Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről

Egy 16 és egy 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak.

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A rendőrség vizsgálata szerint a két fiatal mopeddel hajtott egy megfelelően jelzett, sorompó nélküli vasúti átjáróba, feltehetően

anélkül, hogy megfelelően körülnéztek volna.

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Ekkor ütötte el őket a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő InterRegio vonat.

A mentők a helyszínen megállapították mindkét fiatal halálát. A mozdonyvezető alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult büntetőeljárás.