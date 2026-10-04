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Forgalomkorlátozás a 11-es országút háromszéki szakaszán

A narancssárgával jelölt szakaszt érinti a korlátozás • Fotó: Brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság

A narancssárgával jelölt szakaszt érinti a korlátozás

Fotó: Brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság

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Útfelújítás miatt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőtől, október 5-től a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti szakaszán.

Székelyhon

2026. október 04., 09:482026. október 04., 09:48

Hétfőtől csak egy sávon lehet közlekedni a Háromszéket átszelő 11-es országúton, Dálnok és Csernáton között – figyelmeztet közösségi oldalán a brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság (DRDP).

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A korlátozásra azért van szükség, mert

egy mintegy 2,5 kilométeres útszakaszon teljesen felújítják az aszfaltszőnyeget,

helyszíni újrahasznosításos technológiával.

A munkálatok várhatóan körülbelül négy hétig tartanak.

Ez idő alatt a forgalmat jelzőlámpákkal és terelőoszlopokkal irányítják.

Az útkezelő elnézést kér az okozott kellemetlenségekért, és arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt, hogy megelőzzék a torlódások kialakulását.

Háromszék Közlekedés
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