, legfeljebb tíz másodperc alatt.

• Fotó: Barabás Hajnal Galéria

Fotó: Barabás Hajnal

Ha az illető eszméletlen, de lélegzik, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, majd folyamatosan figyelni a légzését.

Ha viszont nem lélegzik, azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést,

segítséget kell hívni a 112-es segélyhívó számon, és követni kell a diszpécser utasításait.

Percenként 100–120 mellkasi nyomásra van szükség

Az újraélesztést kemény, egyenes felületen kell végezni.

A segélynyújtó a tenyerét a szegycsont alsó felére helyezi, a másik kezét ráteszi, karjait egyenesen tartja, majd percenként 100–120 alkalommal, 5–6 centiméter mélyen nyomja le a mellkast.

Minden nyomás után hagyni kell, hogy a mellkas teljesen visszaemelkedjen.

„A mellkasi kompressziókkal a szív pumpafunkcióját vesszük át” – magyarázta Flora Dénes, hangsúlyozva, hogy így oxigéndús vér juthat a létfontosságú szervekhez, különösen az agyhoz. Hozzátette, hogy nem kell eltörni a bordákat, ez ugyanis további komplikációkhoz vezethet.

Az új protokoll szerint a befúvásos lélegeztetés nem kötelező a laikus segélynyújtó számára.

Aki nem tud vagy nem akar befúvást végezni, megszakítás nélkül folytassa a mellkasi kompressziókat. Aki vállalja a lélegeztetést, 30 mellkasi nyomás után két befúvást végezhet, majd folytatja a kompressziókat.

Gyermekeknél másképp kell eljárni

A gyermekek újraélesztése több ponton eltér a felnőttekétől. Gyermek esetében a fej hátrahajtása helyett csak enyhe fejbillentést alkalmaznak befúvásnál, a mellkasi nyomásokat pedig egy kézzel végzik.

Az újraélesztést öt kezdeti befúvással kell indítani, majd a légzés újbóli ellenőrzése után 15 mellkasi kompresszió és két befúvás következik.

A mellkast 4–5 centiméter mélyen kell benyomni.

A csecsemőknél még óvatosabban kell eljárni, a fejet semleges helyzetben kell tartani, az öt kezdeti befúvást követően pedig két ujjal végzik a mellkasi kompressziókat. Náluk is 15 nyomás és két befúvás váltja egymást, ha a segélynyújtó lélegeztetést is végez.

• Fotó: Barabás Hajnal Galéria

Fotó: Barabás Hajnal

Az újraélesztést akkor lehet megszakítani, ha a sérült életjeleket mutat, megérkezik a mentőszolgálat és átveszi az ellátást, vagy a segélynyújtó fizikailag teljesen kimerül.

A defibrillátortól sem kell tartani

A bemutatón az automata külső defibrillátor (AED) használatát is ismertették. A készüléket be kell kapcsolni, az elektródákat a csupasz mellkasra kell ragasztani, majd követni kell a gép hangutasításait.

Ha a készülék áramütést javasol, meg kell győződni arról, hogy senki sem ér a sérülthöz, és csak ezután szabad leadni a sokkot.

Ezt követően azonnal folytatni kell a mellkasi kompressziókat. A készülék hangutasításai a laikus segélynyújtót is végigvezetik a szükséges lépéseken.

Flora Dénes elmondta, Csíkszeredában négy iskola kapott a megyei tanácstól ilyen automata külső defibrillátort, ugyanakkor tervben van, hogy szupermarketeket is felszereljenek ilyen készülékekkel.

A Hargita megyei katasztrófavédelem a lakosság felkészítését és az elsősegélynyújtási ismeretek terjesztését is fontos feladatának tekinti. Flora Dénes elmondása szerint 2022 óta a közrendvédelmi szervek munkatársait is képzik, a belügyminisztériumi alkalmazottak közül eddig közel hatszázan vettek részt ilyen felkészítésben. A cél, hogy vészhelyzetben minél többen tudják, hogyan kell elkezdeni az életmentést, hiszen a mentők megérkezéséig a gyors és megfelelő segítségnyújtás döntő jelentőségű lehet.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy Tűzoltóság
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