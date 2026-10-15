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Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön benyújtotta a parlamentnek az általa javasolt kormány névsorát. A kabinet 17 miniszterből áll, közülük ketten tárca nélküli, külön feladatkörrel megbízott miniszterek.

Székelyhon

2026. október 15., 20:412026. október 15., 20:41

2026. október 15., 20:512026. október 15., 20:51

A Szociáldemokrata Párt (PSD) tizenegy minisztert jelölt, hat miniszterjelölt pedig független.

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A javasolt kormány névsora:

  • miniszterelnök: Luca Niculescu;

  • miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter: Marian Neacșu (PSD);

  • közlekedési és infrastrukturális miniszter: Ștefan Ovidiu Popa (PSD);

  • pénzügyminiszter: Alexandru Nazare (független);

  • külügyminiszter: Dănuț-Sebastian Neculăescu (független);

  • igazságügyi miniszter: Radu Marinescu (PSD);

  • védelmi miniszter: Radu Ștefan Oprea (PSD);

  • gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter: Daniel Cătălin Zamfir (PSD);

  • digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős miniszter: Costinel Bogdan Dumitru (független);

  • mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter: Florin Barbu (PSD);

  • környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter: Natalia Intotero (PSD);

  • fejlesztési, közmunkaügyi és közigazgatási miniszter: Alexandru Marcel Stoica (PSD);

  • beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter: Mihai Alexandru Ghigiu (PSD);

  • munkaügyi, családügyi, ifjúsági és társadalmi szolidaritásért felelős miniszter: Petre Florin Manole (PSD);

  • egészségügyi miniszter: Alexandru Florin Rogobete (PSD);

  • oktatási és kutatási miniszter: Sorin Valentin Costreie (független);

  • közoktatásért felelős miniszter: Sorin Gabriel Ionescu (független);

  • kulturális miniszter: Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (független).

A képviselőház és a szenátus összevont házbizottsága csütörtökön 20.30 órától ülésezik, hogy meghatározza a Luca Niculescu vezette kormány beiktatásának menetrendjét – számolt be az Agerpres.

Belföld Politika
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