Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében

Közel 60 ezer lej értékű, illegálisan behozott cigarettát foglaltak le Hargita megyében az év első kilenc hónapjában. A rendőrség aranyat és pirotechnikai eszközöket is talált, miközben 16 büntetőeljárás indult, és 160 ezer lejnyi bírságot szabtak ki.

Barabás Hajnal 2026. október 15., 15:562026. október 15., 15:56

A cigarettacsempészet továbbra is kiemelt figyelmet kap a rendőrség részéről, hiszen a legálisan forgalmazott cigaretta Romániában drágább, mint Kelet-Európa legtöbb országában. A jövedéki adók ismételt emelése tovább növelheti az árakat, ami a feketepiac terjedésének is kedvezhet – hangzott el a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján. Kelemen István, a gazdasági bűnözést vizsgáló szolgálat vezetője elmondta, hogy országos szinten az illegális cigaretták többsége

engedély nélküli üzemekből, valamint vámmentes üzletekből származik.

Ugyanakkor Olaszországból, Szlovákiából, a Moldovai Köztársaságból, Bulgáriából és Ukrajnából is hoznak be cigarettát az országba. Tíz akció, huszonkét házkutatás A szolgálat január 1. és szeptember 30. között tíz akciót kezdeményezett a jövedéki termékekkel kapcsolatos bűncselekmények és a csempészet felderítésére. Ezek során 22 házkutatási és három gépjármű-kutatási parancsot hajtottak végre, emellett tíz elővezetési parancsot is teljesítettek. Hirdetés A házkutatások során 38 344 cigarettaszálat foglaltak le, mintegy 58 800 lej értékben. Ha ezt húszszálas dobozokra számoljuk át, akkor

több mint 1900 csomag cigarettáról beszélhetünk.