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Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.

Gergely Imre

2026. október 07., 19:392026. október 07., 19:39

Az elvégzett munkálatokhoz kapcsolódó, 6,5 millió lejes elszámolást már benyújtották a minisztériumhoz. Mivel az országos finanszírozás pénzhiány miatt leállt, a helyi önkormányzatnak kellett közbelépnie:

a helyi tanács saját önrészének egy részét, 2,5 millió lejt biztosított a beruházás folytatására

– jelezte megkeresésünkre Egyed József gyergyóalfalvi polgármester.

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Még egy további kifizetést is terveznek, de ennek összege még nem dőlt el, ez a költségvetéstől függ.

Több mint 40 százalék

A polgármester szerint a projekt egyik legnagyobb problémája, hogy a minisztériumnál nem áll rendelkezésre elegendő pénz, miközben a kivitelezés költségei megugrottak. A szerződést 2022-ben kötötték meg, a munkálatokat azonban csak tavaly tudták elkezdeni, az azóta eltelt időszakban pedig jelentősen megváltoztak az árak.

Idézet
Az alapérték 36 millió lej volt, ennek sajnos több mint 40 százalékkal nőtt az értéke

– magyarázta Egyed József.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Nagy kérdés, hogy a különbözetet ki fogja kifizetni. Elmondása szerint erről vitáznak a minisztériummal. Reméli, hogy

a többletköltségeket végül a szaktárca felvállalja,

másképp még nehezebbé válhat a beruházás befejezése.

Nem siettetnék hitelből

Bár a kivitelező a jelenlegi ütemben akár jövő nyár közepére is befejezhetné a munkát, a szükséges finanszírozás hiányában erre egyelőre kevés az esély. Egyed József úgy látja, a romániai gazdasági és politikai helyzetet is figyelembe véve

nem lehet biztosan kijelenteni, hogy jövőre sikerül lezárni a beruházást.

Leszögezte: nem szeretnének hitelt felvenni csupán azért, hogy minél hamarabb elkészüljön a hálózat.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

„Megpróbáljuk felelősen kezelni a helyzetet. Inkább megvárjuk, hogy az országnak, meg nekünk is legyen annyi pénzünk, hogy ezt ki tudjuk fizetni.

Idézet
Extrém esetnek kell történnie, hogy hitelt vegyünk fel.

Nem akarjuk ezt, és még a tanácsban fel sem merült. Egyelőre fizetni tudjuk, önrészünk van. Hogy jövőre mi lesz, még nem tudom. Nem siettetném, mert hogyha siettetjük, akkor zsebbe kell nyúlni. A céget ingyen nem dolgoztathatom” – fogalmazott a polgármester.

A helyreállításra is készülnek

A gázvezeték lefektetése után a nyomvonal mentén helyenként megsüllyedhet a talaj, illetve gödrök alakulhatnak ki. Az önkormányzat felkészült az ilyen helyzetekre is: törtkövet tároltak be a polgármesteri hivatal mögött, hogy szükség esetén gyorsan be tudjanak avatkozni.

A szükséges javításokat az önkormányzat saját munkatársaival igyekeznek majd elvégezni, hogy a lakosság minél kevesebb kellemetlenséget tapasztaljon.

Idézet
Elég nehéz beruházás ez a gázvezetés, de ha lesz türelme mindenkinek, akkor meglesz

– fogalmazott Egyed József.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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