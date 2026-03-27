Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.

Székelyhon

2026. március 27., 10:112026. március 27., 10:11

A jótékonysági koncert pénteken 19 órától kezdődik Gyergyóalfaluban, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A koncerten több fellépő is színpadra lép: György Laci és zenésztársai, Fazakas Magdolna gyermekkórusa, valamint Balázs Helga és a kis zenészek.

Az Otthont a gyerekeknek, otthont a családnak mottót viselő kezdeményezés révén egy új,

8x8 méter alapterületű, három lakószobás ház épült a gyergyószentmiklósi Erdő utca végén.

Négy gyermek és két felnőtt költözhetett be ebbe, egy széles körű és példamutató összefogásnak köszönhetően.

A háromszobás épületen még vannak hátralévő munkálatok, a következő nagy lépés a közművesítés, mert még nincs bevezetve az ivóvíz és az áram az új épületbe,

ideiglenes megoldásokat használnak, ahogyan korábban is.

A jótékonysági koncert bevételéből a még fennmaradt számlákat szeretnék rendezni. Bár a ház már áll, a kezdeményezők továbbra is fogadják az adományokat, hogy az építkezést teljes egészében befejezhessék.

Az adományokat fogadó bankszámla adatok:
ASOCIATIA ALIANTA DE PIN - FENYŐ SZOVETSÉG EGYESÜLET
43390322
RO14 BRDE 210S V575 6875 2100
Kérik, a megjegyzés rovatba beírni: „Adomány az Erdő utcai család házára.”

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.

Gyergyószék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Mesés harmónia, több száz éves házak
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Székelyhon

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Székelyhon

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Székely Sport

Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Krónika

Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Székely Sport

Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
2026. március 26., csütörtök

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre

A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre
Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre
2026. március 26., csütörtök

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre
2026. március 23., hétfő

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit

Megtalálták, de sajnos már nem volt életben a Gyergyóalfaluból eltűnt 63 éves férfi – közölték Gyergyóalfalu község Facebook-oldalán a hétfői nagyszabású keresőakciót követően.

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
2026. március 23., hétfő

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
2026. március 23., hétfő

Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.

Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson
Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson
2026. március 23., hétfő

Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson
2026. március 22., vasárnap

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluban, a család és a helyi közösség segítséget kér a megtalálásához.

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
2026. március 22., vasárnap

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
2026. március 22., vasárnap

Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson

Hivatalosan is megkezdődött Gyergyószentmiklóson a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026-os évadának nyitánya.

Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson
Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson
2026. március 22., vasárnap

Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson
2026. március 21., szombat

Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket

Idén is meghirdeti a hagyományossá vált facsemete-ültetési programját a gyergyószentmiklósi RMDSZ, melynek alkalmával 50 családot ajándékoznak meg facsemetékkel.

Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket
Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket
2026. március 21., szombat

Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket
2026. március 19., csütörtök

Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a csütörtöki ülésen.

Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson
Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson
2026. március 19., csütörtök

Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson
2026. március 18., szerda

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentette, napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán
Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán
2026. március 18., szerda

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán
2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen

Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen
Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen
2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen
2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat
Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat
2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat
