Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.

Gergely Imre 2026. október 07., 19:392026. október 07., 19:39

Az elvégzett munkálatokhoz kapcsolódó, 6,5 millió lejes elszámolást már benyújtották a minisztériumhoz. Mivel az országos finanszírozás pénzhiány miatt leállt, a helyi önkormányzatnak kellett közbelépnie:

a helyi tanács saját önrészének egy részét, 2,5 millió lejt biztosított a beruházás folytatására

– jelezte megkeresésünkre Egyed József gyergyóalfalvi polgármester. Hirdetés Még egy további kifizetést is terveznek, de ennek összege még nem dőlt el, ez a költségvetéstől függ. Több mint 40 százalék A polgármester szerint a projekt egyik legnagyobb problémája, hogy a minisztériumnál nem áll rendelkezésre elegendő pénz, miközben a kivitelezés költségei megugrottak. A szerződést 2022-ben kötötték meg, a munkálatokat azonban csak tavaly tudták elkezdeni, az azóta eltelt időszakban pedig jelentősen megváltoztak az árak.

Az alapérték 36 millió lej volt, ennek sajnos több mint 40 százalékkal nőtt az értéke

– magyarázta Egyed József.

Fotó: Gergely Imre

Nagy kérdés, hogy a különbözetet ki fogja kifizetni. Elmondása szerint erről vitáznak a minisztériummal. Reméli, hogy

a többletköltségeket végül a szaktárca felvállalja,

másképp még nehezebbé válhat a beruházás befejezése. Nem siettetnék hitelből Bár a kivitelező a jelenlegi ütemben akár jövő nyár közepére is befejezhetné a munkát, a szükséges finanszírozás hiányában erre egyelőre kevés az esély. Egyed József úgy látja, a romániai gazdasági és politikai helyzetet is figyelembe véve

nem lehet biztosan kijelenteni, hogy jövőre sikerül lezárni a beruházást.

Leszögezte: nem szeretnének hitelt felvenni csupán azért, hogy minél hamarabb elkészüljön a hálózat.

Fotó: Gergely Imre

„Megpróbáljuk felelősen kezelni a helyzetet. Inkább megvárjuk, hogy az országnak, meg nekünk is legyen annyi pénzünk, hogy ezt ki tudjuk fizetni.

Extrém esetnek kell történnie, hogy hitelt vegyünk fel.

Nem akarjuk ezt, és még a tanácsban fel sem merült. Egyelőre fizetni tudjuk, önrészünk van. Hogy jövőre mi lesz, még nem tudom. Nem siettetném, mert hogyha siettetjük, akkor zsebbe kell nyúlni. A céget ingyen nem dolgoztathatom” – fogalmazott a polgármester. A helyreállításra is készülnek A gázvezeték lefektetése után a nyomvonal mentén helyenként megsüllyedhet a talaj, illetve gödrök alakulhatnak ki. Az önkormányzat felkészült az ilyen helyzetekre is: törtkövet tároltak be a polgármesteri hivatal mögött, hogy szükség esetén gyorsan be tudjanak avatkozni. A szükséges javításokat az önkormányzat saját munkatársaival igyekeznek majd elvégezni, hogy a lakosság minél kevesebb kellemetlenséget tapasztaljon.

Elég nehéz beruházás ez a gázvezetés, de ha lesz türelme mindenkinek, akkor meglesz