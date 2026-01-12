Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben

Tekeredik egyet az idő. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfői prognózis szerint Erdélyben hétfőn és kedden mínusz 6, mínusz 7 Celsius-fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga, éjszaka pedig mínusz 14, mínusz 15 fokig hűl le a levegő.
január 15. és 25. között a maximumok 0 és 3 fok, a minimumok mínusz 8 és mínusz 4 fok között változnak. Csapadék csütörtökig naponta várható, a keddi nap folyamán nagyobb mennyiségben.
A hegyekben szerdáig nem lesz több mínusz 12 foknál nappal, éjszaka pedig mínusz 16 fokig hűl le a levegő. Szerdától a maximumok 0 fok körül, a minimumok mínusz 6 és mínusz 8 fok között alakulnak. Január 15-ig csapadékra is számítani lehet, 13-án, kedden kiterjedt területen. Január 19. után szintén megnő a csapadék kialakulásának esélye.
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
Belső vizsgálatot rendelt el hétfőn a konstancai megyei sürgősségi kórháznál az intézmény vezetősége, miután két gyermek is kómába került műtét után.
Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett.
Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.
Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak haladéktalanul oltassák be magukat.
