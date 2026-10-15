Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében

Közel kétezer doboz cigarettának megfelelő mennyiségű illegális cigarettát foglalt le a Hargita megyei rendőrség idén. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Közel 60 ezer lej értékű, illegálisan behozott cigarettát foglaltak le Hargita megyében az év első kilenc hónapjában. A rendőrség aranyat és pirotechnikai eszközöket is talált, miközben 16 büntetőeljárás indult, és 160 ezer lejnyi bírságot szabtak ki.
A cigarettacsempészet továbbra is kiemelt figyelmet kap a rendőrség részéről, hiszen a legálisan forgalmazott cigaretta Romániában drágább, mint Kelet-Európa legtöbb országában. A jövedéki adók ismételt emelése tovább növelheti az árakat, ami a feketepiac terjedésének is kedvezhet – hangzott el a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Kelemen István, a gazdasági bűnözést vizsgáló szolgálat vezetője elmondta, hogy országos szinten az illegális cigaretták többsége
Ugyanakkor Olaszországból, Szlovákiából, a Moldovai Köztársaságból, Bulgáriából és Ukrajnából is hoznak be cigarettát az országba.
A szolgálat január 1. és szeptember 30. között tíz akciót kezdeményezett a jövedéki termékekkel kapcsolatos bűncselekmények és a csempészet felderítésére. Ezek során 22 házkutatási és három gépjármű-kutatási parancsot hajtottak végre, emellett tíz elővezetési parancsot is teljesítettek.
A házkutatások során 38 344 cigarettaszálat foglaltak le, mintegy 58 800 lej értékben. Ha ezt húszszálas dobozokra számoljuk át, akkor
A lefoglalt javak között szerepelt továbbá 888,43 gramm 14 karátos arany, 245,8 liter alkohol és szeszes ital, 35 tonna vas- és színesfémhulladék, valamint 38, F3-as és P1-es kategóriába sorolt pirotechnikai eszköz is. A rendőrök 13 400 lejt, 3180 eurót és 200 svájci frankot szintén lefoglaltak.
Az év első kilenc hónapjában 12 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 160 ezer lej értékben. Ugyanebben az időszakban 16 büntetőeljárás is indult. Két személyt őrizetbe vettek, további 14 gyanúsítottal szemben pedig folytatódik az eljárás.
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