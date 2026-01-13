Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön

Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Bevált a meteorológusok előrejelzése , keddre virradóan országszerte jócskán fagypont alatti hőmérsékleteket regisztráltak a mérőműszerek.

A leghidegebb a Kovászna megyei Bodzafordulón volt, ahol mínusz 20,8 fokig hűlt a levegő.

Hasonló mértékű hideg az országban csupán az Omu-csúcson volt.

A székelyföldi meteorológiai állomások mindegyikén mínusz 15 fok körüli értékeket mértek: Marosvásárhelyen mínusz 16,5 Csíkszeredában mínusz 15,6, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen mínusz 15,1, Székelyudvarhelyen mínusz 15, Baróton mínusz 14,9 fokot mutatott a hőmérő. Pár fokkal enyhébb csupán Gyergyóalfaluban (–12,6) és Maroshévízen (–12,9) volt az idő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzése szerint a hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő.