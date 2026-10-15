Ezekkel az eszközökkel ott is kommunikálhatnak a tűzoltók, ahol nincs térerő

Hatékonyabb kommunikáció, gyorsabb beavatkozás az új rádiókommunikációs készülékekkel
Fotó: Hargita Megye Tanácsa
Élesben is használhatják november elejétől a Hargita megyei önkéntes tűzoltók azokat a rádiókommunikációs készülékeket, amelyek mobilhálózati lefedettség hiányában is lehetővé teszik a kapcsolattartást.
Hatvannégy rádiókommunikációs készüléket adott át nemrég Hargita Megye Tanácsa a megye helyi önkormányzatainak, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye az önkéntes tűzoltók munkáját. Ezek segítségével a hivatásos és az önkéntes tűzoltók közvetlenebb módon, egy közös rendszerben tarthatják a kapcsolatot egymással.
Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka szerint a rádiókommunikációs rendszer bevezetésének terve már évek óta napirenden van. A helyi önkormányzatok és önkéntes tűzoltóságok többször is jelezték, hogy szükségük lenne ilyen eszközökre. Tőle tudjuk, hogy az új készülékek a Tetra rendszerben működnek, amely korszerű, digitális és biztonságos kommunikációt tesz lehetővé.
minden készülék saját azonosítóval rendelkezik, így egy-egy szolgálat közvetlenül is felhívható, de a felhasználók közös csoportban is kommunikálhatnak.
Fotó: Barabás Hajnal
„Több előnye is van, egyrészt, adott esetben lerövidül a riasztástól a beavatkozás helyszínére érkezésig eltelt idő, másrészt, olyan helyeken is biztosítható a kapcsolattartás, ahol nincs mobiltelefonos lefedettség” – magyarázta Monoranu, aki
Ilyenkor a tűzoltóknak olyan területre kellett visszahúzódniuk, ahol volt térerő, ami késleltethette az információcserét. Az új rendszerrel viszont
A rádiók nem csupán a kapcsolatfelvételt teszik egyszerűbbé, hanem a beavatkozások összehangolását is segítik. Az önkéntes tűzoltók rádión jelenthetik, mikor indulnak el, melyik járművel és hány emberrel vonulnak ki. A parancsnokság így pontosabb képet kap arról, milyen erőforrásokkal számolhat, és megbecsülheti, mikor érkezik meg az egység a helyszínre.
A kiérkezéskor a tűzoltók szintén rádión adhatnak hírt a helyzetről, jelezhetik, milyen körülményeket találtak, és szükségük van-e további segítségre. Ez különösen akkor fontos, ha az önkéntesek érnek elsőként a helyszínre. A gyorsabb információáramlás révén a parancsnokság már az egység megérkezése előtt felkészülhet a következő lépésekre, és hatékonyabban oszthatja ki a feladatokat.
A rendszer később mobil parancsnoki pontok működését is támogathatja, amennyiben további készülékeket szereznek be.
Fotó: Hargita Megye Tanácsa
A megyei tanács közleménye szerint az eszközök beszerzésének egyik fő oka az volt, hogy
A rádióhálózat lehetőséget teremt arra, hogy a veszélyhelyzethez legközelebb lévő önkéntes egységek gyorsabban értesüljenek a feladatokról, és egymással is hatékonyabban egyeztessenek.
A készülékeket már átadták, de a rendszer teljes körű használatához még fel kell készíteni az önkéntes tűzoltókat. A Hargita megyei tűzoltóság október 26-ra tervezett képzést az önkéntes szolgálatok vezetőinek és tagjainak. A résztvevők megismerik a készülékek használatát, valamint a rádióforgalmazás szabályait, amelyek betartása elengedhetetlen a fegyelmezett és hatékony kommunikációhoz.
A parancsnok szerint a felkészítés után, legkésőbb november elején már használatba vehetik az eszközöket. Első körben az önkéntes szolgálatok vezetőinél lesz rádió, a katasztrófavédelmi felügyelőség pedig szintén rendelkezik egy készülékkel. A későbbiekben további rádiók beszerzésével a beavatkozó alegységeket is felszerelnék.
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