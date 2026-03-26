Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

Fotó: Tuchiluș Alex

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

Székelyhon

2026. március 26., 19:542026. március 26., 19:54

A kabinet közleménye szerint a jogszabály kiegészíti az EYOF szervezésében részt vevő települések listáját.

Kézdivásárhely rendelkezik a jégsportokhoz szükséges infrastruktúrával és a versenyszámok lebonyolításához szükséges műszaki kapacitásokkal,

Azuga pedig a versenyek lebonyolítására kijelölt tartalék települések közé fog tartozni – derül ki a közleményből, melyet az Agerpres szemlézett.

A 14-18 éves korosztály számára megrendezett 2027-es,

18. Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál (EYOF) megszervezésének jogát Brassó nyerte el

az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) 2024 nyarán Bukarestben tartott közgyűlésén. A versenyeket Brassóban, Predealon, Barcarozsnyón, Fundátán, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tartják, a tartalék települések listáján Csíkszereda, Csíkkarcfalva és Azuga szerepel.

Ezek is érdekelhetik

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Mesés harmónia, több száz éves házak
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Székelyhon

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Székelyhon

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Székely Sport

A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Krónika

Szakorvosi rendelés is lesz a Nagyváradon magyar állami támogatással tető alá hozott „református laborban”
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Székely Sport

Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
2026. március 26., csütörtök

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

2026. március 26., csütörtök

Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

2026. március 25., szerda

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

2026. március 25., szerda

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

2026. március 25., szerda

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

