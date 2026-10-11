Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye

Luxusfehérneműre, parfümökre, kozmetikumokra és több ezer lejes díszcserepekre költötték a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét.

Székelyhon 2026. október 11., 10:322026. október 11., 10:32

Luxusfehérnemű, parfümök, kézitáskák, magas sarkú cipők és több ezer lejbe kerülő díszcserepek is szerepelnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hivatalos bankkártyáival vásárolt termékek között. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szombat este

lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét, miután a minisztérium ellenőrző testülete rendellenes költekezéseket tárt fel.

A miniszter Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében ismertette a vizsgálat néhány megállapítását, melyről az Agerpres számolt be. Ezek szerint

2025-ben közel 120 ezer lejt költöttek parfümökre, 85 ezer lejt ruházati cikkekre, valamint több mint 11 ezer lejt kozmetikumokra

az ANM hivatalos bankkártyáival. Két díszcserép ára meghaladta a 6 ezer lejt. Hirdetés A vizsgálat a 2026-os évből is feltárt hasonló kiadásokat. Buzoianu közölte, hogy minden jogi eszközt bevetnek a közpénzből elköltött összegek visszaszerzésére és a felelősök szankcionálására. Az ellenőrző testület jelentését

a legfőbb ügyészségnek és a Számvevőszéknek is továbbítják,

hogy az illetékes intézmények megvizsgálhassák az ügyet.

A közintézmények nem magánbirtokok,