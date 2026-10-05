Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást

Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.

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A fűtéstámogatás a november 1. és március 31. közötti időszakra, öt hónapra jár, a kérelmeket pedig november 20-ig kell benyújtani ahhoz, hogy a jogosultak már az első hónapra is megkapják a támogatást.

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Az egyszemélyes háztartások esetében azok jogosultak a fűtéstámogatásra, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 2053 lejt,

a többtagú családoknál pedig az egy főre eső jövedelem nem lehet több 1386 lejnél

– ismertette Gereőffy Imola, a gyergyószentmiklósi városháza szociális igazgatóságának vezetője.

A kérelem benyújtásakor szükség van a család összetételét igazoló dokumentumokra, személyazonossági igazolványokra, születési és házassági okiratokra, valamint a jövedelmet igazoló iratokra, például fizetési igazolásra vagy nyugdíjszelvényre. Emellett egy típuskérést is ki kell tölteni.

Az igénylőknek nem kell külön igazolást kérniük az adóhatóságtól (ANAF), illetve a mezőgazdasági nyilvántartásból sem. Ezeket az adatokat a hivatal kéri le az illető intézményektől, ezzel csökkentve az igénylők utánajárását.

A támogatás folyósításához bankszámlakivonatra is szükség lesz, hogy a támogatási összegek gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz: