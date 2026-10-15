Román tulajdonba került a főként Erdélyben működő benzinkúthálózat

Fotó: Borbély Fanni
Román tulajdonba kerültek a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásai – írja az economica.net gazdasági hírportál nyomán az MTI.
Romániában 19 Gazprom-kút működött, a többségük Erdélyben. A kutakat a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A vásárló a két román üzletember, Adrian Crețoiu és Iulian Stancu tulajdonában levő Argenta SRL. Iulian Stancu az eMag webáruház alapítója. A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra.
– közölte Adrian Crețoiu.
A bukaresti versenyhivatal nem emelt kifogást a felvásárlás ellen, azonban, mivel a NIS Petrol SRL közvetve az amerikai szankciók alá eső Gazprom tulajdonában van, meg kell kapnia a washingtoni kormányzat külföldi aktívumok ellenőrzéséért felelős irodájának (Office of Foreign Assets Control – OFAC) jóváhagyását is.
A NIS 2011 óta van jelen Romániában. A vállalat nagy tervekkel lépett a román piacra, 2015-ig 120 kútból álló hálózat kiépítését tervezték. A csődeljárás alatt álló romániai leányvállalata 2025-ben 205,454 millió lej árbevétel mellett 94,318 millió lej veszteséggel zárta az évet, az adósságállománya pedig 1,189 milliárd lejre nőtt. A NIS Petrol SRL a bejegyzése óta folyamatosan veszteséges.
Az Argenta SRL tavaly kétszáznál több alkalmazottat foglalkoztatott, 95,012 millió lej árbevétel mellett 17,082 millió lej nettó nyereséget ért el.
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