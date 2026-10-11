Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye

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Fotó: Orbán Orsolya
Luxusfehérneműre, parfümökre, kozmetikumokra és több ezer lejes díszcserepekre költötték a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét.
Luxusfehérnemű, parfümök, kézitáskák, magas sarkú cipők és több ezer lejbe kerülő díszcserepek is szerepelnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hivatalos bankkártyáival vásárolt termékek között. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szombat este
A miniszter Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében ismertette a vizsgálat néhány megállapítását, melyről az Agerpres számolt be. Ezek szerint
az ANM hivatalos bankkártyáival. Két díszcserép ára meghaladta a 6 ezer lejt.
A vizsgálat a 2026-os évből is feltárt hasonló kiadásokat. Buzoianu közölte, hogy minden jogi eszközt bevetnek a közpénzből elköltött összegek visszaszerzésére és a felelősök szankcionálására. Az ellenőrző testület jelentését
hogy az illetékes intézmények megvizsgálhassák az ügyet.
és nem lehetnek olyan pénzcsapok, amelyekből a közpénz közvetlenül egyesek zsebébe folyik” – fogalmazott a miniszter, aki szerint az ANM vezetőségének vállalnia kell a felelősséget a feltárt rendellenességekért.
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