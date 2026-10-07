Fotó: Gergely Imre
Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.
Az elvégzett munkálatokhoz kapcsolódó, 6,5 millió lejes elszámolást már benyújtották a minisztériumhoz. Mivel az országos finanszírozás pénzhiány miatt leállt, a helyi önkormányzatnak kellett közbelépnie:
– jelezte megkeresésünkre Egyed József gyergyóalfalvi polgármester.
Még egy további kifizetést is terveznek, de ennek összege még nem dőlt el, ez a költségvetéstől függ.
A polgármester szerint a projekt egyik legnagyobb problémája, hogy a minisztériumnál nem áll rendelkezésre elegendő pénz, miközben a kivitelezés költségei megugrottak. A szerződést 2022-ben kötötték meg, a munkálatokat azonban csak tavaly tudták elkezdeni, az azóta eltelt időszakban pedig jelentősen megváltoztak az árak.
– magyarázta Egyed József.
Fotó: Gergely Imre
Nagy kérdés, hogy a különbözetet ki fogja kifizetni. Elmondása szerint erről vitáznak a minisztériummal. Reméli, hogy
másképp még nehezebbé válhat a beruházás befejezése.
Bár a kivitelező a jelenlegi ütemben akár jövő nyár közepére is befejezhetné a munkát, a szükséges finanszírozás hiányában erre egyelőre kevés az esély. Egyed József úgy látja, a romániai gazdasági és politikai helyzetet is figyelembe véve
Leszögezte: nem szeretnének hitelt felvenni csupán azért, hogy minél hamarabb elkészüljön a hálózat.
Fotó: Gergely Imre
„Megpróbáljuk felelősen kezelni a helyzetet. Inkább megvárjuk, hogy az országnak, meg nekünk is legyen annyi pénzünk, hogy ezt ki tudjuk fizetni.
Nem akarjuk ezt, és még a tanácsban fel sem merült. Egyelőre fizetni tudjuk, önrészünk van. Hogy jövőre mi lesz, még nem tudom. Nem siettetném, mert hogyha siettetjük, akkor zsebbe kell nyúlni. A céget ingyen nem dolgoztathatom” – fogalmazott a polgármester.
A gázvezeték lefektetése után a nyomvonal mentén helyenként megsüllyedhet a talaj, illetve gödrök alakulhatnak ki. Az önkormányzat felkészült az ilyen helyzetekre is: törtkövet tároltak be a polgármesteri hivatal mögött, hogy szükség esetén gyorsan be tudjanak avatkozni.
A szükséges javításokat az önkormányzat saját munkatársaival igyekeznek majd elvégezni, hogy a lakosság minél kevesebb kellemetlenséget tapasztaljon.
– fogalmazott Egyed József.
Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.
Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.
Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.
Sokan érdeklődnek a pár hete bejelentett a gondosóraprogram iránt Gyergyószentmiklóson, tizenegy készülék el is jutott már az első igénylőkhöz. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik számára biztonságot jelenthet a szolgáltatás.
Karbantartási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás hétfőn Gyilkostó üdülőtelepen – közölte a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi vasárnap délután Gyergyóalfaluban. A baleset nyomán ketten megsérültek, egyikük a roncsba szorult.
Hiánypótló online felületet hozott létre a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Központ. Az új honlap célja, hogy az intézmény programjai a mai igényeknek megfelelően, könnyebben elérhetők legyenek a közösség számára.
A gyergyószentmiklósi Forradalom negyed A, 9B, 9, B, G, I-40 és F tömbházainak lakóit várják arra a fórumra, amelyen a közelmúltban kedvező elbírálásban részesült tömbházrehabilitációs projekt részleteit ismertetik.
Közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak pénteken a gyergyószentmiklósi rendőrség munkatársai: 19 900 lejnyi bírságot szabtak ki, négy jogosítványt és három forgalmit bevontak.
Több mint 160 diák és pedagógus vett részt a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak megelőző és tájékoztató programjain a gyergyószentmiklósi Kós Károly és a Téglagyári iskolákban.
szóljon hozzá!