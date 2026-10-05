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Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást

A jogosultsági feltételek nem módosultak a fűtéstámogatásra, a kifizetés azonban változik

A jogosultsági feltételek nem módosultak a fűtéstámogatásra, a kifizetés azonban változik. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.

Gergely Imre

2026. október 05., 19:222026. október 05., 19:22

A fűtéstámogatás a november 1. és március 31. közötti időszakra, öt hónapra jár, a kérelmeket pedig november 20-ig kell benyújtani ahhoz, hogy a jogosultak már az első hónapra is megkapják a támogatást.

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  • Az egyszemélyes háztartások esetében azok jogosultak a fűtéstámogatásra, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 2053 lejt,

  • a többtagú családoknál pedig az egy főre eső jövedelem nem lehet több 1386 lejnél

– ismertette Gereőffy Imola, a gyergyószentmiklósi városháza szociális igazgatóságának vezetője.

A kérelem benyújtásakor szükség van a család összetételét igazoló dokumentumokra, személyazonossági igazolványokra, születési és házassági okiratokra, valamint a jövedelmet igazoló iratokra, például fizetési igazolásra vagy nyugdíjszelvényre. Emellett egy típuskérést is ki kell tölteni.

Az igénylőknek nem kell külön igazolást kérniük az adóhatóságtól (ANAF), illetve a mezőgazdasági nyilvántartásból sem. Ezeket az adatokat a hivatal kéri le az illető intézményektől, ezzel csökkentve az igénylők utánajárását.

A támogatás folyósításához bankszámlakivonatra is szükség lesz, hogy a támogatási összegek gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz:

miután a városháza megkapja a pénzt a kifizetési ügynökségtől, azt egy-két napon belül a jogosultak bankszámlájára utalják.

Hasonlóképpen banki átutalással szeretnék folyósítani az úgynevezett kiegészítő, köznyelvben „butéliapénzként” emlegetett támogatást is. Eddig a pénztárnál

gyakran hosszú sorok és viták keletkeztek, ezért a városháza megelőzésképpen bankkártyás kifizetést vezet be.

A tavalyi fűtési idényben Gyergyószentmiklóson 590 fűtéstámogatási kérelmet hagytak jóvá: 215-öt távfűtésre, 358-at fafűtésre, kilencet gázzal, szintén kilencet pedig elektromos energiával történő fűtésre.

Kiegészítő támogatást távfűtésre 215, fafűtésre 512, gázzal történő fűtésre kilenc, elektromos fűtésre pedig 289 esetben folyósítottak.

Fontos, hogy a kérelmeket minden hónap 20-áig kell benyújtani ahhoz, hogy az adott hónap egészére járjon a támogatás. Így aki november 20-ig beadja az igénylést, az novemberre is megkapja a támogatást. Amint Gereőffy Imola felhívta a figyelmet,

a támogatási jogosultságnál kizáró jellegű, ha valaki valamilyen illetékkel tartozik,

például a szemétilletékkel. Ugyanez áll fent, ha valakinek valamilyen bírságból származó tartozása van. Az adótartozás esetén viszont továbbra is járhat a támogatás, az összeget azonban részletekben levonhatják a jogosult jövedelméből.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Társadalom Szociális
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