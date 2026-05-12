Folyamatosan lehet igényelni a gyógykezelési jegyeket, az első csoport már elutazott kezelésre

Minden korosztály szereti a csobbanást, de az időseknek nemcsak kellemes, hanem szükséges is lehet
Fotó: László Ildikó
Folyamatosan fogadják a gyógykezelésekre szóló igényléseket a Kovászna megyei nyugdíjpénztárnál, ahol idén 16 ciklusban osztják ki a jegyeket. Az első csoport már elutazott kezelésre, a második pedig május közepén indulhat.
A gyógykezelésekre szóló jegyeket a köznyugdíjrendszer nyugdíjasai, biztosítottjai, bizonyos jóvátételi törvények kedvezményezettjei, fogyatékkal élő személyek, valamint munkahelyi balesetet szenvedettek vagy foglalkozási megbetegedésben érintettek igényelhetik.
illetve azok 15 százalékát teljesen ingyenesen is kiutalhatja a törvényben megemlített veszélyeztetett kategóriák számára.
Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.
A jogosultság azonban nem feltétlenül elég: arról, hogy ki veheti igénybe a jegyeket, pontozással döntenek minden egyes széria előtt. Ezért
A pontozási kritériumok átláthatók, nyilvánosak, az intézmény honlapján olvashatók – nyomatékosította Cătălin Răpianu, a Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója.
Számít, hogy az igénylő hányszor vett már igénybe ilyen jegyet, mekkora a fizetése vagy a nyugdíja, illetve nyugdíjasként milyen kategóriába tartozik. Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) az idei évre összesen 114 ezer jegyet oszthat ki, ebből 50 ezret a saját szállodaláncában (TBRCM S.A.). Hogy a többi hova szól, az a most folyamatban lévő közbeszerzésen dől el, amelyen más szállásadók, illetve gyógykezelést nyújtó hotelek is szerződhetnek e szolgáltatásra – tudtuk meg Răpianutól.
Fotó: László Ildikó
Az intézmény egyelőre az első két turnusra szóló 46 jegyet kapta meg, amelyeket az Országos Nyugdíjpénztár által adminisztrált hotelekben lehetett felhasználni. Az első csoport már április végén elutazhatott a kezelésre, a második május közepén indulhat.
A jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el: idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémákra.
A szív- és érrendszeri bántalmakban szenvedő háromszéki nyugdíjasok az első két ciklusban 28 helyet kaptak a kovásznai Dacia szállóban,
a reumától szenvedők pedig Félixfürdőre (8 hely) és Algyógyra (4 hely) mehetnek.
Választhatták még a Dâmbovița megyei Pucioasát és a Buzău megyei Sărata Monteorut is.
A 46-ból 42 jegy talált gazdára. Bár nagy igény lenne a tengeri üdülőhelyekre, tavaly az ezer jegyből mindössze kettő szólt tengerparti szállodákba – közölte az igazgató.
Fotó: László Ildikó
Egy megkérdezett sepsiszentgyörgyi háziorvostól megtudtuk: bár a nyugdíjasokon kívül más kategóriák is jogosultak lehetnek a gyógykezelésekre, inkább ők érdeklődnek a jegyek iránt, főleg a szív- és érrendszeri betegségekben vagy porckopásban szenvedők. Ritkábban gyomor- és bélrendszeri, vesebetegségek, ideg- és elmegyógyászati betegségek esetén is rehabilitációs jegyet igényelnek a páciensek. Szívesen mennek Félixfürdőre, Tusnádfürdőre, Kovásznára, Herkulesfürdőre, Căciulatára, ritkábban választják Borszéket és Dornavátrát.
