Közösségben és a közösségért érdemes dolgozni

Székelyföldi értékmentőket és értékteremtőket tüntettek ki Orbán Balázs-díjjal Marosvásárhelyen. Bocskay Vince szovátai szobrászművész, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi intézményvezető és dr. Bernád Rita Magdolna levéltáros vette át az elismerést.

Simon Virág 2026. október 15., 21:092026. október 15., 21:09

Szinte észrevétlenül zajlottak Marosvásárhelyen és Maros megyében a hagyományos Székelyföld Napok. Sem beharangozó sajtótájékoztató, sem sajtóközlemény nem volt, csupán a napokat záró Orbán Balázs-díjkiosztóról tájékoztattak. A díjat 2011-ben alapította a három székelyföldi megye önkormányzata, és a rangos elismerést

olyan személyeknek és szervezeteknek ítélik oda, akik munkásságukkal, életművükkel szolgálják a székelyföldi magyar közösséget, óvják a kulturális örökséget, példát mutatnak.

A három megyei önkormányzat felváltva szervezi a díjkiosztót, idén a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörterme adott otthont az eseménynek. Itt találkozott a három megye vezetősége, a kulturális intézmények vezetői, akiket a Tiberius Vonósnégyes kis koncertje fogadott.

Fotó: Haáz Vince

Az idei Székelyföld Napok a Márton Áron-emlékévvel is egybekapcsolódott, így a nagy püspökről készült kisfilmet is levetítették. Irányt mutatnak Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul köszöntőjében méltatta Orbán Balázst, akinek értékmentő munkája ma is iránytű mindannyiunk számára, majd arról beszélt, hogy Márton Áron püspök, akinek idén emlékévet szentelünk, kiállt a keresztény értékek és a hit mellett, egész életével példát mutatva az utókornak is.

Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul is gratulált a díjazottaknak Fotó: Haáz Vince

Mint mondta, az Orbán Balázs-díjazottak is elkötelezettek a közösségek szolgálata iránt,

megmutatják, hogy a szülőföldön való megmaradás, boldogulás és értékteremtés ma is fontos.

Gratulált a díjazottaknak és örömét fejezte ki, hogy részt vehet az ünnepségen.

Politikusok és meghívottak Fotó: Haáz Vince

A házigazda, Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök beszédében kiemelte, azért is szereti ezt az eseményt, mert a díjazottak személyében évről évre olyan Székelyföldön élő és alkotó embereket ismerhet meg, akiknek a személyéről, munkásságáról sok esetben csak hallott, de személyesen még nem találkozott velük. Hirdetés „Mi, akik itt élünk Székelyföldön, gazdag kulturális hagyaték birtokosai vagyunk. Ez egyszerre ajándék és felelősség:

meg kell őriznünk mindazt, amit elődeinktől kaptunk, de nem elég változatlanul továbbadnunk. A saját munkánkkal, tudásunkkal nekünk is hozzá kell tennünk valamit ahhoz, amit majd a következő nemzedékekre hagyunk.”

Bocskay Vince képzőművész Maros megye idei Orbán Balázs-díjasa Bocskay Vince, a kortárs erdélyi magyar képzőművészet meghatározó alkotója. Laudációjában elhangzott, Bocskay Vince életműve több évtizedes lenyomata annak, ahogyan egy alkotóember gondolkodik a világról, amit számára ez a világ kifejez: az igazság furcsa vetületeit, a humort, a torz pillanatokat, az iróniát, a megmosolyogni való helyzeteket, és nem utolsó sorban a szépséget, az örök nőt és anyát, az óvó ölelést, az otthon melegét.

„Az általa készített Márton Áron püspök egész alakos szobra 2009-ben került Kolozsvárra, a Szent Mihály-templom mellé,

őt azonban megelőzte Bod Péter, Patachich Ádám, gróf Mikó Imre, Apor Vilmos, Mikes Kelemen, Bernády György, Petőfi Sándor, majd következett Szent László, Sütő András, Kálvin János, Hunyadi János” – sorolta Szuszámi Zsuzsa művészettörténész.

Péter Ferenc és Bocskay Vince Fotó: Haáz Vince

Bocskay Vince köszönetet mondott egykori tanítóinak, de családjának is, akik támogatták, támogatják. Vargha Mihály szobrászművész és iskolaigazgató Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész méltatta a Kovászna megyei díjazottat, Vargha Mihályt. Mint megtudhattuk, 2007-ben nevezték ki a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójává, és tudásával, művészi érzékenységével, szervezőkészségével és kitartásával új lendületet adott az intézménynek.

Vargha Mihály szobrász, intézményvezető Fotó: Haáz Vince

Igazgatói munkássága alatt a Székely Nemzeti Múzeum infrastruktúrája korszerűsödött, az intézmény szakmai és közösségi élete jelentősen gazdagodott. Múzeumvezetői időszaka alatt kiemelt szerepet kapott a múzeumpedagógia is.

Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész Fotó: Haáz Vince

Igazgatói munkássága mellett, Vargha Mihály alkotói, művészi teljesítménye is elismerésre méltó, egyéni stílusa és mintázási technikája összetéveszthetetlen. Mára már több mint ötven szobor, dombormű, mellszobor és egész alakos köztéri alkotás őrzi keze nyomát. Művei között ott találjuk többek között a Gyárfás Jenő, Márton Áron, Benedek Elek és Luther Márton alakját megörökítő szobrokat.

A Kovászna megyei ünnepelt, Vargha Mihály Fotó: Haáz Vince

Varga Mihály úgy értékelte, hogy a díj a székelyföldi múzeumokban dolgozóké is.

Meggyőződésem, hogy csak a közösségért és közösségben érdemes dolgozni.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye első női levéltárosa Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros 25 éve végzi kimagasló munkáját az erdélyi katolikus egyházi örökség megmentése, rendszerezése és hozzáférhetővé tétele érdekében – méltatta a Hargita megyei díjazottat Portik Zsolt tanácsos, aki arról is beszélt, hogy dr. Bernád Rita Magdolna 2000 októberében,

alig huszonhárom évesen lett a Gyulafehérvári Főegyházmegye levéltárosa.

„Ő volt az intézmény első világi, egyben első női levéltárosa. Szakmai irányításával kilenc egyházmegyei gyűjtőlevéltár jött létre Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Szamosújváron – egy örmény és egy római katolikus gyűjtemény. Kezdeményezésére és vezetésével, magyar kormánytámogatás segítségével a csíksomlyói-csobotfalvi levéltár mellett könyvrestauráló műhely is létesült – olyan szakmai műhely, amellyel még magyarországi egyházi levéltárak közül is alig rendelkezik valamelyik.

Fotó: Haáz Vince

Négy gyermek édesanyjaként, intézményépítőként, rangos szakmai műhely vezetőjeként és kiváló intellektuális teljesítmények letéteményeseként példája erőt és bátorságot ad a fiataloknak.

Életútja bizonyítja, hogy kitartással és elszántsággal a legnagyobb akadályok is leküzdhetők.”

A Hargita megyei díjazott meghatódva beszélt arról, hogy életét az evangéliumi tanítás vezérli, hogy azt tegye ő is másokkal, amit szeretne, hogy vele tegyenek mások. Majd hosszasan köszönte az elismerést és díjat.

Dr. Bernád Rita Magdolna történész, levéltáros Fotó: Haáz Vince