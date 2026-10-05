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Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Karbantartási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás hétfőn Gyilkostó üdülőtelepen – közölte a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

Székelyhon

2026. október 05., 07:302026. október 05., 07:30

A vízszolgáltatás 9 és 15 óra között szünetel. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a jelzett időszakra gondoskodjanak a szükséges víztartalékról.

Gyergyószék
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