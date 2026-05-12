Folyamatosan lehet igényelni a gyógykezelési jegyeket, az első csoport már elutazott kezelésre

Folyamatosan fogadják a gyógykezelésekre szóló igényléseket a Kovászna megyei nyugdíjpénztárnál, ahol idén 16 ciklusban osztják ki a jegyeket. Az első csoport már elutazott kezelésre, a második pedig május közepén indulhat.

A gyógykezelésekre szóló jegyeket a köznyugdíjrendszer nyugdíjasai, biztosítottjai, bizonyos jóvátételi törvények kedvezményezettjei, fogyatékkal élő személyek, valamint munkahelyi balesetet szenvedettek vagy foglalkozási megbetegedésben érintettek igényelhetik.

A jegyeket nagyobbrészt 50 százalékos kedvezménnyel kínálja a nyugdíjpénztár,

A jogosultság azonban nem feltétlenül elég: arról, hogy ki veheti igénybe a jegyeket, pontozással döntenek minden egyes széria előtt. Ezért

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

illetve azok 15 százalékát teljesen ingyenesen is kiutalhatja a törvényben megemlített veszélyeztetett kategóriák számára.

nincs határideje a kérvények leadásának, nem a regisztrálás sorrendje a döntő, hanem a pontszám.

Számít, hogy az igénylő hányszor vett már igénybe ilyen jegyet, mekkora a fizetése vagy a nyugdíja, illetve nyugdíjasként milyen kategóriába tartozik. Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) az idei évre összesen 114 ezer jegyet oszthat ki, ebből 50 ezret a saját szállodaláncában (TBRCM S.A.). Hogy a többi hova szól, az a most folyamatban lévő közbeszerzésen dől el, amelyen más szállásadók, illetve gyógykezelést nyújtó hotelek is szerződhetnek e szolgáltatásra – tudtuk meg Răpianutól.

A pontozási kritériumok átláthatók, nyilvánosak, az intézmény honlapján olvashatók – nyomatékosította Cătălin Răpianu, a Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója.

A Kovászna megyei nyugdíjpénztárnál folyamatosan fogadják a kéréseket, hiszen azokat 16 turnusban teljesítik az év folyamán.

Az intézmény egyelőre az első két turnusra szóló 46 jegyet kapta meg, amelyeket az Országos Nyugdíjpénztár által adminisztrált hotelekben lehetett felhasználni. Az első csoport már április végén elutazhatott a kezelésre, a második május közepén indulhat.

A jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el: idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémákra.

A szív- és érrendszeri bántalmakban szenvedő háromszéki nyugdíjasok az első két ciklusban 28 helyet kaptak a kovásznai Dacia szállóban,

a reumától szenvedők pedig Félixfürdőre (8 hely) és Algyógyra (4 hely) mehetnek.

Választhatták még a Dâmbovița megyei Pucioasát és a Buzău megyei Sărata Monteorut is.

A 46-ból 42 jegy talált gazdára. Bár nagy igény lenne a tengeri üdülőhelyekre, tavaly az ezer jegyből mindössze kettő szólt tengerparti szállodákba – közölte az igazgató.