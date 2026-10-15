Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk

Bemutatót tartottak a csíkszeredai tűzoltóságnál az Európai Újraélesztési Nap apropóján
Fotó: Barabás Hajnal
A legrosszabb, amit tehetünk egy tehetetlen embertársunkkal szemben, ha nem teszünk semmit. Az Európai Újraélesztési Nap alkalmából a Hargita megyei tűzoltóság bemutatta az újraélesztés legfontosabb lépéseit és az új protokoll szerinti változásokat.
Az újraélesztésnél nemcsak az számít, hogy segíteni akarunk, hanem az is, hogy tudjuk, mit és hogyan kell tennünk. Az új protokoll szerint például már nem szükséges ellenőrizni a beteg pulzusát, helyette legfeljebb tíz másodperc alatt meg kell vizsgálni, hogy lélegzik-e.
Az október 16-i Európai Újraélesztési Nap alkalmából Flora Dénes, a Hargita megyei rohammentő-szolgálat (SMURD) koordinátori asszisztense csütörtökön gyakorlati bemutatón ismertette az életmentés alapjait a sajtó képviselőivel. Mint magyarázta,
nem sérülünk-e meg mi magunk is, ha a bajba jutotthoz közelítünk, például nem áll-e fenn az áramütés veszélye, vagy más veszély.
Hangosan hozzászólunk, és enyhén megrázzuk a vállát. Ha nincs eszméleténél, akkor a légzés ellenőrzése a következő életbevágó teendő. Ezt a román nyelven használt PAS-módszerrel (Privește, Ascultă, Simte – Nézz, Hallgass, Érezz) mutatta be: a segélynyújtó nézi a mellkas mozgását, hallgatja a légzést, és érzi, hogy kiáramlik-e levegő a sérült orrán vagy száján. Ezt a három lépést egyszerre kell elvégezni, legfeljebb tíz másodperc alatt.
Fotó: Barabás Hajnal
Ha az illető eszméletlen, de lélegzik, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, majd folyamatosan figyelni a légzését.
segítséget kell hívni a 112-es segélyhívó számon, és követni kell a diszpécser utasításait.
Az újraélesztést kemény, egyenes felületen kell végezni.
Minden nyomás után hagyni kell, hogy a mellkas teljesen visszaemelkedjen.
„A mellkasi kompressziókkal a szív pumpafunkcióját vesszük át” – magyarázta Flora Dénes, hangsúlyozva, hogy így oxigéndús vér juthat a létfontosságú szervekhez, különösen az agyhoz. Hozzátette, hogy nem kell eltörni a bordákat, ez ugyanis további komplikációkhoz vezethet.
Aki nem tud vagy nem akar befúvást végezni, megszakítás nélkül folytassa a mellkasi kompressziókat. Aki vállalja a lélegeztetést, 30 mellkasi nyomás után két befúvást végezhet, majd folytatja a kompressziókat.
A gyermekek újraélesztése több ponton eltér a felnőttekétől. Gyermek esetében a fej hátrahajtása helyett csak enyhe fejbillentést alkalmaznak befúvásnál, a mellkasi nyomásokat pedig egy kézzel végzik.
A mellkast 4–5 centiméter mélyen kell benyomni.
A csecsemőknél még óvatosabban kell eljárni, a fejet semleges helyzetben kell tartani, az öt kezdeti befúvást követően pedig két ujjal végzik a mellkasi kompressziókat. Náluk is 15 nyomás és két befúvás váltja egymást, ha a segélynyújtó lélegeztetést is végez.
Fotó: Barabás Hajnal
Az újraélesztést akkor lehet megszakítani, ha a sérült életjeleket mutat, megérkezik a mentőszolgálat és átveszi az ellátást, vagy a segélynyújtó fizikailag teljesen kimerül.
A bemutatón az automata külső defibrillátor (AED) használatát is ismertették. A készüléket be kell kapcsolni, az elektródákat a csupasz mellkasra kell ragasztani, majd követni kell a gép hangutasításait.
Ezt követően azonnal folytatni kell a mellkasi kompressziókat. A készülék hangutasításai a laikus segélynyújtót is végigvezetik a szükséges lépéseken.
Flora Dénes elmondta, Csíkszeredában négy iskola kapott a megyei tanácstól ilyen automata külső defibrillátort, ugyanakkor tervben van, hogy szupermarketeket is felszereljenek ilyen készülékekkel.
A Hargita megyei katasztrófavédelem a lakosság felkészítését és az elsősegélynyújtási ismeretek terjesztését is fontos feladatának tekinti. Flora Dénes elmondása szerint 2022 óta a közrendvédelmi szervek munkatársait is képzik, a belügyminisztériumi alkalmazottak közül eddig közel hatszázan vettek részt ilyen felkészítésben. A cél, hogy vészhelyzetben minél többen tudják, hogyan kell elkezdeni az életmentést, hiszen a mentők megérkezéséig a gyors és megfelelő segítségnyújtás döntő jelentőségű lehet.
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