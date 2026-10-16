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Ötszörös volt a kereslet a román állampapírokra az aukción

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

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Nagy volt az érdeklődés a pénzügyminisztérium csütörtöki állampapír-aukcióján: a befektetők a meghirdetett összeg ötszörösére, mintegy 2,5 milliárd lejre nyújtottak be ajánlatot – számolt be Facebook-oldalán Alexandru Nazare.

Székelyhon

2026. október 16., 07:412026. október 16., 07:41

Az ügyvivő tárcavezető bejegyzése szerint a minisztérium eredetileg 500 millió lej értékben kínált hároméves lejáratú állampapírokat, végül egymilliárd lej értékű ajánlatot fogadott el, 6,81 százalékos átlaghozammal. Nazare szerint

Idézet
az elmúlt hónapok egyik legerősebb túljegyzése

azt jelzi, hogy javult a befektetők Románia iránti bizalma. Hangsúlyozta azt is, hogy a kedvező folyamat fenntartásához kiszámítható költségvetési politikára és politikai stabilitásra van szükség.

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A miniszter szerint a deficitfinanszírozási költségek tartós csökkenése mérsékelheti az államadósság kamatterheit, és több forrást hagyhat beruházásokra – írja az Agerpres hírügynökség.

A pénzügyminisztérium októberben összesen 5,8 milliárd lej hitelt készül felvenni a pénzpiacról, hogy abból fedezze a költségvetési hiányt, és törlessze a korábbi államadósságot.

Belföld Gazdaság
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