Ezekkel az eszközökkel ott is kommunikálhatnak a tűzoltók, ahol nincs térerő

Élesben is használhatják november elejétől a Hargita megyei önkéntes tűzoltók azokat a rádiókommunikációs készülékeket, amelyek mobilhálózati lefedettség hiányában is lehetővé teszik a kapcsolattartást.

Barabás Hajnal 2026. október 15., 19:062026. október 15., 19:06

Hatvannégy rádiókommunikációs készüléket adott át nemrég Hargita Megye Tanácsa a megye helyi önkormányzatainak, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye az önkéntes tűzoltók munkáját. Ezek segítségével a hivatásos és az önkéntes tűzoltók közvetlenebb módon, egy közös rendszerben tarthatják a kapcsolatot egymással. Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka szerint a rádiókommunikációs rendszer bevezetésének terve már évek óta napirenden van. A helyi önkormányzatok és önkéntes tűzoltóságok többször is jelezték, hogy szükségük lenne ilyen eszközökre. Tőle tudjuk, hogy az új készülékek a Tetra rendszerben működnek, amely korszerű, digitális és biztonságos kommunikációt tesz lehetővé.

A rádiók mobiltelefonhoz hasonlóan is használhatók,

minden készülék saját azonosítóval rendelkezik, így egy-egy szolgálat közvetlenül is felhívható, de a felhasználók közös csoportban is kommunikálhatnak.

Fotó: Barabás Hajnal

„Több előnye is van, egyrészt, adott esetben lerövidül a riasztástól a beavatkozás helyszínére érkezésig eltelt idő, másrészt, olyan helyeken is biztosítható a kapcsolattartás, ahol nincs mobiltelefonos lefedettség” – magyarázta Monoranu, aki

példaként a Bucsin-tető térségét említette, ahol a GSM-jel hiánya korábban megnehezítette az egységek közötti kommunikációt.

Ilyenkor a tűzoltóknak olyan területre kellett visszahúzódniuk, ahol volt térerő, ami késleltethette az információcserét. Az új rendszerrel viszont

a parancsnokság és az önkéntes egységek a megye egész területén, sőt országos szinten is kapcsolatot tarthatnak egymással.

A rádiók nem csupán a kapcsolatfelvételt teszik egyszerűbbé, hanem a beavatkozások összehangolását is segítik. Az önkéntes tűzoltók rádión jelenthetik, mikor indulnak el, melyik járművel és hány emberrel vonulnak ki. A parancsnokság így pontosabb képet kap arról, milyen erőforrásokkal számolhat, és megbecsülheti, mikor érkezik meg az egység a helyszínre. Hirdetés A kiérkezéskor a tűzoltók szintén rádión adhatnak hírt a helyzetről, jelezhetik, milyen körülményeket találtak, és szükségük van-e további segítségre. Ez különösen akkor fontos, ha az önkéntesek érnek elsőként a helyszínre. A gyorsabb információáramlás révén a parancsnokság már az egység megérkezése előtt felkészülhet a következő lépésekre, és hatékonyabban oszthatja ki a feladatokat. A rendszer később mobil parancsnoki pontok működését is támogathatja, amennyiben további készülékeket szereznek be.

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

A megyei tanács közleménye szerint az eszközök beszerzésének egyik fő oka az volt, hogy

az önkéntes tűzoltók és az önkormányzatok sokszor nem jutottak hozzá időben a 112-es segélyhívások során beérkező információkhoz.