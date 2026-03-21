Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

A Mackó Kórház nemcsak a félelmek leküzdésére összpontosít, hanem az egészségnevelésre, a játékos tanulásra is. A csernátoni, ikafalvi és kézdialbisi óvodáskorú gyermekeket célzó programot az RMDSZ Csernátoni Nőszervezete indítja útjára március 30-án.

A program keretében három, egyenként legfeljebb 60 perces foglalkozást szerveznek meg különböző időpontokban. A kicsiket interaktívan, élményalapú tanítás révén szeretnék ráébreszteni arra, hogy a fehérköpenyesek, az orvosi környezet és a vizsgálatok nem is annyira félelmetesek.

Három szakember, három páciens

Gajdó Szende, a nőszervezet elnöke és a Mackó Kórház ötletgazdája azt is elmondta: fontos, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban pozitív élményekhez kössék az orvosi vizsgálatokat, megtanulják a helyes higiéniai szokásokat, a fogápolást és egészséges táplálkozást. Éppen ezért