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Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet

Képünk illusztráció • Fotó: Tamás Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Tamás Attila

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Fagypont alatti hőmérsékletre ébredtek csütörtökön Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is.

Székelyhon

2026. október 15., 10:432026. október 15., 10:43

A leghidegebbet ezúttal Bodzafordulón mérték, ahol mínusz 3,9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők a hajnali órákban. Ettől mindössze egy tizedfokkal maradt el Csíkszereda, ahol mínusz 3,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.

A két székelyföldi településen ezalkalommal is hidegebb volt a reggel, mint az ország magashegyi mérőállomásain,

amelyek közül ezalkalommal a Bilea-tónál volt a leghidegebb, ott mínusz 3,5 Celsius-fokot mértek.

Székelyudvarhelyen éppen csak elkerülte a fagypontot a hőmérséklet, hajnalban: 0,4 Celsius-fokot jegyeztek, Háromszék városaiban viszont mínuszokkal indult a nap: Kézdivásárhelyen mínusz 1,3, Sepsiszentgyörgyön mínusz 0,7 Celsius-fokot mértek.

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Maros megyében szintén valamivel enyhébb volt a reggel. Marosvásárhelyen 1,3, Dicsőszentmártonban pedig 6,2 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

Szerdán is fagypont körüli, illetve az alatti értékeket mértek Székelyföld több pontján, a mai adatok azonban több településen még alacsonyabb hőmérsékleteket mutatnak.

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Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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