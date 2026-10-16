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Fotó: Gábos Albin
Nagy volt az érdeklődés a pénzügyminisztérium csütörtöki állampapír-aukcióján: a befektetők a meghirdetett összeg ötszörösére, mintegy 2,5 milliárd lejre nyújtottak be ajánlatot – számolt be Facebook-oldalán Alexandru Nazare.
Az ügyvivő tárcavezető bejegyzése szerint a minisztérium eredetileg 500 millió lej értékben kínált hároméves lejáratú állampapírokat, végül egymilliárd lej értékű ajánlatot fogadott el, 6,81 százalékos átlaghozammal. Nazare szerint
azt jelzi, hogy javult a befektetők Románia iránti bizalma. Hangsúlyozta azt is, hogy a kedvező folyamat fenntartásához kiszámítható költségvetési politikára és politikai stabilitásra van szükség.
A miniszter szerint a deficitfinanszírozási költségek tartós csökkenése mérsékelheti az államadósság kamatterheit, és több forrást hagyhat beruházásokra – írja az Agerpres hírügynökség.
A pénzügyminisztérium októberben összesen 5,8 milliárd lej hitelt készül felvenni a pénzpiacról, hogy abból fedezze a költségvetési hiányt, és törlessze a korábbi államadósságot.
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