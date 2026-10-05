Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón

2026. október 01., csütörtök

Régi hiányosságot pótolnak a Gyilkostó sugárúton

Zajlik a járdaépítés Gyergyószentmiklóson a Gyilkostó sugárúton, miközben folytatják az esővíz-elvezető rendszer kiépítését is. Az első szakaszban az örmény templomtól a Csobothegy utcáig dolgoznak. A forgalom elterelésére nincs szükség.