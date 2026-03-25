Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Sok falusi településen rendelőt, ingyenes szolgálati lakást biztosítanak, mégsem találják vonzónak a fiatal háziorvosok. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

Farkas Orsolya

2026. március 25., 10:282026. március 25., 10:28

Nem ritka, hogy a kistelepüléseken üresen állnak, vagy egyáltalán nincsenek háziorvosi rendelők. A tavalyi statisztika a három székelyföldi megyében összesen tizenkét olyan községről számolt be, ahol nincs háziorvos, de még munkapont sem.

Azóta ez a lista kissé változott, néhány településen új szakember érkezését jelentették be, máshol a lakóknak távolabb kell családorvost keresniük. A Kovászna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár legfrissebb kimutatásai az orvoshiány súlyosbodását vetítik előre.

Fogynak az orvosok

Kovászna megyében 2025-ben 89 háziorvos állt szerződésben a megyei egészségbiztosítási pénztárral. A múlt év folyamán közülük

heten kérték a szerződéses jogviszony megszüntetését nyugdíjazás miatt, ezzel szemben csak egyetlen orvos volt, aki átvette egy nyugdíjba vonuló kollégájától a praxist

– közölte a Székelyhonnal Dragoș Tatu igazgató. Ez azt jelenti, hogy a megelőző évhez képest 2026-ban hat orvossal kevesebb fogad pácienseket Háromszéken. Ami az életkorukat illeti, a 83 háziorvos közül

  • huszonegyen 70 év felettiek,

  • huszonnégyen pedig már meghaladták a 60. életévüket.

Vagyis az aktív orvosok fele már nyugdíjasként dolgozik, vagy hamarosan meghaladja a 67 évet, és nyugdíjaskorba lép.

Megyeszinten huszonnégy orvosra lenne még szükség, hogy a hiányt le tudják fedni.

Ez egy aggasztó szám – tette hozzá az igazgató –, amely főként a vidéki, elszigeteltebb települések helyzetét tükrözi.

Nem látszik a fény az alagút végén: ezrek maradhatnak háziorvos nélkül
Nem látszik a fény az alagút végén: ezrek maradhatnak háziorvos nélkül

A háziorvosok egyharmada már elérte a nyugdíjkorhatárt Kovászna megyében, az utánpótlás viszont messze elmarad a szükségestől. A családorvosi hivatás alacsony megbecsültsége miatt a fiatalok más szakirányt választanak.

Középtávon a hiány további súlyosbodása várható: az elöregedés miatt megüresedő helyeket nehéz betölteni, mivel a Háromszéken munkába álló fiatal rezidensek száma messze elmarad a nyugdíjazott orvosok számától. Ennek több oka is van, többek között a rurális környezet és a javadalmazás.

Mennyi egy háziorvosi rendelő havi bevétele?

A családorvoslás más szakterületekkel szemben kevésbé népszerű, és ha a fiatalok egy kevés része mégis ezt a szakmát választja, inkább a városokban vállal munkát. A vidék az elszigeteltség és infrastrukturális hiányok miatt kevésbé vonzó, van eset, amikor még szolgálati lakással, modern rendelővel sem lehet meggyőzni a fiatalokat arról, hogy falun dolgozzanak.

Az igazgató szerint a háziorvosok javadalmazása sem segít a szakma vonzerejének növelésében. Mint mondta,

az egészségbiztosítási pénztár által havonta kifizetett összeg nem az orvos fizetése, hanem a rendelő teljes bevétele.

Ebből vonják le a személyzet – asszisztensek, takarítók – bérét, a rezsit, az orvos munkájához és rendelő működéséhez szükséges fogyóeszközöket, továbbá adót kell fizetni. Ami ezután marad, az az orvos fizetése.

Kovászna, Hargita és Maros megyében is vannak olyan falvak, ahol egyáltalán nem rendel háziorvos. Képünk illusztráció Galéria

Kovászna, Hargita és Maros megyében is vannak olyan falvak, ahol egyáltalán nem rendel háziorvos. Képünk illusztráció

2025 utolsó negyedévében egy rendelőnek átlagban havi 46 365 lej volt a bevétele. A biztosító által kiszámlázott összeg az orvosi szolgáltatásokért járó juttatásból, valamint az orvos listáján szereplő betegek száma után fizetett összegből tevődik össze. A rendelők havi bevételéről szóló összesítést a megyei egészségbiztosítási pénztárak honlapjain is közzéteszik.

A meglévő orvosok ilyen körülmények között egyre nagyobb beteglisták átvételére kényszerülnek, és ezzel nemcsak a szakmai kiégést kockáztatják, hanem az ellátás minőségének csökkenését is – szögezte le Dragoș Tatu.

Ahol sem orvos, sem munkapont nincs

Jelenleg hét olyan falut tartanak számon Háromszéken, amelyekben egyáltalán nem rendel családorvos és munkapont sem működik: Kézdialmás, Kézdiszentkereszt, Dálnok, Szentkatolna, Málnás, Nagyborosnyó, valamint március elsejétől Vargyas is, hiába próbálta az önkormányzat vonzóbbá tenni a települést a szakemberek számára. Sok éven át praktizáló háziorvosuk 2024 őszén nyugdíjba vonult, helyét 2025 tavaszán átvette egy orvos házaspár, de egy egész év sem telt el, és máris közölték a páciensekkel, hogy a rendelés megszűnik.

Pályázatból és nem kevés saját hozzájárulásból újították fel a rendelőt és a szolgálati lakást, jelenleg mindkettő üresen áll, az egészségbiztosítási pénztárnak még egyetlen orvos sem jelezte szerződéskötési szándékát. Kovászna megyében közel húsz olyan település van, ahol a következő években szakemberekre lesz szükség.

Egy lépéssel közelebb az új orvosi lakáshoz Vargyason
Egy lépéssel közelebb az új orvosi lakáshoz Vargyason

Hosszú évek után végre elkezdődhet az orvosi lakás felújítása Vargyas községben. A polgármester április utolsó napján jelentette be a jó hírt: az építési engedélyt megkapták, a következőkben kivitelezőt keresnek.

Maros megyében az egészségbiztosítási pénztár március elején frissített nyilvántartása szerint 260 családorvosi rendelő működik, amelyekben megközelítőleg 270 orvos dolgozik. A tavaly őszi összesítés ugyanakkor rávilágított: közel harminc településen, köztük városokban is – Segesvár, Marosludas, Szászrégen, Dicsőszentmárton – megközelítőleg negyven szakemberre lenne még szükség, hogy lefedjék a hiányt.

Itt a tavalyi őszi összesítésben mindössze négy települést tüntettek fel, ahol nincs orvos és munkapont sem. Sőt ez a szám a hírek szerint hamarosan csökkenni fog: Alsóköhéren és a közigazgatásilag hozzá tartozó Felsőorosziban megkezdi a munkát egy fiatal magyar orvos, így már csak Magyarbükkös, Kutyfalva és Székelyhodos településeken fog hiányozni a háziorvos.

A marosszéki háziorvosok egyharmada betöltötte a nyugdíjkorhatárt
A marosszéki háziorvosok egyharmada betöltötte a nyugdíjkorhatárt

A Maros megyében dolgozó háziorvosok egyharmada elérte a nyugdíjkorhatárt és az elkövetkező években további több tucatnyain töltik be a 65. életévüket. A meghirdetett háziorvosi rezidens helyekre nem kerülnek pályakezdő jelentkezők.

Hargita megye ehhez képest kifejezetten szerencsés helyzetben van, hiszen egyedül Csíkszentléleken nincs háziorvos, és mindössze négy település van, ahol csak munkapont működik: Tusnádfürdő, Balánbánya, Csíkszenttamás, Székelyandrásfalva.

Legalább húsz háziorvosra lenne szükség Hargita megyében
Legalább húsz háziorvosra lenne szükség Hargita megyében

Évek óta kongatja a vészharangot Hargita megyében is a szakma: elöregedőben a háziorvosi társadalom, és az elkövetkezendő években legalább húsz új háziorvosra lenne szükség. Hargita megyében 126 háziorvosi rendelőben összesen 132 családorvos dolgozik.

Az orvosok elöregedésének mértéke azonban itt is aggasztó, hiszen több helyen már 67 év felett dolgoznak (pl. Székelykeresztúron, Szépvízen, Csíkmadarason, Felsőboldogfalván), sőt 70. évüket betöltött háziorvosok is fogadnak még pácienseket (pl. Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Csíkszentdomokoson). Több mint húsz olyan település van, ahol orvosokra lenne szükség.

Kompromisszumos megoldások

Dragoș Tatu szerint a szakemberhiánnyal küzdő kistelepülések esetében kompromisszumos megoldásokat kell találni, hogy legalább egy minimális szintű ellátást biztosítani lehessen. Kovászna megyében nyolc olyan község van, ahol más településeken rendelő orvosok munkapontot nyitottak: Maksa, Dobolló, Barátos, Mikúójfalu, Árkos, Lemhény, Nagypatak és Esztelnek.

Rengeteg orvos már elérte a nyugdíjhorhatárt, de utánpótlás hiányában tovább dolgoznak. Képünk illusztráció

Rengeteg orvos már elérte a nyugdíjhorhatárt, de utánpótlás hiányában tovább dolgoznak. Képünk illusztráció

A megyei egészségbiztosítási pénztár támogatja és ösztönzi az ügyeleti központok létrehozását, amelyek biztosítják az alapellátás folytonosságát – ebből mindössze kettő működik Háromszéken. Nem mellesleg a 2006-ból származó 65-ös törvény szerint az egészségbiztosító pénztáraknak kötelessége olyan összeget folyósítani a szolgáltatóknak, amely figyelembe veszi a munkavégzés körülményeit, így azt is, ha az orvos elszigetelt térségben dolgozik, ezzel is ösztönözve a fiatal orvosokat a munkavállalásra.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár statisztikája szerint 2025 szeptemberében Romániában összesen 176 olyan település volt, ahol még munkapont sem működött, pedig számos helyen ingyenes szolgálati lakást, rendelőt kínáltak, sőt bizonyos esetekben a közköltség terhét is levették volna az orvosok válláról. A listavezető 17 ilyen településsel Krassó-Szörény megye. Országszerte megközelítőleg 1500 háziorvosra lenne szükség, hogy lefedjék a hiányt. Csak Vaslui megyéből 133 szakember hiányzik az alapellátásból, de nem sokkal jobb a helyzet Ilfov (107), Máramaros (89), Neamț (72) megyékben sem.

Háromszék
2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön

Majdnem a végére értek a volt sepsiszentgyörgyi tyúkfarm bontásának, most azonban várakozó álláspontra kényszerült az önkormányzat: a területre tervezett új létesítményekre nincs finanszírozási forrás. Amiben induláskor bíztak, az odaveszett.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

2026. március 22., vasárnap

