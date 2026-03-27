Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni

Fotó: Gergely Imre
Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.
A jótékonysági koncert pénteken 19 órától kezdődik Gyergyóalfaluban, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A koncerten több fellépő is színpadra lép: György Laci és zenésztársai, Fazakas Magdolna gyermekkórusa, valamint Balázs Helga és a kis zenészek.
Az Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak mottót viselő kezdeményezés révén egy új,
Négy gyermek és két felnőtt költözhetett be ebbe, egy széles körű és példamutató összefogásnak köszönhetően.
A háromszobás épületen még vannak hátralévő munkálatok, a következő nagy lépés a közművesítés, mert még nincs bevezetve az ivóvíz és az áram az új épületbe,
A jótékonysági koncert bevételéből a még fennmaradt számlákat szeretnék rendezni. Bár a ház már áll, a kezdeményezők továbbra is fogadják az adományokat, hogy az építkezést teljes egészében befejezhessék.
Az adományokat fogadó bankszámla adatok:
ASOCIATIA ALIANTA DE PIN - FENYŐ SZOVETSÉG EGYESÜLET
43390322
RO14 BRDE 210S V575 6875 2100
Kérik, a megjegyzés rovatba beírni: „Adomány az Erdő utcai család házára.”
Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.
