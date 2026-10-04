Forgalomkorlátozás a 11-es országút háromszéki szakaszán

Útfelújítás miatt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőtől, október 5-től a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti szakaszán.

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Hétfőtől csak egy sávon lehet közlekedni a Háromszéket átszelő 11-es országúton, Dálnok és Csernáton között – figyelmeztet közösségi oldalán a brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság (DRDP).

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A korlátozásra azért van szükség, mert