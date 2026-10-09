Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Egy 16 és egy 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak.
A rendőrség vizsgálata szerint a két fiatal mopeddel hajtott egy megfelelően jelzett, sorompó nélküli vasúti átjáróba, feltehetően
Ekkor ütötte el őket a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő InterRegio vonat.
A mentők a helyszínen megállapították mindkét fiatal halálát. A mozdonyvezető alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult büntetőeljárás.
Súlyos vasúti baleset történt csütörtökön délután a Tusnád községi Csíkverebesen, a vasúti megálló közelében. Egy motorkerékpár ütközött egy vonattal, a balesetben két fiatal fiú vesztette életét.
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Súlyos vasúti baleset történt csütörtökön délután a Tusnád községi Csíkverebesen, a vasúti megálló közelében. Egy motorkerékpár ütközött egy vonattal, a balesetben két fiatal fiú vesztette életét.
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