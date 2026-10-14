Érkezett egy kis lehűlés

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.
2026. október 14., 10:052026. október 14., 10:05
2026. október 14., 10:072026. október 14., 10:07
Az elmúlt napok csapadékos időjárását követően lehűlés következett az ország több régiójában. Székelyföld nagyrészén fagypont körül alakult a hőmérséklet.
Csíkszeredában mínusz 1 Celsius-fok volt szerdára virradóra, de nem itt volt a leghidegebb ugyanis Gyergyóalfaluban és a Bucsinon mínusz 1,3 Celsius-fokot, míg Maroshévízen mínusz 2,7 Celsius-fokot mértek. A leghidegebb a Kelemen-havasokban volt, ahol mínusz 6,3 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet. A háromszéki Bodzafordulón mínusz 3,4 Celsius-fok volt.
Székelyudvarhelyen 2,1 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet míg Marosvásárhelyen mínusz 2,3 Celsius-fokig csökkent a hajnali hőmérséklet.
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