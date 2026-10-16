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Kedden, 14 órától szavaz a parlament a Niculescu-kormány beiktatásáról

• Fotó: Luca Niculescu/Facebook

Fotó: Luca Niculescu/Facebook

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Hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok a Luca Niculescu-kormány miniszterjelöltjeit, az új kabinet beiktatásáról pedig kedden 14 órától kezdődő együttes ülésén szavaz a képviselőház és a szenátus.

Székelyhon

2026. október 16., 08:392026. október 16., 08:39

2026. október 16., 09:042026. október 16., 09:04

A parlament két házának házbizottságai csütörtök este döntöttek a kormány beiktatásának menetrendjéről – ismerteti az Agerpres.

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A miniszterjelöltek meghallgatását hétfőn 12 és 20 óra, illetve kedden 9 és 12 óra között tartják a szakbizottságokban.

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Luca Niculescu csütörtök este kijelentette, hogy 2027-ben nem szeretne adókat emelni, de erre addig nem tehet ígéretet, amíg nem ismeri pontosan a költségvetés helyzetét.

A parlament két háza kedden 14 órától tart együttes ülést a Niculescu-kormány beiktatásáról.

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöknek 30 perc áll majd rendelkezésére a kormányprogram és a miniszterjelöltek névsorának ismertetésére.

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Luca Niculescu benyújtotta a miniszterjelöltek listáját és a kormányprogramot

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön benyújtotta a parlamentnek az általa javasolt kormány névsorát és a kormányprogramot. A kabinet 17 miniszterből áll, közülük ketten tárca nélküli, külön feladatkörrel megbízott miniszterek.

A vitában a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakciói 11, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 8, a PNL 7, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 5, az RMDSZ 3 percet kap. A nemzeti kisebbségek frakciója, az Egységben Romániáért (UPR), az SOS Románia párt és a Béke - Románia az első frakció politikusai egy-egy percben szólalhatnak fel.

Nem mindennapi összetételű a kormány

Luca Niculescu csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, hogy kormánya Romániában szokatlan összetételű, de megfelel a jelenlegi helyzetnek:

a miniszterek egyetlen csapatot alkotnak majd, közös programmal és közös felelősséggel.

A kijelölt miniszterelnök bejegyzése szerint kabinetjében a Szociáldemokrata Párt (PSD) által jelölt miniszterek és párton kívüli szakemberek kapnak helyet. Szerinte a hónapok óta tartó politikai válság után olyan kormányra van szükség, amely gyors döntéseket tud hozni, és képes kezelni a halaszthatatlan gazdasági és társadalmi problémákat.

A kijelölt miniszterelnök megköszönte a PSD-nek a kormányzati szerepvállalást, valamint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ, a nemzeti kisebbségek frakciója és más parlamenti képviselők támogatását.

Niculescu szerint az új kormány első hónapjaiban

  • a költségvetés-kiigazításra,

  • a 2027-es állami költségvetés év végi elfogadására,

  • a rászorulók téli energiaszámláinak enyhítésére,

  • a gazdaság élénkítésére,

  • a romániai vállalkozások támogatására,

  • a költségvetési bevételek hatékonyabb beszedésére,

  • valamint a honvédelem és az ország biztonságának erősítésére összpontosítanak.

Belföld
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