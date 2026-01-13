Halálos áldozatot követelt az idei tél eddigi leghidegebb éjszakája

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.
A férfi feleségével a temesvári önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakásban élt, és kikapcsolta a fűtést, annak ellenére, hogy az éjszaka folyamán a külső hőmérséklet mínusz 15 fokig süllyedt. A férfi felesége mentális egészségügyi problémákkal küzdött – írja a Krónika a News.ro nyomán.
A szomszédok hívták a 112-es segélyhívó számot, és egy orvosi csapat érkezett a helyszínre, de a pár nem volt hajlandó kórházba menni. Néhány órával később a szomszédok újra hívták a mentőket, ám
Keddre virradóan volt amúgy a leghidegebb idén Romániában, Kovászna megyében majdnem mínusz 21 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet. A Bánságba és a Partiumba egyébként már napokkal ezelőtt beköltözött a rendkívüli fagy, ugyanis a dél-nyugatról érkező hidegfront hamarabb elérte ezt a térséget.
A rendkívüli hidegre és fagyra vonatkozó meteorológiai riasztást további egy nappal meghosszabbították, az ország középső és északi részén szerda délelőtt tíz óráig maradnak az elmúlt évek ezen időszakához képest alacsonyabb mínuszok. Csütörtöktől enyhe felmelegedés következik, a hétvégétől viszont ismét lehűl az idő.
Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
