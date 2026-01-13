Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A korábbi években többször is mínusz 30 fok alá esett a hőmérséklet Bodzafordulón. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A korábbi években többször is mínusz 30 fok alá esett a hőmérséklet Bodzafordulón. Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.

Bálint István

2026. január 13., 13:282026. január 13., 13:28

2026. január 13., 13:292026. január 13., 13:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A dél-erdélyi regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Halada Szilárd szerint az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, amit lakott területek közelében mértek.

„Mínusz 21 Celsius-fok volt ma reggel Bodzafordulón, de a következő két-három nap enyhülni fog az idő. Január 17–18-ától ismét lehűlés következik, és az éjszakák fagyosak lesznek, de nem lesz mínusz 14–18 foknál hidegebb” – mondta el az Agerpres hírügynökségnek a meteorológus. A szakember szerint

az utóbbi években a telek a Kis-Szibériának is nevezett Bodzafordulón is enyhébbek.

2015. január 8-án például mínusz 34,6 Celsius-fokot, 2017. január 10-én pedig mínusz 32 fokot mértek. 2023-ban három egymást követő éjszaka, február 9-e, 10-e és 11-e volt rendkívül fagyos; ekkor mínusz 31, mínusz 29 és mínusz 26 fokot mértek.

Hirdetés

Az elmúlt fél évszázad legalacsonyabb hőmérsékletét 2005. február 8-án jegyezték Kovászna megyében, akkor mínusz 35,8 Celsius-fok volt Bodzafordulón. Ilyen alacsony hőmérsékleti értékre 1939 óta nem volt példa.

korábban írtuk

Halálos áldozatot követelt az idei tél eddigi leghidegebb éjszakája
Halálos áldozatot követelt az idei tél eddigi leghidegebb éjszakája

Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.

korábban írtuk

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön

Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Kovászna megye Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Székelyhon

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Székelyhon

Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Székely Sport

Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Krónika

Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Székely Sport

Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán

Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett

Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 09., péntek

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének

2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
2026. január 09., péntek

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
2026. január 09., péntek

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
2026. január 09., péntek

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?

A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
2026. január 08., csütörtök

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
2026. január 05., hétfő

Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken

Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken
Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken
2026. január 05., hétfő

Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken
2026. január 05., hétfő

Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen

Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.

Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen
Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen
2026. január 05., hétfő

Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen
Hirdetés
2026. január 02., péntek

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél

Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
2026. január 02., péntek

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
2026. január 01., csütörtök

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája

Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
2026. január 01., csütörtök

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
2025. december 29., hétfő

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön

A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
2025. december 29., hétfő

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!