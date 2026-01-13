Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.

A dél-erdélyi regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Halada Szilárd szerint az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, amit lakott területek közelében mértek.

„Mínusz 21 Celsius-fok volt ma reggel Bodzafordulón, de a következő két-három nap enyhülni fog az idő. Január 17–18-ától ismét lehűlés következik, és az éjszakák fagyosak lesznek, de nem lesz mínusz 14–18 foknál hidegebb” – mondta el az Agerpres hírügynökségnek a meteorológus. A szakember szerint