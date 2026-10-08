Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Súlyos vasúti baleset történt csütörtökön délután Csíkverebesen, a vasúti megálló közelében. Egy motorkerékpár ütközött egy vonattal, a balesetben két fiatal fiú vesztette életét.
2026. október 08., 18:462026. október 08., 18:46
2026. október 08., 19:092026. október 08., 19:09
A baleset áldozata két körülbelül 15–16 éves fiú. A mentőegységek a helyszínen megpróbálták ellátni őket, azonban
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
A helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság két csíkszeredai egységét riasztották, a mentésben ugyanakkor a Hargita megyei mentőszolgálat két mentőegysége, valamint a Tusnádfürdői Önkéntes Tűzoltóság is részt vett.
A tragikus baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.
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