Folyamatosan lehet igényelni a gyógykezelési jegyeket, az első csoport már elutazott kezelésre

Minden korosztály szereti a csobbanást, de az időseknek nemcsak kellemes, hanem szükséges is lehet

Minden korosztály szereti a csobbanást, de az időseknek nemcsak kellemes, hanem szükséges is lehet

Fotó: László Ildikó

Folyamatosan fogadják a gyógykezelésekre szóló igényléseket a Kovászna megyei nyugdíjpénztárnál, ahol idén 16 ciklusban osztják ki a jegyeket. Az első csoport már elutazott kezelésre, a második pedig május közepén indulhat.

Bodor Tünde

2026. május 12., 14:162026. május 12., 14:16

A gyógykezelésekre szóló jegyeket a köznyugdíjrendszer nyugdíjasai, biztosítottjai, bizonyos jóvátételi törvények kedvezményezettjei, fogyatékkal élő személyek, valamint munkahelyi balesetet szenvedettek vagy foglalkozási megbetegedésben érintettek igényelhetik.

A jegyeket nagyobbrészt 50 százalékos kedvezménnyel kínálja a nyugdíjpénztár,

illetve azok 15 százalékát teljesen ingyenesen is kiutalhatja a törvényben megemlített veszélyeztetett kategóriák számára.

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

A jogosultság azonban nem feltétlenül elég: arról, hogy ki veheti igénybe a jegyeket, pontozással döntenek minden egyes széria előtt. Ezért

nincs határideje a kérvények leadásának, nem a regisztrálás sorrendje a döntő, hanem a pontszám.

A pontozási kritériumok átláthatók, nyilvánosak, az intézmény honlapján olvashatók – nyomatékosította Cătălin Răpianu, a Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója.

Számít, hogy az igénylő hányszor vett már igénybe ilyen jegyet, mekkora a fizetése vagy a nyugdíja, illetve nyugdíjasként milyen kategóriába tartozik. Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) az idei évre összesen 114 ezer jegyet oszthat ki, ebből 50 ezret a saját szállodaláncában (TBRCM S.A.). Hogy a többi hova szól, az a most folyamatban lévő közbeszerzésen dől el, amelyen más szállásadók, illetve gyógykezelést nyújtó hotelek is szerződhetnek e szolgáltatásra – tudtuk meg Răpianutól.

A Kovászna megyei nyugdíjpénztárnál folyamatosan fogadják a kéréseket, hiszen azokat 16 turnusban teljesítik az év folyamán.

Az intézmény egyelőre az első két turnusra szóló 46 jegyet kapta meg, amelyeket az Országos Nyugdíjpénztár által adminisztrált hotelekben lehetett felhasználni. Az első csoport már április végén elutazhatott a kezelésre, a második május közepén indulhat.

A jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el: idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémákra.

  • A szív- és érrendszeri bántalmakban szenvedő háromszéki nyugdíjasok az első két ciklusban 28 helyet kaptak a kovásznai Dacia szállóban,

  • a reumától szenvedők pedig Félixfürdőre (8 hely) és Algyógyra (4 hely) mehetnek.

Választhatták még a Dâmbovița megyei Pucioasát és a Buzău megyei Sărata Monteorut is.

A 46-ból 42 jegy talált gazdára. Bár nagy igény lenne a tengeri üdülőhelyekre, tavaly az ezer jegyből mindössze kettő szólt tengerparti szállodákba – közölte az igazgató.

Egy megkérdezett sepsiszentgyörgyi háziorvostól megtudtuk: bár a nyugdíjasokon kívül más kategóriák is jogosultak lehetnek a gyógykezelésekre, inkább ők érdeklődnek a jegyek iránt, főleg a szív- és érrendszeri betegségekben vagy porckopásban szenvedők. Ritkábban gyomor- és bélrendszeri, vesebetegségek, ideg- és elmegyógyászati betegségek esetén is rehabilitációs jegyet igényelnek a páciensek. Szívesen mennek Félixfürdőre, Tusnádfürdőre, Kovásznára, Herkulesfürdőre, Căciulatára, ritkábban választják Borszéket és Dornavátrát.

Háromszék Egészségügy
2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

