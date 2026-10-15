Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön benyújtotta a parlamentnek az általa javasolt kormány névsorát. A kabinet 17 miniszterből áll, közülük ketten tárca nélküli, külön feladatkörrel megbízott miniszterek.
2026. október 15., 20:412026. október 15., 20:41
2026. október 15., 20:512026. október 15., 20:51
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tizenegy minisztert jelölt, hat miniszterjelölt pedig független.
A javasolt kormány névsora:
miniszterelnök: Luca Niculescu;
miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter: Marian Neacșu (PSD);
közlekedési és infrastrukturális miniszter: Ștefan Ovidiu Popa (PSD);
pénzügyminiszter: Alexandru Nazare (független);
külügyminiszter: Dănuț-Sebastian Neculăescu (független);
igazságügyi miniszter: Radu Marinescu (PSD);
védelmi miniszter: Radu Ștefan Oprea (PSD);
gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter: Daniel Cătălin Zamfir (PSD);
digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős miniszter: Costinel Bogdan Dumitru (független);
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter: Florin Barbu (PSD);
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter: Natalia Intotero (PSD);
fejlesztési, közmunkaügyi és közigazgatási miniszter: Alexandru Marcel Stoica (PSD);
beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter: Mihai Alexandru Ghigiu (PSD);
munkaügyi, családügyi, ifjúsági és társadalmi szolidaritásért felelős miniszter: Petre Florin Manole (PSD);
egészségügyi miniszter: Alexandru Florin Rogobete (PSD);
oktatási és kutatási miniszter: Sorin Valentin Costreie (független);
közoktatásért felelős miniszter: Sorin Gabriel Ionescu (független);
kulturális miniszter: Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (független).
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