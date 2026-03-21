Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

A Mackó Kórházban segítséget nyújtanak a gyerekeknek, akik félnek az orvostól

A Mackó Kórházban segítséget nyújtanak a gyerekeknek, akik félnek az orvostól

Fotó: Freepik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

Farkas Orsolya

2026. március 21., 18:272026. március 21., 18:27

A Mackó Kórház nemcsak a félelmek leküzdésére összpontosít, hanem az egészségnevelésre, a játékos tanulásra is. A csernátoni, ikafalvi és kézdialbisi óvodáskorú gyermekeket célzó programot az RMDSZ Csernátoni Nőszervezete indítja útjára március 30-án.

A program keretében három, egyenként legfeljebb 60 perces foglalkozást szerveznek meg különböző időpontokban. A kicsiket interaktívan, élményalapú tanítás révén szeretnék ráébreszteni arra, hogy a fehérköpenyesek, az orvosi környezet és a vizsgálatok nem is annyira félelmetesek.

Három szakember, három páciens

Gajdó Szende, a nőszervezet elnöke és a Mackó Kórház ötletgazdája azt is elmondta: fontos, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban pozitív élményekhez kössék az orvosi vizsgálatokat, megtanulják a helyes higiéniai szokásokat, a fogápolást és egészséges táplálkozást. Éppen ezért

a foglalkozásokat lebonyolító fiatal szakemberek mellé három plüss „pácienst” – Brumi, Döme és Mimi – is társítottak,

hogy besegítsenek a játékos tanulási folyamatban, az orvosok és betegek közötti helyzetek megértésében.

Csiki Karola gyermekgyógyász szakorvosjelölt fogja bemutatni a kicsiknek az alapvető orvosi eszközöket. A csernátoni születésű fiatal azt is elmondja a foglalkozásokon, hogyan zajlik egy általános orvosi vizsgálat, és miként történik a „szuri” beadása. Kovács Orsolya kézdivásárhelyi fogorvos ezzel szemben a helyes fogápolásra fogja helyezni a hangsúlyt: megmutatja, mire számíthatnak a kis páciensek egy vizsgálat alkalmával, és megtanítja, hogy miért fontos a rendszeres fogmosás, hogyan előzhető meg a fogak romlása.

A gyerekeknek lehetőségük lesz a szakemberrel közösen gyakorolni az otthoni fogápolást.

A harmadik foglalkozást a szintén kézdivásárhelyi Kelemen Andrea irányítja, aki táplálkozási szakértőként és dietetikusként dolgozik. Segítségével az óvodások megismerkedhetnek a tápanyagban gazdag étrend alapjaival, valamint a megfelelő folyadékbevitel és a gyümölcsfogyasztás fontosságával, szintén játékos formában.

A foglalkozásokra előzetes időpont-egyeztetés szükséges, amelyet az óvónők az RMDSZ Csernáton Községi Nőszervezetének Facebook-oldalán keresztül tehetnek meg.

Háromszék Egészségügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

2026. március 21., szombat

2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két név már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

2026. március 17., kedd

