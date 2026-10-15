Kovászna megye vezeti az igazgatói versenyvizsga első fordulója utáni országos rangsort: a 40 jelentkezőből 32-en továbbjutottak a kompetenciavizsgán. Egy jelölt nem jelent meg, heten pedig nem érték el a továbbjutáshoz szükséges 6-os osztályzatot.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az igazgatói és aligazgatói posztokra kiírt vizsgára 40-en jelentkeztek, közülük 32-en sikerrel vették az első akadályt. Egy személy nem jelent meg a vizsgán, heten pedig nem kapták meg a továbbjutáshoz szükséges 6-os osztályzatot.

Hirdetés

Az országos lista élén Kovászna megye áll 82,1 százalékkal, ezt Szilágy megye követi 81 százalékkal, majd Brăila 75,6 százalékkal, Galac 74,7 százalékkal, Argeș 74,4 százalékkal, Dâmbovița 74,1 százalékkal és Szucsáva 72,8 százalékkal. Hargita megye a 24. helyen áll 67,2 százalékkal, Maros megye pedig a 31. helyen 64,8 százalékkal.

A vizsgának még további három fordulója van.

A következőre, az írásbeli vizsgára október 20-án kerül sor, ahol legalább 7-est kell kapniuk a jelölteknek ahhoz, hogy versenyben maradjanak.