Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A korábbi években többször is mínusz 30 fok alá esett a hőmérséklet Bodzafordulón. Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.
2026. január 13., 13:282026. január 13., 13:28
A dél-erdélyi regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Halada Szilárd szerint az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, amit lakott területek közelében mértek.
„Mínusz 21 Celsius-fok volt ma reggel Bodzafordulón, de a következő két-három nap enyhülni fog az idő. Január 17–18-ától ismét lehűlés következik, és az éjszakák fagyosak lesznek, de nem lesz mínusz 14–18 foknál hidegebb” – mondta el az Agerpres hírügynökségnek a meteorológus. A szakember szerint
2015. január 8-án például mínusz 34,6 Celsius-fokot, 2017. január 10-én pedig mínusz 32 fokot mértek. 2023-ban három egymást követő éjszaka, február 9-e, 10-e és 11-e volt rendkívül fagyos; ekkor mínusz 31, mínusz 29 és mínusz 26 fokot mértek.
Az elmúlt fél évszázad legalacsonyabb hőmérsékletét 2005. február 8-án jegyezték Kovászna megyében, akkor mínusz 35,8 Celsius-fok volt Bodzafordulón. Ilyen alacsony hőmérsékleti értékre 1939 óta nem volt példa.
Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.
