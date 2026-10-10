Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két lakóház is kigyulladt Marosvásárhelyen szombat délután a Louis Pasteur utca és a Nicolae Bălcescu utca sarkánál. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.
2026. október 10., 17:442026. október 10., 17:44
2026. október 10., 19:122026. október 10., 19:12
Három tűzoltóautót, egy műszaki mentőt, valamint egy magaslati mentésre alkalmas gépjárművet vezényeltek a helyszínre szombat délután, miután két lakóház is kigyulladt.
A Maros megyei tűzoltóság közölte, kiérkezésükkor
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A tűzoltók szombat délután 17 óra körül is még a tűz megfékezésén és eloltásán dolgoztak, igyekeznek megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos épületekre.
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