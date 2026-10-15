Közösségben és a közösségért érdemes dolgozni

Fotó: Haáz Vince
Székelyföldi értékmentőket és értékteremtőket tüntettek ki Orbán Balázs-díjjal Marosvásárhelyen. Bocskay Vince szovátai szobrászművész, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi intézményvezető és dr. Bernád Rita Magdolna levéltáros vette át az elismerést.
Szinte észrevétlenül zajlottak Marosvásárhelyen és Maros megyében a hagyományos Székelyföld Napok. Sem beharangozó sajtótájékoztató, sem sajtóközlemény nem volt, csupán a napokat záró Orbán Balázs-díjkiosztóról tájékoztattak.
A díjat 2011-ben alapította a három székelyföldi megye önkormányzata, és a rangos elismerést
A három megyei önkormányzat felváltva szervezi a díjkiosztót, idén a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörterme adott otthont az eseménynek. Itt találkozott a három megye vezetősége, a kulturális intézmények vezetői, akiket a Tiberius Vonósnégyes kis koncertje fogadott.
Fotó: Haáz Vince
Az idei Székelyföld Napok a Márton Áron-emlékévvel is egybekapcsolódott, így a nagy püspökről készült kisfilmet is levetítették.
Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul köszöntőjében méltatta Orbán Balázst, akinek értékmentő munkája ma is iránytű mindannyiunk számára, majd arról beszélt, hogy Márton Áron püspök, akinek idén emlékévet szentelünk, kiállt a keresztény értékek és a hit mellett, egész életével példát mutatva az utókornak is.
Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul is gratulált a díjazottaknak
Fotó: Haáz Vince
Mint mondta, az Orbán Balázs-díjazottak is elkötelezettek a közösségek szolgálata iránt,
Gratulált a díjazottaknak és örömét fejezte ki, hogy részt vehet az ünnepségen.
Politikusok és meghívottak
Fotó: Haáz Vince
A házigazda, Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök beszédében kiemelte, azért is szereti ezt az eseményt, mert a díjazottak személyében évről évre olyan Székelyföldön élő és alkotó embereket ismerhet meg, akiknek a személyéről, munkásságáról sok esetben csak hallott, de személyesen még nem találkozott velük.
„Mi, akik itt élünk Székelyföldön, gazdag kulturális hagyaték birtokosai vagyunk. Ez egyszerre ajándék és felelősség:
Maros megye idei Orbán Balázs-díjasa Bocskay Vince, a kortárs erdélyi magyar képzőművészet meghatározó alkotója. Laudációjában elhangzott, Bocskay Vince életműve több évtizedes lenyomata annak, ahogyan egy alkotóember gondolkodik a világról, amit számára ez a világ kifejez: az igazság furcsa vetületeit, a humort, a torz pillanatokat, az iróniát, a megmosolyogni való helyzeteket, és nem utolsó sorban a szépséget, az örök nőt és anyát, az óvó ölelést, az otthon melegét.
őt azonban megelőzte Bod Péter, Patachich Ádám, gróf Mikó Imre, Apor Vilmos, Mikes Kelemen, Bernády György, Petőfi Sándor, majd következett Szent László, Sütő András, Kálvin János, Hunyadi János” – sorolta Szuszámi Zsuzsa művészettörténész.
Péter Ferenc és Bocskay Vince
Fotó: Haáz Vince
Bocskay Vince köszönetet mondott egykori tanítóinak, de családjának is, akik támogatták, támogatják.
Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész méltatta a Kovászna megyei díjazottat, Vargha Mihályt. Mint megtudhattuk, 2007-ben nevezték ki a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójává, és tudásával, művészi érzékenységével, szervezőkészségével és kitartásával új lendületet adott az intézménynek.
Vargha Mihály szobrász, intézményvezető
Fotó: Haáz Vince
Igazgatói munkássága alatt a Székely Nemzeti Múzeum infrastruktúrája korszerűsödött, az intézmény szakmai és közösségi élete jelentősen gazdagodott. Múzeumvezetői időszaka alatt kiemelt szerepet kapott a múzeumpedagógia is.
Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész
Fotó: Haáz Vince
Igazgatói munkássága mellett, Vargha Mihály alkotói, művészi teljesítménye is elismerésre méltó, egyéni stílusa és mintázási technikája összetéveszthetetlen. Mára már több mint ötven szobor, dombormű, mellszobor és egész alakos köztéri alkotás őrzi keze nyomát. Művei között ott találjuk többek között a Gyárfás Jenő, Márton Áron, Benedek Elek és Luther Márton alakját megörökítő szobrokat.
A Kovászna megyei ünnepelt, Vargha Mihály
Fotó: Haáz Vince
Varga Mihály úgy értékelte, hogy a díj a székelyföldi múzeumokban dolgozóké is.
Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros 25 éve végzi kimagasló munkáját az erdélyi katolikus egyházi örökség megmentése, rendszerezése és hozzáférhetővé tétele érdekében – méltatta a Hargita megyei díjazottat Portik Zsolt tanácsos, aki arról is beszélt, hogy dr. Bernád Rita Magdolna 2000 októberében,
„Ő volt az intézmény első világi, egyben első női levéltárosa. Szakmai irányításával kilenc egyházmegyei gyűjtőlevéltár jött létre Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Szamosújváron – egy örmény és egy római katolikus gyűjtemény. Kezdeményezésére és vezetésével, magyar kormánytámogatás segítségével a csíksomlyói-csobotfalvi levéltár mellett könyvrestauráló műhely is létesült – olyan szakmai műhely, amellyel még magyarországi egyházi levéltárak közül is alig rendelkezik valamelyik.
Fotó: Haáz Vince
Négy gyermek édesanyjaként, intézményépítőként, rangos szakmai műhely vezetőjeként és kiváló intellektuális teljesítmények letéteményeseként példája erőt és bátorságot ad a fiataloknak.
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Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros
Fotó: Haáz Vince
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