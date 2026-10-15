Román tulajdonba került a főként Erdélyben működő benzinkúthálózat

Román tulajdonba kerültek a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásai – írja az economica.net gazdasági hírportál nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. október 15., 18:352026. október 15., 18:35

Romániában 19 Gazprom-kút működött, a többségük Erdélyben. A kutakat a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A vásárló a két román üzletember, Adrian Crețoiu és Iulian Stancu tulajdonában levő Argenta SRL. Iulian Stancu az eMag webáruház alapítója. A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra.

A tranzakció még nem zárult le, mert nem kaptak még meg minden engedélyt a szabályozó hatóságok részéről

Hirdetés – közölte Adrian Crețoiu. A bukaresti versenyhivatal nem emelt kifogást a felvásárlás ellen, azonban, mivel a NIS Petrol SRL közvetve az amerikai szankciók alá eső Gazprom tulajdonában van, meg kell kapnia a washingtoni kormányzat külföldi aktívumok ellenőrzéséért felelős irodájának (Office of Foreign Assets Control – OFAC) jóváhagyását is.