Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot

2026. október 15., csütörtök

Nem kell félni az újraélesztéstől, de fontos tudni, hogyan csináljuk

A legrosszabb, amit tehetünk egy tehetetlen embertársunkkal szemben, ha nem teszünk semmit. Az Európai Újraélesztési Nap alkalmából a Hargita megyei tűzoltóság bemutatta az újraélesztés legfontosabb lépéseit és az új protokoll szerinti változásokat.