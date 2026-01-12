Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben

A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

A hétfői prognózis szerint Erdélyben hétfőn és kedden mínusz 6, mínusz 7 Celsius-fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga, éjszaka pedig mínusz 14, mínusz 15 fokig hűl le a levegő.

január 15. és 25. között a maximumok 0 és 3 fok, a minimumok mínusz 8 és mínusz 4 fok között változnak. Csapadék csütörtökig naponta várható, a keddi nap folyamán nagyobb mennyiségben.

A hegyekben szerdáig nem lesz több mínusz 12 foknál nappal, éjszaka pedig mínusz 16 fokig hűl le a levegő. Szerdától a maximumok 0 fok körül, a minimumok mínusz 6 és mínusz 8 fok között alakulnak. Január 15-ig csapadékra is számítani lehet, 13-án, kedden kiterjedt területen. Január 19. után szintén megnő a csapadék kialakulásának esélye.