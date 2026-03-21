Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

A Mackó Kórházban segítséget nyújtanak a gyerekeknek, akik félnek az orvostól
Fotó: Freepik
Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.
A Mackó Kórház nemcsak a félelmek leküzdésére összpontosít, hanem az egészségnevelésre, a játékos tanulásra is. A csernátoni, ikafalvi és kézdialbisi óvodáskorú gyermekeket célzó programot az RMDSZ Csernátoni Nőszervezete indítja útjára március 30-án.
A program keretében három, egyenként legfeljebb 60 perces foglalkozást szerveznek meg különböző időpontokban. A kicsiket interaktívan, élményalapú tanítás révén szeretnék ráébreszteni arra, hogy a fehérköpenyesek, az orvosi környezet és a vizsgálatok nem is annyira félelmetesek.
Gajdó Szende, a nőszervezet elnöke és a Mackó Kórház ötletgazdája azt is elmondta: fontos, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban pozitív élményekhez kössék az orvosi vizsgálatokat, megtanulják a helyes higiéniai szokásokat, a fogápolást és egészséges táplálkozást. Éppen ezért
hogy besegítsenek a játékos tanulási folyamatban, az orvosok és betegek közötti helyzetek megértésében.
Fotó: Pexels
Csiki Karola gyermekgyógyász szakorvosjelölt fogja bemutatni a kicsiknek az alapvető orvosi eszközöket. A csernátoni születésű fiatal azt is elmondja a foglalkozásokon, hogyan zajlik egy általános orvosi vizsgálat, és miként történik a „szuri” beadása. Kovács Orsolya kézdivásárhelyi fogorvos ezzel szemben a helyes fogápolásra fogja helyezni a hangsúlyt: megmutatja, mire számíthatnak a kis páciensek egy vizsgálat alkalmával, és megtanítja, hogy miért fontos a rendszeres fogmosás, hogyan előzhető meg a fogak romlása.
A harmadik foglalkozást a szintén kézdivásárhelyi Kelemen Andrea irányítja, aki táplálkozási szakértőként és dietetikusként dolgozik. Segítségével az óvodások megismerkedhetnek a tápanyagban gazdag étrend alapjaival, valamint a megfelelő folyadékbevitel és a gyümölcsfogyasztás fontosságával, szintén játékos formában.
A foglalkozásokra előzetes időpont-egyeztetés szükséges, amelyet az óvónők az RMDSZ Csernáton Községi Nőszervezetének Facebook-oldalán keresztül tehetnek meg.
