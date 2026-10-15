Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közösségben és a közösségért érdemes dolgozni

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyföldi értékmentőket és értékteremtőket tüntettek ki Orbán Balázs-díjjal Marosvásárhelyen. Bocskay Vince szovátai szobrászművész, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi intézményvezető és dr. Bernád Rita Magdolna levéltáros vette át az elismerést.

Simon Virág

2026. október 15., 21:092026. október 15., 21:09

Szinte észrevétlenül zajlottak Marosvásárhelyen és Maros megyében a hagyományos Székelyföld Napok. Sem beharangozó sajtótájékoztató, sem sajtóközlemény nem volt, csupán a napokat záró Orbán Balázs-díjkiosztóról tájékoztattak.

A díjat 2011-ben alapította a három székelyföldi megye önkormányzata, és a rangos elismerést

olyan személyeknek és szervezeteknek ítélik oda, akik munkásságukkal, életművükkel szolgálják a székelyföldi magyar közösséget, óvják a kulturális örökséget, példát mutatnak.

A három megyei önkormányzat felváltva szervezi a díjkiosztót, idén a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörterme adott otthont az eseménynek. Itt találkozott a három megye vezetősége, a kulturális intézmények vezetői, akiket a Tiberius Vonósnégyes kis koncertje fogadott.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az idei Székelyföld Napok a Márton Áron-emlékévvel is egybekapcsolódott, így a nagy püspökről készült kisfilmet is levetítették.

Irányt mutatnak

Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul köszöntőjében méltatta Orbán Balázst, akinek értékmentő munkája ma is iránytű mindannyiunk számára, majd arról beszélt, hogy Márton Áron püspök, akinek idén emlékévet szentelünk, kiállt a keresztény értékek és a hit mellett, egész életével példát mutatva az utókornak is.

Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul is gratulált a díjazottaknak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul is gratulált a díjazottaknak

Fotó: Haáz Vince

Mint mondta, az Orbán Balázs-díjazottak is elkötelezettek a közösségek szolgálata iránt,

megmutatják, hogy a szülőföldön való megmaradás, boldogulás és értékteremtés ma is fontos.

Gratulált a díjazottaknak és örömét fejezte ki, hogy részt vehet az ünnepségen.

Politikusok és meghívottak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Politikusok és meghívottak

Fotó: Haáz Vince

A házigazda, Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök beszédében kiemelte, azért is szereti ezt az eseményt, mert a díjazottak személyében évről évre olyan Székelyföldön élő és alkotó embereket ismerhet meg, akiknek a személyéről, munkásságáról sok esetben csak hallott, de személyesen még nem találkozott velük.

Hirdetés

„Mi, akik itt élünk Székelyföldön, gazdag kulturális hagyaték birtokosai vagyunk. Ez egyszerre ajándék és felelősség:

Idézet
meg kell őriznünk mindazt, amit elődeinktől kaptunk, de nem elég változatlanul továbbadnunk. A saját munkánkkal, tudásunkkal nekünk is hozzá kell tennünk valamit ahhoz, amit majd a következő nemzedékekre hagyunk.”

Bocskay Vince képzőművész

Maros megye idei Orbán Balázs-díjasa Bocskay Vince, a kortárs erdélyi magyar képzőművészet meghatározó alkotója. Laudációjában elhangzott, Bocskay Vince életműve több évtizedes lenyomata annak, ahogyan egy alkotóember gondolkodik a világról, amit számára ez a világ kifejez: az igazság furcsa vetületeit, a humort, a torz pillanatokat, az iróniát, a megmosolyogni való helyzeteket, és nem utolsó sorban a szépséget, az örök nőt és anyát, az óvó ölelést, az otthon melegét.

Idézet
„Az általa készített Márton Áron püspök egész alakos szobra 2009-ben került Kolozsvárra, a Szent Mihály-templom mellé,

őt azonban megelőzte Bod Péter, Patachich Ádám, gróf Mikó Imre, Apor Vilmos, Mikes Kelemen, Bernády György, Petőfi Sándor, majd következett Szent László, Sütő András, Kálvin János, Hunyadi János” – sorolta Szuszámi Zsuzsa művészettörténész.

Péter Ferenc és Bocskay Vince • Fotó: Haáz Vince Galéria

Péter Ferenc és Bocskay Vince

Fotó: Haáz Vince

Bocskay Vince köszönetet mondott egykori tanítóinak, de családjának is, akik támogatták, támogatják.

Vargha Mihály szobrászművész és iskolaigazgató

Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész méltatta a Kovászna megyei díjazottat, Vargha Mihályt. Mint megtudhattuk, 2007-ben nevezték ki a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójává, és tudásával, művészi érzékenységével, szervezőkészségével és kitartásával új lendületet adott az intézménynek.

Vargha Mihály szobrász, intézményvezető • Fotó: Haáz Vince Galéria

Vargha Mihály szobrász, intézményvezető

Fotó: Haáz Vince

Igazgatói munkássága alatt a Székely Nemzeti Múzeum infrastruktúrája korszerűsödött, az intézmény szakmai és közösségi élete jelentősen gazdagodott. Múzeumvezetői időszaka alatt kiemelt szerepet kapott a múzeumpedagógia is.

Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész • Fotó: Haáz Vince Galéria

Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész

Fotó: Haáz Vince

Igazgatói munkássága mellett, Vargha Mihály alkotói, művészi teljesítménye is elismerésre méltó, egyéni stílusa és mintázási technikája összetéveszthetetlen. Mára már több mint ötven szobor, dombormű, mellszobor és egész alakos köztéri alkotás őrzi keze nyomát. Művei között ott találjuk többek között a Gyárfás Jenő, Márton Áron, Benedek Elek és Luther Márton alakját megörökítő szobrokat.

A Kovászna megyei ünnepelt, Vargha Mihály • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Kovászna megyei ünnepelt, Vargha Mihály

Fotó: Haáz Vince

Varga Mihály úgy értékelte, hogy a díj a székelyföldi múzeumokban dolgozóké is.

Idézet
Meggyőződésem, hogy csak a közösségért és közösségben érdemes dolgozni.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye első női levéltárosa

Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros 25 éve végzi kimagasló munkáját az erdélyi katolikus egyházi örökség megmentése, rendszerezése és hozzáférhetővé tétele érdekében – méltatta a Hargita megyei díjazottat Portik Zsolt tanácsos, aki arról is beszélt, hogy dr. Bernád Rita Magdolna 2000 októberében,

alig huszonhárom évesen lett a Gyulafehérvári Főegyházmegye levéltárosa.

„Ő volt az intézmény első világi, egyben első női levéltárosa. Szakmai irányításával kilenc egyházmegyei gyűjtőlevéltár jött létre Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Szamosújváron – egy örmény és egy római katolikus gyűjtemény. Kezdeményezésére és vezetésével, magyar kormánytámogatás segítségével a csíksomlyói-csobotfalvi levéltár mellett könyvrestauráló műhely is létesült – olyan szakmai műhely, amellyel még magyarországi egyházi levéltárak közül is alig rendelkezik valamelyik.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Négy gyermek édesanyjaként, intézményépítőként, rangos szakmai műhely vezetőjeként és kiváló intellektuális teljesítmények letéteményeseként példája erőt és bátorságot ad a fiataloknak.

Idézet
Életútja bizonyítja, hogy kitartással és elszántsággal a legnagyobb akadályok is leküzdhetők.”

A Hargita megyei díjazott meghatódva beszélt arról, hogy életét az evangéliumi tanítás vezérli, hogy azt tegye ő is másokkal, amit szeretne, hogy vele tegyenek mások. Majd hosszasan köszönte az elismerést és díjat.

Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros • Fotó: Haáz Vince Galéria

Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros

Fotó: Haáz Vince

A csütörtök esti alkalmat Tasi Nóra és Bokor Barna dalai tették emlékezetessé.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Művelődés Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Olyan akart lenni, mint Hagi, játékvezetőként jutott a csúcsra Kovács István
Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Hazai pályán a Ferencváros és a Craiova az európai kupákban – csütörtökön a tévében
Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Székelyhon

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Székelyhon

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Olyan akart lenni, mint Hagi, játékvezetőként jutott a csúcsra Kovács István
Székely Sport

Olyan akart lenni, mint Hagi, játékvezetőként jutott a csúcsra Kovács István
Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Krónika

Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Hazai pályán a Ferencváros és a Craiova az európai kupákban – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Hazai pályán a Ferencváros és a Craiova az európai kupákban – csütörtökön a tévében
Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Nőileg

Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 15., csütörtök

Nem akar adót emelni a kijelölt miniszterelnök, de kizárni sem tudja

Luca Niculescu csütörtök este kijelentette, hogy 2027-ben nem szeretne adókat emelni, de erre addig nem tehet ígéretet, amíg nem ismeri pontosan a költségvetés helyzetét.

Nem akar adót emelni a kijelölt miniszterelnök, de kizárni sem tudja
Nem akar adót emelni a kijelölt miniszterelnök, de kizárni sem tudja
2026. október 15., csütörtök

Nem akar adót emelni a kijelölt miniszterelnök, de kizárni sem tudja
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön benyújtotta a parlamentnek az általa javasolt kormány névsorát és a kormányprogramot. A kabinet 17 miniszterből áll, közülük ketten tárca nélküli, külön feladatkörrel megbízott miniszterek.

Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot
Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot
2026. október 15., csütörtök

Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot
2026. október 15., csütörtök

Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk

A legrosszabb, amit tehetünk egy tehetetlen embertársunkkal szemben, ha nem teszünk semmit. Az Európai Újraélesztési Nap alkalmából a Hargita megyei tűzoltóság bemutatta az újraélesztés legfontosabb lépéseit és az új protokoll szerinti változásokat.

Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk
Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk
2026. október 15., csütörtök

Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk
2026. október 15., csütörtök

Ezekkel az eszközökkel ott is kommunikálhatnak a tűzoltók, ahol nincs térerő

Élesben is használhatják november elejétől a Hargita megyei önkéntes tűzoltók azokat a rádiókommunikációs készülékeket, amelyek mobilhálózati lefedettség hiányában is lehetővé teszik a kapcsolattartást.

Ezekkel az eszközökkel ott is kommunikálhatnak a tűzoltók, ahol nincs térerő
Ezekkel az eszközökkel ott is kommunikálhatnak a tűzoltók, ahol nincs térerő
2026. október 15., csütörtök

Ezekkel az eszközökkel ott is kommunikálhatnak a tűzoltók, ahol nincs térerő
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Harminckét jelölt jutott tovább az igazgatói versenyvizsgán, Kovászna megye vezeti a listát

Kovászna megye vezeti az igazgatói versenyvizsga első fordulója utáni országos rangsort: a 40 jelentkezőből 32-en továbbjutottak a kompetenciavizsgán. Egy jelölt nem jelent meg, heten pedig nem érték el a továbbjutáshoz szükséges 6-os osztályzatot.

Harminckét jelölt jutott tovább az igazgatói versenyvizsgán, Kovászna megye vezeti a listát
Harminckét jelölt jutott tovább az igazgatói versenyvizsgán, Kovászna megye vezeti a listát
2026. október 15., csütörtök

Harminckét jelölt jutott tovább az igazgatói versenyvizsgán, Kovászna megye vezeti a listát
2026. október 15., csütörtök

Román tulajdonba került a főként Erdélyben működő benzinkúthálózat

Román tulajdonba kerültek a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásai – írja az economica.net gazdasági hírportál nyomán az MTI.

Román tulajdonba került a főként Erdélyben működő benzinkúthálózat
Román tulajdonba került a főként Erdélyben működő benzinkúthálózat
2026. október 15., csütörtök

Román tulajdonba került a főként Erdélyben működő benzinkúthálózat
2026. október 15., csütörtök

Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese

Már alig egy hónap van hátra a világ legjobban várt szórakoztatóipari termékének a megjelenéséig, a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games pedig csütörtökön közzétette a játék harmadik előzetesét.

Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese
Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese
2026. október 15., csütörtök

Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében

Közel 60 ezer lej értékű, illegálisan behozott cigarettát foglaltak le Hargita megyében az év első kilenc hónapjában. A rendőrség aranyat és pirotechnikai eszközöket is talált, miközben 16 büntetőeljárás indult, és 160 ezer lejnyi bírságot szabtak ki.

Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében
Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében
2026. október 15., csütörtök

Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében
2026. október 15., csütörtök

Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia

Románia tisztázni kívánja a felségvizein történt incidensek körülményeit, és a vizsgálat eredményeinek ismeretében hivatalosan is reagálni fog – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt.

Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia
Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia
2026. október 15., csütörtök

Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia
2026. október 15., csütörtök

Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait

A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amelyet maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban.

Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait
Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait
2026. október 15., csütörtök

Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!