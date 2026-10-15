Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet

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Fotó: Tamás Attila
Fagypont alatti hőmérsékletre ébredtek csütörtökön Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is.
A leghidegebbet ezúttal Bodzafordulón mérték, ahol mínusz 3,9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők a hajnali órákban. Ettől mindössze egy tizedfokkal maradt el Csíkszereda, ahol mínusz 3,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.
amelyek közül ezalkalommal a Bilea-tónál volt a leghidegebb, ott mínusz 3,5 Celsius-fokot mértek.
Székelyudvarhelyen éppen csak elkerülte a fagypontot a hőmérséklet, hajnalban: 0,4 Celsius-fokot jegyeztek, Háromszék városaiban viszont mínuszokkal indult a nap: Kézdivásárhelyen mínusz 1,3, Sepsiszentgyörgyön mínusz 0,7 Celsius-fokot mértek.
Maros megyében szintén valamivel enyhébb volt a reggel. Marosvásárhelyen 1,3, Dicsőszentmártonban pedig 6,2 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.
Szerdán is fagypont körüli, illetve az alatti értékeket mértek Székelyföld több pontján, a mai adatok azonban több településen még alacsonyabb hőmérsékleteket mutatnak.
Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.
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